AI Stardust GOLD Farm Project

“GOLD FARM – 10 accounts, 1 vision: building massive probabilities with AI at its core!”

Resumen del producto

Ai Stardust – GOLD FARM Project  is an Expert Advisor designed to replicate the operations of modern fund managers by distributing risk across  10 autonomous accounts . Each account runs its own strategy, yet collectively they form a diversified portfolio. With  50% contribution from AI as algorithm analyst and software creator , GOLD FARM generates massive probabilities that a single machine could never achieve.

Descripción del Producto

El comercio a menudo se percibe como un campo de incertidumbre, donde algunos lo ven como una oportunidad de negocio legítima, mientras que otros lo descartan como una apuesta encubierta. Sin embargo, la realidad es que solo una pequeña fracción de los participantes del mercado logra sobrevivir y obtener ganancias consistentes. Ai Stardust surge como una solución innovadora que combina la comprensión humana con...   Contribución del 50% de la IA como analista de algoritmos y creador de software , lo que da como resultado un producto verdaderamente   fuera de la caja   y mucho más allá de las limitaciones de los Asesores Expertos convencionales.

GRANJA DE ORO   no es solo un EA, es un sistema diseñado para funcionar como una empresa de gestión de fondos en miniatura. Con   10 cuentas autónomas   Al operar simultáneamente, cada cuenta actúa como un operador profesional con su propia estrategia, pero en conjunto forman una cartera diversificada. Esta estructura distribuye el riesgo entre múltiples rutas de ejecución, lo que aumenta significativamente la probabilidad de aprovechar oportunidades de oro en comparación con depender de una sola máquina.

La verdadera fuerza de GOLD FARM reside en su capacidad de generar   probabilidades masivas   Mediante operaciones paralelas. Cuantas más cuentas se operen, mayor será la probabilidad de identificar puntos de entrada precisos, incluso en condiciones de mercado altamente volátiles. Este enfoque no solo aumenta el potencial de ganancias, sino que también fortalece la disciplina del operador para aceptar las pérdidas como parte del proceso, a la vez que se mantiene preparado para la recuperación.

La IA desempeña un papel crucial en este proyecto. No es solo un procesador de datos, sino también un creador de software capaz de generar estrategias que los operadores humanos jamás podrían concebir. Al aprovechar los datos financieros globales y el modelado adaptativo, la IA garantiza que cada cuenta de GOLD FARM tenga características únicas, lo que hace que la diversificación sea realmente efectiva y robusta.

El producto ofrece flexibilidad, desde cuentas de centavos hasta carteras reales, lo que permite a los operadores, con capital pequeño o grande, experimentar. Su principio fundamental es desarrollar disciplina, aceptar las pérdidas como parte del proceso y aprovechar los rebotes y las oportunidades de mercado que surgen de la volatilidad.

Características principales de GOLD FARM:

  • 10 cuentas autónomas   operando en paralelo, generando oportunidades desde múltiples perspectivas de mercado.
  • Diversificación de riesgos   Similar a los gestores de fondos, que equilibran las pérdidas con el potencial de rebote.
  • Motor de probabilidad masiva   que crece con el número de máquinas activas, lo que aumenta las posibilidades de encontrar oro.
  • 50% impulsado por IA , brindando análisis algorítmico y estrategias innovadoras más allá del pensamiento convencional.
  • Adaptación flexible de cuentas de centavos a reales , lo que permite la experimentación desde pequeños depósitos hasta grandes carteras.
  • Enfoque realista : no sólo perseguir ganancias, sino también cultivar la resiliencia para soportar las pérdidas.

Ai Stardust – El proyecto GOLD FARM es un reflejo sincero del comercio moderno: un   máquina de hacer dinero masiva   Para quienes tienen la mente, el capital y la disciplina necesarios, reconociendo que la volatilidad es tanto aliada como adversaria. Con la IA como cocreadora, GOLD FARM ofrece la sensación de ser su propio gestor de fondos, sin la oficina de un rascacielos de Wall Street, pero con estrategias que siguen siendo elitistas, modernas y verdaderamente...   fuera de la caja .

Declaración de cierre

Ninguna estrategia está completa sin pruebas personales. GOLD FARM proporciona el marco, pero el resultado final depende de cómo adaptes la configuración a tu propio estilo de trading.   Descárgalo ahora, ejecuta tus propios backtests y descubre la configuración que mejor se adapta a tu cartera.   Al hacerlo, no solo está utilizando un EA, sino que está construyendo un sistema que refleja su identidad como administrador de fondos personales.

Attention:  For members, when using the "Ai Stardust GOLD FARM Project" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions.  ---

Additional extras: The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot for free during the contract period, for a maximum period of 1 year.
Productos recomendados
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 2/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y que realmente entienda el mercado a través de
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Asesores Expertos
Depósito : a partir de 100 unidades de depósito Pares de negociación : Recomiendo pares de divisas: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Periodo de negociación : Cualquiera Cuenta: Debería utilizar cuentas ECN-ECN.Pro con cotizaciones de cinco dígitos con un tamaño moderado (spread). Parámetros: USO - Elección, riesgo de negociación o lote fijo RIESGO/LOTE - Valor de riesgo del lote RESTORING_THE_BALANCE - Restablecer el equilibrio*. HOW_THE_RESET_WINDOW - Restablecer la varia
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Asesores Expertos
Bfxenterprise RSI Inspirado y optimizado indicador RSI es el foco de este Asesor Experto (EA). Diseñado con el uso de RSI para realizar operaciones óptimas. Lectura de las tendencias y las inversiones de precios se realiza por el RSI cuyas funciones se han ordenado. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la ordenación especial y minuciosa de las transacciones. Por lo tanto, esta versión no siempre realiza transacciones, a diferencia de la versión Expert A
Neural Average
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Neural Average es un asesor de operaciones totalmente automatizado. Además del algoritmo de scalping, el sistema de seguimiento del mercado a través de los volúmenes y coeficientes de oscilaciones y el filtrado de la apertura de operaciones a través de macros personalizadas - determinantes, en la base de software de este asesor también está integrado un emulador de redes neuronales. La estructura anterior permite filtrar eficazmente el flujo de operaciones potenciales en función de la relevanci
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones. la lista completa para su comodidad está
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Infinity Gold AI es un robot de trading (asesor experto) para el terminal MetaTrader 4 (MT4), diseñado para el trading automatizado del par de divisas XAUUSD (oro). Este asesor fue desarrollado por operadores experimentados con diez años de experiencia en los mercados financieros y se centra en métodos de negociación conservadores basados en reglas claras de gestión del dinero y del riesgo. La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
Presentamos nuestro vanguardista Robot de Operaciones con Oro, una herramienta revolucionaria diseñada para navegar por las complejidades del mercado del oro con precisión y eficacia. Diseñado utilizando algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático de última generación, este software autónomo opera incansablemente para capitalizar las fluctuaciones del mercado y ofrecer resultados de negociación óptimos. Características principales: Trading Algorítmico Avanzado: El Gold Trading Robo
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Asesores Expertos
Presentación de AI Neural Nexus EA Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiz
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 20 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en las preferencias de riesgo, Establecer False si desea utilizar el tamaño de lote
Gold Bullion
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Gold Bullion EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia. Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden Un experto basado en (GOLD , XAUUSD ) Este Experto es Day Trader y estrategia Breakout NOTA La configuración por defecto de EA e
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Desbot
Luke Joel Desmaris
Asesores Expertos
Suscríbase a nuestro boletín para recibir también una copia de nuestros parámetros de optimización: https://desbot.ai/#Newsletter Parámetros de entrada A continuación se presentan todas las opciones de entrada (también conocido como: Parámetros) para Desbot y cómo utilizarlos. Puede encontrar los mejores parámetros a través de la optimización. Porcentaje de riesgo: Introduzca el número que representa el porcentaje del saldo de su cuenta que desea que Desbot arriesgue por operación. Por ejemplo,
NeverScalping
Yeun Jung Hwan
Asesores Expertos
NeveScalping es un Scalping Trading e Intraday Trading. NeveScalping utiliza predicciones y pronósticos utilizando algoritmos de inteligencia artificial. De este modo, el derecho superior profesional ha perdido su suerte. EURUSD hace un trabajo práctico e históricamente importante. Descargue la demo usted mismo. Mis pruebas fueron de 90 días de precisión, la propagación real, deslizamiento extra y la fecha de alta visibilidad de las garrapatas reales. Las recomendaciones son las siguientes op
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Asesores Expertos
La tarea del operador consiste en encontrar un patrón y ganar dinero con él. El trading clásico utiliza patrones en forma de análisis gráfico: patrones de velas, niveles, líneas de tendencia, figuras gráficas, etc. Su principal dificultad es que no son unívocos. Cada operador lo ve todo de forma diferente. Con el telón de fondo de esta ambigüedad, surgen un montón de otros problemas: la psicología es la razón más común para perder un depósito, la atracción de transacciones "por las orejas" en l
FTMO passing EA High risk MT4
Shokhboz Mamarasulov
Asesores Expertos
FTMO pasando EA (Alto riesgo) es único Asesor Experto que continúa la serie iBoss de asesores. Los métodos innovadores del enfoque del programa para el comercio, y los resultados prometedores de rendimiento son posibles gracias a la utilización de tecnologías y métodos modernos. El iBossTrade es un EA totalmente automatizado diseñado para el comercio de divisas solamente. Pares de trabajo US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Experto mostró resultados estables en las monedas en 1999-202
Hedging Be Win
Samir Arman
Asesores Expertos
Trabaja para abrir dos operaciones de cobertura, compra y venta, con un objetivo de cada operación de 20 puntos Con la apertura de múltiples tratos de enfriamiento a la manera de otro tamaño de lote y suspendiendo cada tipo de transacción de venta o compra Con un nivel de beneficios. Parámetros: Lote1: Tamaño de Lote Manual Auto_Lot: Establecer true para calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en las preferencias de riesgo, Establecer False si desea utilizar el tamaño de lote
ALT Income
Maksim Bogdanov
Asesores Expertos
ALT Income - Asesor Experto Automatizado. Escrito para EURUSD. Las operaciones en el marco de tiempo M5. Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:500 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porcentaje del depósito cargado en la venta - MaxRiskSELL de 1 a 15; Beneficio de una transacción - TakeProfitSell de 50 a 100,0; Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:40 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porc
Trend rider pro
Okezie Ojimadu
Asesores Expertos
Resultado en directo: https: //www.mql5.com/en/signals/1924716 Descargar archivo de sets para EURUSD Trend Rider Pro V2 es un robot de comercio que funciona en todos los pares de divisas y le ayuda a operar de forma automática. Está codificado de forma única para gestionar sus inversiones en divisas y optimizar el mejor resultado de las complejidades del mercado de divisas. Tanto si acaba de empezar como si es un operador a tiempo completo, Trend Rider Pro V2 es la elección perfecta para un crec
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Golden Cheetah no es sólo un robot de trading, sino un experto en trading a corto plazo, creado para trabajar en mercados volátiles con spreads bajos. Se basa en un complejo algoritmo multicomponente que analiza instantáneamente la información del mercado en tiempo real. Próximo precio 1399 : El precio aumenta en función del número de licencias vendidas la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Este scalper, como un cazador, abre operac
Power Fusion Xauusd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Power Plus XAU/USD - Expert Advisor Profesional Descripción General Power Plus XAU/USD es un Expert Advisor avanzado diseñado específicamente para operar el par XAU/USD (Oro) en MetaTrader 4. Combina la precisión del indicador RSI (Relative Strength Index) con la fuerza direccional del ADX (Average Directional Index) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado del oro. Este EA utiliza una estrategia de reversión a la media altamente optimizada, aprovechando
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 349 El precio se elevará a limitar el número de usuarios de esta estrategia El Asesor Experto "Volna FX" es un representante de los robots que operan a partir de niveles. Los niveles pueden ser construidos de forma automática, o pueden ser rígidamente establecidos en los parámetros del Asesor de Expertos. VER SEÑAL REAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 La singularidad del asesor es que puede trabajar tanto con promedios y utilizando el principio
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Asesores Expertos
Se trata de un sistema de trading automático de 24 horas basado en el algoritmo de comportamiento colectivo de autómatas adaptativos (un tipo de algoritmos de autoaprendizaje de inteligencia artificial) que no requiere intervención manual y no utiliza indicadores ni métodos de trading conocidos. El principio del EA es recordar y analizar cada paso. Un paso es un movimiento del precio para un cierto número (BaseStep) de puntos hacia arriba o hacia abajo. La profundidad de la memoria (cuántos paso
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Asesores Expertos
AI TRADING SYSTEM para MT4 - ¡Tu Máquina de Beneficios Definitiva impulsada por IA! Desbloquea el futuro del trading con AI TRADING SYSTEM , un avanzado Asesor Experto (EA) que utiliza potentes estrategias impulsadas por IA para maximizar las ganancias en todos los pares de divisas. Aunque está diseñado para ser versátil, ofrece un rendimiento excepcional en los principales pares como EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY, ayudándote a estar a la vanguardia del mercado. Con dos modos de trading distintos ,
Fx Trend Follower
Atif Zafar
Asesores Expertos
EA trabaja con ninguno de los indicadores técnicos. Se espera a que la tendencia y el comercio en consecuencia. No hay indicadores estándar. No hay comercio de cuadrícula. Sin arbitraje. No hay ajuste de curvas de acuerdo a los resultados de back-test Sin cobertura Ratio Stop Loss muy bajo Probado con una calidad de modelado de datos del 99,90%. Puede trabajar incluso con $30 USD Recomendaciones : Desarrollado para M1, EURUSD Broker ECN con 5 puntos Configuración Spread: Debe ser lo más bajo pos
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Asesores Expertos
¿Hambriento de estilo japonés? ¿Sediento de acción samurái? ¡Contemple! Ichimoku Super Swift Ease Pro es un asesor experto que tiene un indicador Ichimoku con un tamaño de lote moderado. Se recomienda que utilice este EA para pares JPY como USDJPY, EURJPY, etc. Si le gusta usar Ichimoku, este EA puede ser lo que está buscando. De acuerdo con los detalles de este asesor experto, tiene un ATR para permitir a los comerciantes para ver la línea con el flujo del yen japonés junto con otro par de divi
Los compradores de este producto también adquieren
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Tras un exhaustivo trabajo y búsqueda de los valores óptimos de cada uno de los parámetros del Asesor Experto, se han seleccionado los ajustes más estables de los algoritmos, que no requieren de grandes periodos históricos. El robot utiliza una estrategia de negociación universal, que permite el uso de los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY y otros pares con bajo spread. El EA opera en un marco de tiempo de 5 minutos , utiliza niveles definidos automáticamente sobre la base de múlti
Avato
Nikolaos Bekos
Asesores Expertos
El Avato es una de nuestras herramientas independientes. (Una señal basada en ella también se proporcionará en Mt4 Market en el futuro). Está diseñado en torno a una forma combinada de técnicas de cobertura y martingala y utiliza sofisticados algoritmos y filtros para colocar las operaciones. Utiliza niveles de Stop loss y Take profit, mientras que el tamaño del lote se calcula automáticamente siguiendo la configuración del multiplicador correspondiente. Lo consideramos una caja de herramientas
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Asesores Expertos
Area 51 EA genera señales en diferentes estrategias. Dispone de diferentes estrategias de gestión monetaria y función de tamaño de lote dinámico. Cuando se abre una posición, está equipada con un take profit y un stop loss. Si la posición se convierte en rentable, se establecerá para ella un stop loss dinámico basado en los valores especificados (TrailingStep y DistanceStep) y se seguirá constantemente. Esto le permite cerrar las posiciones siempre con beneficios. Si desea que sus posiciones abi
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Asesores Expertos
Nota : el valor del spread, el deslizamiento del broker y la velocidad del VPS afectan a los resultados de negociación del Asesor Experto. Recomendaciones: oro con spread hasta 3, USDJPY con spread hasta 1.7, EURUSD con spread hasta 1.5. Los resultados serán mejores con mejores condiciones. El valor de Ping entre el VPS y el servidor del broker debe ser inferior a 10 ms. Además, cuanto menor sea el requisito de nivel de parada del broker, mejor; 0 es lo mejor. El Asesor Experto se basa en un sis
Perfection
Mikhail Senchakov
Asesores Expertos
Perfection es un robot de trading multidivisa, totalmente automatizado y seguro. El robot está diseñado tanto para el comercio de cartera y el comercio de un solo instrumento. El EA no utiliza métodos de promediación, el volumen de posiciones está estrictamente regulado. Las órdenes se abren sólo en la dirección del movimiento del mercado en una cuadrícula. Debido a esto, el robot opera eficientemente en cualquier movimiento fuerte. El algoritmo de toma de decisiones no utiliza indicadores. En s
Smart Trade
Phong Vu
Asesores Expertos
Introducción al Asesor Experto Smart Trade Price Action Smart Trade Price Action es un Asesor Experto (EA) con una estrategia de negociación flexible y diversa, que opera a través de 15 pares de divisas en el marco temporal All. Este enfoque aumenta las posibilidades de crecimiento sostenible al tiempo que reduce el riesgo de depender de un solo par o de operaciones individuales. La gestión del riesgo está estrictamente controlada, lo que garantiza la seguridad de su capital. Con una configur
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Asesores Expertos
Con el EA Multiday Overlay Strategy puede operar en paralelo con todos los pares principales, secundarios y cruzados de Forex. Este EA es bastante único, ya que es capaz de "seguir el mercado", esto significa: no se necesita optimización; el mismo conjunto de parámetros de entrada es bueno para todos los pares; no es necesario cambiar los parámetros de entrada, incluso si las condiciones del mercado cambian. Estas 3 características significan que el EA no es "adaptado manualmente" a un par espec
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
EA de acción de precios para scalping. Abre operaciones por la altura de la barra cuando la altura de la barra cumple con cálculos matemáticos complejos. Timerame es fundamentalmente M1 y trabaja todos los símbolos de divisas. Sistema de trailing porcentual. Limitación de tiempo. Autolot por porcentaje de saldo. Ajustes por ea automáticamente. Cierre de seguridad por tiempo en minutos y cierre su orden despues de x minuto aunque no este en ganancia o perdida por usted. Establecer stoploss y tak
CSM System
Michal Milko
Asesores Expertos
En la actualidad, el sistema CSM está totalmente automatizado con todas las características y funciones especiales, controlado y supervisado periódicamente. Su evolución, los parámetros y los algoritmos individuales son profesionalmente evaluados y optimizados por el experimentado grupo de desarrollo de los programadores que están desarrollando nuevas versiones actualizadas del sistema. A diferencia de otros sistemas, nos hemos centrado en crear un sistema en el que los resultados de las prueba
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Asesores Expertos
ATENCIÓN ES IMPORTANTE: No use este sistema para operar en pares de divisas. ATENCIÓN ES IMPORTANTE: no use este sistema para operar y probar sin archivos de conjuntos individuales para el broker seleccionado. Marrykey índices bursátiles - revendedor sistema está construido sobre una combinatoria híbridos Ichimoku está equipado con 6 estrategias diferentes y está diseñado principalmente para trabajar en los índices bursátiles estadounidenses como el S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. El s
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Estrategia de scalping nocturno. Para las entradas se utiliza el indicador RSI y un filtro basado en ATR. Seguimiento de operaciones reales, así como mis otros productos se pueden encontrar aquí : https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 100 USD, el timeframe recomendado es M15, H1, H4. Utilizar un broker con buena ejecuci
The seed of a big tree
Jun Feng
Asesores Expertos
Este es un EA totalmente automático basado en la fluctuación de precios, utiliza el principio de reconocimiento especial de precio y equilibrio. Los parámetros son simples y adaptables, la EA puede hacer frente a choque, tendencia, datos, noticias y otros tipos de mercado, y el rendimiento es estable. Plazo de ejecución: los resultados son los mismos en cualquier período. Demostración de ejecución de la EA se puede ver en los siguientes enlaces: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requisitos
Chicken peck rices
Jun Feng
Asesores Expertos
Arroz de picota Este es un EA a corto plazo que se basa en los avances de los precios, y los parámetros son simples y adaptables. Requisitos: Plazo de ejecución: H1; El tipo de cuenta:ECN,spread de divisa≤3,por ejemplo,EURUSD,USDJPY,y otros. El spread mínimo para la modificación de la orden: 0, significa que la distancia mínima es cero entre el stop loss o take profit y el precio actual. Debe utilizar las cuentas requeridas para asegurar la fiabilidad del beneficio. Parámetros de entrada: explan
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
Asesores Expertos
El robot de trading multi estrategia Este robot de trading automatizado siempre utiliza stop loss. Big Hunter está especialmente diseñado para operar con oro , pero puede probarlo con otros pares ya que tiene acceso a los parámetros. El robot utiliza diferentes estrategias como swing trading , momentum trading , position trading y más. Ha sido probado durante los últimos 10 años bajo las condiciones de mercado más duras y simuladas. Cada operación tiene un SL, TP, Trailing stop y breakeven ún
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Asesores Expertos
LA REVOLUCIÓN Simple Trade es adecuado para todo tipo de operadores si usted es un Swing Trader, Day Trader o Scalper. El paquete REVOLUTION consiste en 3 EAs que se combinan en un único EA que puede crear muchas estrategias dependiendo de las habilidades de negociación utilizadas / conocidas por cada trader. Ofrecemos AUTO_SETTING especialmente para principiantes o inversores sin experiencia que este AUTO_SETTING negociará para lograr 1000 puntos o 10% / mes, y para los comerciantes / inversore
Crypto System Automatic
Michal Milko
Asesores Expertos
Criptosistema automático La criptografía automática es un sistema de cifrado automatizado que permite el acceso a datos y funciones específicos, así como su control y supervisión. Los algoritmos de control, parametrización y optimización se utilizan para mejorar y optimizar el rendimiento de los programas de control, lo que permite actualizar los sistemas. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Asesores Expertos
La Revolución Target Achiever FT - Auto_Setting 1000 Puntos Hola a todos los inversores y comerciantes, Acabamos de actualizar este EA a una nueva versión 3.0, que tiene mucho más beneficios, para los inversores que quieren ejecutar este EA 24 horas utilizando vps puede probar el Auto_Setting para lograr 1000 puntos o 10%, para los comerciantes que tienen su propia configuración y objetivo 1-100% puede utilizar el manual_setting, El REVOLUTION Target Achiever es adecuado para el inversor que qui
Broker
Andrey Spiridonov
Asesores Expertos
Corredor Broker es un asesor autodidacta. El algoritmo de este asesor se ajusta constantemente a la dinámica comercial del mercado. Asesor tiene un número mínimo de parámetros, lo que facilita el trabajo de los principiantes en el mercado de divisas. Ventajas del Asesor funciona en cualquier período de tiempo funciona con cualquier símbolo comercial no hay parámetros que necesiten optimización en cada transacción, el asesor aprende y se ajusta a la situación comercial actual Parámetros del Ases
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Asesores Expertos
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 PUNTOS / 10%. ¡¡¡OTRO EXCELENTE EA PARA QUE USTED CONSIDERE USARLO PARA HACER CRECER SU INVERSION !!! THE REVOLUTION Great Ach iever es adecuado para los inversores que quieren tener un simple y listo para usar Asesor Experto (EA). Este EA fijo es modificado y creado a partir de The REVOLUTION Simple Trade que tiene un EA personalizado gratuito o Strategy Build que es adecuado para traders experimentados/avanzados que tienen muchas ideas y estrategias
Otros productos de este autor
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
GaMBLeRs: Máquina de trading inteligente para un crecimiento exponencial de la cuenta [   Máquina de trading cuántica]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs es un Asesor Experto (EA) diseñado para traders con gran resiliencia mental, que comprenden que el éxito en los mercados financieros requiere valentía, asunción de riesgos y una estrategia disciplinada. Este producto combina inteligencia artificial, un panel interactivo y sistemas de trading automatiza
Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Asesores Expertos
Predator IQ7: El cazador inteligente en trading We are looking for       cazadores expertos       Listo para conquistar el       Depredador IQ7       — un analizador visual de trading avanzado, diseñado meticulosamente a petición de       Comerciantes profesionales de todo el mundo   . Desarrollado por       Con herramientas de navegación listas para usar   , Predator IQ7 ofrece una experiencia que no solo es potente sino también       intuitivo y adictivo       a tus instintos analíticos. Es d
FREE
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Indicadores
HiLoTren IQ7: Límites de mercado inteligentes y mapeo de pivotes Define tus niveles comerciales con precisión de IA. HiLoTren IQ7 es un   indicador inteligente basado en pivote   que traza automáticamente zonas   de puntos pivote   ,   resistencia (R1–R3)   y   soporte (S1–S3)   directamente en su gráfico. Proporciona un marco visual claro para identificar   los límites del mercado, las zonas de reversión y los niveles de continuación de tendencias   , todo calculado en tiempo real. Caracterís
FREE
HOT Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
HOT Predator IQ7: El cazador inteligente en el trading Edición gratuita: descubre tu instinto antes de pasarte a la versión Premium. Energía asequible. Inteligencia superior. Pruébalo gratis al 100%. Si has visto la   versión premium   de "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} y "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" {   /market/product/153369} Esta   edición gratuita   es tu   experiencia de entrada   : creada para que explores, aprendas y domines el arte de la búsqueda visual de mercado an
FREE
XBot Quantum IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
Hola, compañero comerciante... Esta no es una promoción más. Es información exclusiva de alguien que ha estado contigo en la trinchera. No solo te ofrecemos un producto, sino que te damos las claves para un futuro más inteligente y ágil en el trading. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. Sí, esto es solo un pequeño adelanto de lo que hemos construido. Pero incluso esta peq
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Oscillator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Indicadores
EA Mastermind - La solución de trading inteligente todo en uno Es hora de dejar de confiar en la suerte para tener éxito en el trading. Conozca EA Mastermind - una suite de trading premium de nueva generación diseñada por el equipo BATIK , un colectivo de profesionales en análisis de mercado, ingeniería algorítmica y diseño de trading inteligente. EA Mastermind no es sólo otro Asesor Experto - es un ecosistema revolucionario que fusiona tres sistemas inteligentes en un marco sin fisuras: AI Mast
FREE
EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Asesores Expertos
Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Sugerencia: Este producto está diseñado meticulosamente para su uso práctico, evitando la complejidad teórica y basándose exclusivamente en la mente subconsciente como reflejo de observación. En consecuencia, el cerebro comprenderá la información de manera i
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Asesores Expertos
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. Ai Panel Genius X   es un indicador premium diseñado para profesionales expertos. Ofrece al instante conocimiento experto sobre todos los pares, incluyendo análisis multipar, todo en una presentación visual
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. Ai Panel Genius X   es un indicador premium diseñado para profesionales expertos. Ofrece al instante conocimiento experto sobre todos los pares, incluyendo análisis multipar, todo en una presentación visual avanzada "wysiwyg". Desde principiantes hasta traders experimentados, cualquiera puede dominarlo fácilmente medi
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Estimado colega, si busca un robot asesor experto (EA) de trading seguro que garantice un objetivo mínimo del 5% de ganancia mensual, con transparencia y autenticidad, le presento la siguiente propuesta: el EA-ThinkBot IQ7 Predator, diseñado para la minería de oro,
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Sugerencia: Este producto está diseñado meticulosamente para su uso práctico, evitando la complejidad teórica y basándose exclusivamente en la mente subconsciente como reflejo de observación. En consecuencia,
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Asesores Expertos
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   La computación autónoma   es un enfoque de computación inteligente que lleva a cabo de forma autónoma aplicaciones robóticas e interactivas basadas en mecanismos impulsados por objetivos e inferencias. Ai Panel Genius X   es un indicador premium diseñado para profesionales expertos. Ofrece al instante conocimiento experto sobre todos los pares, incluyendo análisis multipar, to
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. Ai Panel Genius X   es un indicador premium diseñado para profesionales expertos. Ofrece al instante conocimiento experto sobre todos los pares, incluyendo análisis multipar, todo en una presentación visual avanzada "wysiwyg". Desde principiantes hasta traders experimentados, cualquiera puede dominarlo fácilmente medi
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario