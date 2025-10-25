EA Quantum IQ7 ALL in ONE
- Asesores Expertos
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versión: 60.5
- Actualizado: 28 noviembre 2025
- Activaciones: 5
EA Mastermind: la solución de trading inteligente y completa
Es hora de dejar de depender de la suerte para tener éxito en el trading.
Presentamos EA Mastermind , una obra maestra premium diseñada por el equipo BATIK , un grupo de profesionales especializados en análisis de mercado, sistemas algorítmicos y herramientas comerciales inteligentes.
EA Mastermind is not just another Expert Advisor — it’s a complete, integrated system that merges three essential powers into one seamless product:
-
Analizador de señales AI Mastermind – proporciona inteligencia de mercado de nivel profesional.
-
Panel de comercio inteligente – permite un control manual preciso directamente desde su gráfico.
-
EA AutoRobot – ejecuta operaciones automáticamente con inteligencia adaptativa.
Por qué este EA destaca
Muchos EA prometen perfección a través de capturas de pantalla llamativas y pruebas retrospectivas poco realistas.
Mente maestra de EA es diferente — es Transparente, auténtico y verdaderamente funcional.
Su interfaz WYSIWYG limpia, análisis adaptativo en tiempo real y actualizaciones continuas alineadas con los cambios del mercado global lo convierten en un Compañero comercial a largo plazo , no solo una herramienta temporal.
Características principales
a. Analizador “AI Mastermind”
-
Analiza 8 pares de divisas principales en múltiples períodos de tiempo (H4–M1).
-
Proporciona información visual sobre las tendencias del mercado y los niveles de volatilidad.
-
Ofertas Asesoramiento basado en IA Mensajes fácilmente comprendidos por principiantes.
b. Panel de Trading Inteligente
-
Realizar operaciones manuales con métodos sencillos acciones de arrastrar y soltar .
-
Muévete instantáneamente Niveles TP/SL o ajustar todas las posiciones abiertas a la vez.
-
Planificar y ejecutar Órdenes de límite/stop directamente en el gráfico activo.
c. AutoRobot EA adaptativo
-
Motor de comercio automático con lógica de decisión consciente del contexto
-
Ideal para investigación personalizada a través de pares y sesiones de negociación.
-
Soportes Estrategias de probabilidad de múltiples cuentas o múltiples pares para un crecimiento equilibrado.
------------------------------------------------------------------------------------
A. EA Quantum IQ7 TODO EN UNO (Premium/Pago)
El motor central de EA Mastermind
Adéntrese en el futuro del trading inteligente con EA Quantum IQ7 ALL in ONE , el motor principal que impulsa todo el ecosistema EA Mastermind.
Desarrollado por el equipo BATIK , este sofisticado sistema combina inteligencia analítica, algoritmos adaptativos y ejecución autónoma, brindando a los operadores control total en todas las condiciones del mercado.
EA Quantum IQ7 ALL in ONE no es solo un asesor experto: es su socio de inteligencia artificial disponible las 24 horas, los 7 días de la semana , que analiza, adapta y ejecuta continuamente con una precisión que rivaliza con los escritorios profesionales.
Su integración con AI Mastermind desbloquea una nueva dimensión de análisis en tiempo real, sincronización de símbolos y rendimiento de autoaprendizaje que evoluciona con el propio mercado.
Este es el módulo básico premium necesario para el trading real: la máxima expresión de potencia, lógica y precisión.
Combínalo con sus complementos complementarios a continuación para completar tu EA Mastermind Ultimate Suite :
-
EA Quantum IQ7 BackteST: módulo de backtesting (gratuito)
-
Oscillator IQ7 – Complemento analítico (gratuito)
-
AI Ribbon IQ7: Capa de inteligencia visual (gratis)
-
EA Quantum IQ7 TODO EN UNO : donde la inteligencia artificial se convierte en estrategia real.
------------------------------------------------------------------------------------
B. Prueba retrospectiva de EA Quantum IQ7 (gratuita)
Descubra, pruebe y perfeccione su estrategia
Experimenta toda la lógica de EA Mastermind sin límites.
EA Quantum IQ7 BackteST es su entorno sandbox , que permite a los traders explorar, experimentar y refinar configuraciones comerciales libremente, sin necesidad de ingresar una licencia.
Usa esta versión para identificar tus combinaciones de pares/períodos más rentables. Su motor flexible refleja la estructura real de EA Mastermind, ayudándote a simular, analizar y perfeccionar tu estrategia antes de lanzarla.
Siga estos sencillos pasos para comenzar:
-
Descargue todos los módulos relacionados que se enumeran a continuación.
-
Comience con EA Quantum IQ7 ALL in ONE , utilizando el código de identificación DEMO-101.
-
Una vez que esté familiarizado, cambie a BackteST para una experimentación más amplia.
-
Centre su análisis en datos recientes de 1 mes y en los períodos H4-M5.
-
Identifique sus configuraciones de símbolos más fuertes, guiado por la precisión de AI Mastermind .
Combínalo con los complementos siguientes para obtener una visión y un control óptimos:
-
Oscilador IQ7
-
Cinta de IA IQ7
-
EA Quantum IQ7 BackteST : el campo de entrenamiento para tu próximo gran avance.
------------------------------------------------------------------------------------
C. Oscillator IQ7 (Complemento gratuito)
Analizador de impulso del mercado profundo
Presentamos Oscillator IQ7 , un poderoso complemento analítico diseñado para mejorar la profundidad y precisión de su sistema EA Mastermind .
Esta herramienta inteligente visualiza la energía subyacente del mercado, lo que le ayuda a identificar cambios de impulso, zonas de agotamiento y potencial de reversión con notable claridad.
Diseñado como el corazón analítico del ecosistema Mastermind, funciona a la perfección junto con EA Quantum IQ7 ALL in ONE y BackteST , lo que permite a los traders ver no solo dónde se mueve el mercado, sino también por qué se mueve.
Perfecto para los traders que exigen una visión más profunda antes de la ejecución, Oscillator IQ7 es su puerta de entrada visual a decisiones más inteligentes basadas en datos.
Combine esto con:
-
EA Quantum IQ7 TODO EN UNO
-
Prueba retrospectiva de EA Quantum IQ7
-
Cinta de IA IQ7
-
Oscilador IQ7 : siente el pulso del mercado antes de que lata.
------------------------------------------------------------------------------------
D. AI Ribbon IQ7 (complemento gratuito)
Sincronización de tendencias visuales para el sistema Mastermind
Conozca AI Ribbon IQ7 , la capa final de inteligencia visual de la suite EA Mastermind, diseñada para revelar el ritmo, la alineación y el impulso del mercado en una pantalla intuitiva.
Este elegante complemento conecta sus herramientas analíticas y su lógica comercial, ayudándole a sincronizar la dirección de la tendencia en múltiples marcos de tiempo y símbolos sin esfuerzo.
Proporciona una representación visual limpia e inteligente que complementa AI Mastermind , AutoRobot y Smart Panel , completando el ecosistema EA Mastermind.
Ya sea que se utilice para análisis, confirmación o sincronización precisa, AI Ribbon IQ7 mejora la toma de decisiones y lo ayuda a operar con total confianza y claridad.
Combine esto con:
-
EA Quantum IQ7 TODO EN UNO
-
Prueba retrospectiva de EA Quantum IQ7
-
Oscilador IQ7
-
AI Ribbon IQ7 : El arte de ver las tendencias antes de que se formen.
------------------------------------------------------------------------------------
- Activar demostración gratuita: configuración necesaria
-
To activate the free demo file on your chart (as per MQL5.com policy), ID-CODE = "DEMO-101" requires: Notice: Please contact us immediately to ensure everything runs smoothly on your computer's operating system. To enable your computer to trade and receive live, visual WYSIWYG guidance in the future financial markets, you will receive a unique ID code that will connect to your personal TelegramBot and an AI algorithm connected to Google. Therefore, please ensure all required checklists are completed correctly to achieve optimal results from BATIK products.
Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading ---------------------- next---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next---------------------- + add: https:// api . telegram . org ----------------------next---------------------- + add: https:// script . google . com
To activate the free demo file on your chart (as per MQL5.com policy), ID-CODE = "DEMO-101" requires:
- ¿Necesita una solución real?
Si realiza su backtesting (intervalos cortos) con Depósito de $10,000 y tamaño de lote de 0,05 espectáculos 5% de ganancia mensual , pero la reducción absoluta se acerca al 50%, considere:
-
Añadiendo colchón de capital (al menos 1x depósito), o
-
Reducción del tamaño del lote en configuraciones de EA.
Los clientes recibirán instrucciones de estrategia personalizadas Después de la compra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 5 Activaciones: Maximizar el Potencial de Ganancias
Usted recibirá 5 activaciones de EA . Úsalas con intervalos de 2 a 5 días en diferentes cuentas para aumentar la probabilidad. Recomendado: usar VPS potente Capaz de ejecutar 5 MetaTraders. Puede usar cualquier bróker, pero Pruebe primero la compatibilidad —Algunos corredores de futuros tienen políticas únicas.
- Garantía de devolución de dinero
Si no está satisfecho con nuestro servicio o producto dentro de una semana , simplemente solicita una Reembolso mediante soporte MQL5 . Esta es una función estándar de MQL5 y la admitimos plenamente. Si necesita comprobantes de reembolsos anteriores, contáctenos; somos transparentes.
- Después de la compra: ¿qué sigue?
Después del pago, envíenos un mensaje para recibir:
-
Guía de configuración completa e instrucciones rápidas para obtener ganancias.
-
Su código de activación único
Nota: Sin esto, su EA permanecerá en modo de demostración (ID-CODE = DEMO-101) .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofía del producto
Creemos que el comercio moderno debe ser inteligente, transparente y eficiente.
EA Mastermind no es solo un robot: es un mentor digital diseñado para ayudarte a comprender el mercado, no solo a reaccionar ante él.
Experimente cómo el trading puede ser más inteligente, más sencillo y más gratificante.
Pruebe EA Mastermind hoy: porque el éxito no es suerte, es ejecución inteligente.
Attention: For CyberBot members, when using the "ThinkBot IQ7" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. --- If you experience interference or the program cannot execute according to its functions, then make sure your metatrader has confirmed as follows:
[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us : https://www.mql5.com/ru/users/BATIK
Final Note
EA AutoRobot is meticulously engineered to recognize and adapt to the behavioral characteristics of most assets listed in the Forex and Derivatives markets. What makes it truly unique is its flexibility — it operates independently of any specific pair or timeframe. This opens up vast opportunities for your own research and optimization, allowing you to explore and identify the most profitable trading combinations.
We encourage you to dedicate time to backtesting through the Strategy Tester on various pairs and timeframes to discover your ideal setup. As a starting point, we recommend EURUSD on the H1 timeframe.
The good news is — we also provide a free version that mirrors the original product, available at: Strategy Tester : EA Quantum IQ7 BackteST | Add-Ons Free : Oscillator IQ7 and Ai Ribbon IQ7
If you’ve been waiting for a truly next-generation trading system, enhanced with AI Mastermind acting as your personal consultant 24/7 — now is the time to take action. What you will gain far exceeds what you invest.