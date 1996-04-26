HiLoTren IQ7
- Indicadores
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versión: 61.0
- Actualizado: 4 enero 2026
HiLoTren IQ7: Límites de mercado inteligentes y mapeo de pivotes
Define tus niveles comerciales con precisión de IA.
HiLoTren IQ7 es un indicador inteligente basado en pivote que traza automáticamente zonas de puntos pivote , resistencia (R1–R3) y soporte (S1–S3) directamente en su gráfico.
Proporciona un marco visual claro para identificar los límites del mercado, las zonas de reversión y los niveles de continuación de tendencias , todo calculado en tiempo real.
Características principales
- Motor de pivote automático : calcula pivotes diarios y niveles R/S al instante.
- Visualización de zonas dinámicas : líneas de soporte/resistencia adaptables con coloración de zonas.
- Funciona con cualquier símbolo : compatible con Forex, oro, criptomonedas e índices.
- Configuración Plug & Play : simplicidad sin necesidad de configuración.
- Ideal para órdenes limitadas y de stop : visualice zonas de entrada de alta probabilidad antes de que el precio reaccione.
Parte del ecosistema comercial de IQ7
Combine HiLoTren IQ7 with:
OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.
Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.
Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries.
You can find these products in the Profile description: "BATIK"
Juntos, forman la Serie IQ7 , que convierte datos complejos del mercado en inteligencia comercial procesable.
Por qué los traders eligen HiLoTren IQ7
• Detecta automáticamente zonas de pivote, resistencia y soporte en tiempo real
• Estructura visual limpia que se adapta a la volatilidad
• Sin repintado ni retrasos: los niveles se mantienen constantes
• Perfecto para combinar con estrategias de reversión o ruptura.
Garantía de devolución de dinero
Su compra está protegida por la garantía oficial de devolución de dinero del administrador de MQL5.com .
Sin riesgos. Sin complicaciones. Total confianza.
Opere con mayor inteligencia. Reaccione con mayor rapidez. Defina su ventaja.
HiLoTren IQ7 : Convierte cada nivel del mercado en una clara oportunidad comercial.
