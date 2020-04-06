Gold Invest Pro Expert Advisor MT4

Gold Invest Pro está diseñado específicamente para operar con oro.

El EA trabaja sólo con posiciones de compra en XAUUSD y construye gradualmente una serie de operaciones, luego las cierra como una sola cesta cuando el beneficio total alcanza un objetivo predefinido en dinero.

En su interior, incluye

un límite en el número máximo de órdenes;

un objetivo de beneficio para toda la cesta en la divisa de la cuenta;

protección basada en la equidad: cuando se alcanza un nivel de reducción especificado, se pueden cerrar todas las operaciones.

No se trata de un "botón mágico", sino de una herramienta para quienes deseen automatizar su trabajo con el oro y controlar el riesgo mediante ajustes.

Ajustes principales (brevemente)

En las entradas se puede:

Configurar el lote inicial

Empiece con valores pequeños (por ejemplo, 0,01) y ajústelos sólo después de probar.

Configurar la distancia entre operaciones

Utilizar un paso basado en la volatilidad (ATR) o establecer un paso fijo en puntos.

Limite el número máximo de órdenes

Esto ayuda a mantener bajo control la carga del depósito.

Establezca un objetivo de beneficios para la cesta en divisa de la cuenta

Por ejemplo, cierre todas las operaciones cuando el beneficio total de las mismas alcance una cantidad elegida.

Activar la protección de la equidad

Cuando la reducción de la equidad de la cuenta alcanza un nivel especificado, el EA puede cerrar todas las posiciones y dejar de operar hasta que usted decida qué hacer a continuación.

Recomendaciones de depósito y riesgo

Para las condiciones típicas de negociación en oro, puede utilizar las siguientes directrices:

Depósito mínimo de trabajo: alrededor de 1.000 USD por cada lote de 0,01 .

Nivel más cómodo y conservador: alrededor de 2.500 USD por cada 0,01 lote.

No se trata de requisitos estrictos, sino de puntos de referencia prácticos para la relación lote-depósito.

La carga de riesgo real dependerá de

la configuración de su EA (paso, número máximo de operaciones, objetivo de beneficios);

las condiciones del broker (spread, comisión, tipo de cuenta);

su tolerancia personal al riesgo.

Por favor, recuerde que el trading con grids siempre implica el riesgo de drawdowns y pérdidas potenciales, especialmente en mercados con fuertes tendencias.

Cómo empezar