EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
- Asesores Expertos
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versión: 25.92
- Actualizado: 29 octubre 2025
- Activaciones: 20
[As of May 08, downloaded by 53 traders] Instructions for use click here! 🫧
Estos productos son únicos debido al desarrollo de algoritmos complejos derivados de funciones de múltiples indicadores para ocho pares, ocho marcos temporales y ocho sombras. Además, hay una función de asistente de panel de operaciones sólida y práctica que facilita docenas de transacciones simultáneas, brindando orientación actualizada sobre Pivot, Sup123 y Res123. Además, se incluye un robot EA adicional para el entrenamiento de configuración de variables entre MA y RSI.
Todo esto está empaquetado en un único archivo, y se ha demostrado que no existen productos complejos comparables en ningún mercado, incluido MQL5.com, a precios tan asequibles como los que se ofrecen a los estudiantes. Presentamos productos que son genuinos según sus descripciones, y ninguno es engañoso. Entendemos que es posible que anteriormente haya sido engañado por presentaciones e imágenes de backtests prometedores que no son visibles a primera vista.
EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [ Products for maximum trading activity at economical prices > are in the series MAX products ] |> MT5 platform is also available, click here !
Nuestra competencia como consultores y entrenadores proviene de décadas de experiencia. Creamos y desarrollamos productos innovadores y listos para usar para ayudar a los traders individuales, desde principiantes hasta profesionales, sin teorías confusas. Todo se muestra visualmente en un sofisticado formato WYSIWYG, entrenando y perfeccionando el subconsciente para reconocer y realizar transacciones de manera más competente y responsable. Los productos confiables se sienten como si estuvieran siendo entrenados directamente por asistentes expertos.
VERY IMPORTANT NOTE:
Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.
We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.
List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK
Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing
>
Backtest Settings [Strategy Tester]
Symbol: GBPUSD
T.Frame: H1
T.Profit: 500
S.Loss: 1000Period: Jan 1, 2024 ~ until now >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]
>
Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner
> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product
> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here!
It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].
|
F
E
A
T
U
R
E
S
|
>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ABOUT "CyberBot Project"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> La plataforma "CYBERBOT PROJECT" ha sido creada para traders que operan con excepcional profesionalismo y experiencia, caracterizados por los siguientes atributos:
- - Puede detectar el impulso adecuado en el momento y lugar adecuados de forma masiva y efectiva.
- - Cada acción en sus actividades comerciales está respaldada por datos sólidos y análisis responsables.
- - Convertirse en un experto con habilidades personales perfeccionadas continuamente y competentes en su campo.
- - Comprender el análisis general de los robots EA, incluidos los algoritmos de sus creadores.
- - Conviértete en un analista experto y un ejecutor experto y puedes crear un robot EA 2MA cruzado RSI.
> La plataforma "CYBERBOT PROJECT" funciona como un grupo de expertos 100% en tiempo real, las 24 horas del día. Sin teoría, todo se puede dominar visualmente, desde principiantes hasta expertos en el mundo de los negocios con derivados.
> El aspecto positivo es que aquí se pueden observar todos los beneficios disponibles para los traders. Para aquellos que hayan experimentado anteriormente decepciones o pérdidas financieras con EA pasivos, recomendamos considerar esta plataforma.
|C
Y
B
E
R
B
O
T
P
R
O
J
E
C
T
|
No opere como un jugador, Winner's Secret está aquí [Proyecto CyberBot] La plataforma que se muestra es transparente y sofisticada. Incluso los principiantes pueden volverse más expertos al instante en una semana | Experiencia exitosa valiosa e inolvidable | Productos estructurados profesionalmente para prepararlo para convertirse en un gran analista y comerciante experto para lograr el éxito de la libertad financiera | ¡La mejor opción está aquí!
Presentamos EA CyberBot PRO [MT4| MT5] Trading de criptomonedas en Forex con 8 pares, 8 marcos temporales y 8 sombras en un gráfico. Se trata de un programa de Asesor Experto [EA] diseñado de manera sofisticada con capacidad "lista para usar". Ha creado una plataforma completa que contiene Robot EA, Trade Panel Pad y Multi-Indicators perfectamente integrados en un solo archivo. La combinación de estas funciones en una plataforma lo convierte en una herramienta poderosa para el trader experto, que sirve para esfuerzos comerciales serios y al mismo tiempo actúa como una herramienta educativa para establecer prácticas comerciales de mayor calidad. Está diseñado como un activo valioso que es esencial para traders experimentados, corredores de introducción (IB) y compañías de futuros como una herramienta promocional al incorporar la marca en el producto al mismo tiempo que aumenta la facturación y empodera a los clientes para que tengan más confianza y participen activamente en las transacciones de forma independiente.
Nuestro programa ha demostrado ser eficaz para mejorar significativamente las habilidades, respaldado por años de investigación y desarrollo en consultoría y educación. A través de una programación intensiva de MQL4 y MQL5, abordamos las necesidades fundamentales de los operadores del mercado de capitales. Nuestro enfoque se centra en la capacitación 100% práctica, eliminando la teoría tediosa y entrenando la mente subconsciente para la competencia reflexiva. Esto transforma las percepciones previamente ambiguas en una realidad clara, analizable y segura en las actividades comerciales.
|C
Y
B
E
R
B
O
T
P
R
O
J
E
C
T
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cómo utilizar la estrategia en los productos del "Proyecto CyberBot"
---------------------------------------------------
Método n.° 1: método de puntos pivote, estrategia de soporte y resistencia con órdenes de compra y venta limitadas
---------------------------------------------------
El producto ha sido probado rigurosamente para su aplicación con el método de puntos pivote y la estrategia de soporte y resistencia. Al colocar órdenes limitadas en el nivel tres y una toma de ganancias (TP) en un mínimo del nivel dos, esta herramienta resulta invaluable para administrar múltiples órdenes diariamente. Sin embargo, es esencial poseer habilidades adicionales, incluido un conocimiento básico del mercado, al determinar configuraciones de stop loss (SL) y colocar órdenes complementarias a una distancia mayor que el nivel tres para lograr ganancias sustanciales constantes.
A continuación se presenta una descripción detallada y una estrategia de ejecución para el comercio de derivados utilizando puntos pivote, soporte y resistencia, basada en análisis técnico, orientada a operadores avanzados:
> Descripción general
Los puntos pivote son una serie de niveles calculados a partir de los precios máximos, mínimos y de cierre del día anterior. Estos niveles actúan como referencia para posibles puntos de inflexión o áreas de impulso de la acción del precio. Los puntos pivote se utilizan ampliamente en las operaciones intradía para predecir el sentimiento del mercado, el impulso y las posibles direcciones de los precios.
En el blog se puede encontrar más información sobre la teoría básica de los puntos pivote, soporte y resistencia. ¡Haga clic aquí!
---------------------------------------------------
Método n.° 2: nivel avanzado || Este material está destinado a una comprensión integral de los "patrones". También proporciona la mejor solución en casos de presión de corriente muy fuerte
---------------------------------------------------
||Vea visualizaciones con imágenes en movimiento y descripciones explicativas. ||Este material está destinado a una comprensión integral de los "patrones". También proporciona la mejor solución en casos de presión de corriente muy fuerte.
|
|
Nota: Es importante tener en cuenta que algunos comentarios pueden hacer pensar que la imagen de la onda, que sirve para ilustrar el mercado, es demasiado idealista y no refleja con precisión las complejidades de la realidad. Esta observación es válida, en particular si uno se encuentra todavía en la etapa Básica (BASIC). De hecho, CYBERBOT, en sus instrucciones, aconseja a cada cliente que se abstenga de dejarse influenciar indebidamente por la representación gráfica tal como aparece. Sin embargo, es esencial lograr visualizarla como una onda ordenada y nítida. Al hacerlo, se volverá experto en determinar la línea central (equilibrio) como línea de referencia analítica.
[ Insider ] [Informer] Para los miembros de CyberBot, cuando utilicen el "Proyecto CyberBot" para realizar operaciones reales, mejoren sus decisiones con la experiencia y el reconocimiento de patrones de los pares principales. Los fundamentos y la psicología comercial de GPT-4 y Google AI Gemini respaldan las acciones inteligentes. Consejos: Aumente sus ganancias utilizando las señales de activación de ocho pares de divisas, transmitidas en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana en plataformas como YouTube, Twitch y Kick. Busque "CyberBot 8 Pairs" y seleccione la opción "en vivo"; garantizamos un entrenamiento preciso. Con constancia, puede convertirse en un experto en solo una semana. Le enviaremos la estrategia con "ReviewPass". [ Redes neuronales ]
|
Mensaje para compradores/inquilinos: La tienda MQL5.com otorga específicamente permiso a cada comprador o inquilino que pueda convertirse en un crítico perspicaz con calificaciones positivas para este producto. Para nuestro equipo, esto es invaluable para priorizar nuestra capacidad de abordar de manera efectiva las necesidades de información personal de cada comprador o inquilino, así como para facilitar mejoras estratégicas significativas. Cada revisión perspicaz tendrá la capacidad única de "ReviewPass", lo que permitirá que el sistema del programa responda al más alto nivel de mejora en el futuro. Le recomendamos encarecidamente que envíe una calificación positiva con prontitud, ya que MQL5.com no ofrece esta función, lo que complica nuestra capacidad de diferenciar entre los mensajes de los clientes y las revisiones perspicaces de nuestros productos de capacitación gratuitos. Lo antes posible: Y obtenga una garantía de entrenamiento para obtener ganancias consistentes con el secreto de estrategias efectivas que son específicamente para los clientes de CyberBot. Guía preliminar en video, elija según el metatrader del producto: [ Configuración de EA CyberBot MT4 ] || [ Configuración de EA CyberBot MT5 ] || [ Configuración de VR CyberBot MT5 ]