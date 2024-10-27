Lamarius AI

Este bot de trading de scalping está diseñado para operar con alta precisión y eficiencia, utilizando inteligencia artificial para identificar los puntos de entrada más favorables en el mercado. Cuenta con una estrategia avanzada de autoaprendizaje que le permite adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y optimizar su enfoque en tiempo real. Cada operación tiene un stop-loss estricto, lo que garantiza un trading de bajo riesgo al minimizar posibles pérdidas. No utiliza estrategias de martingala ni de grid, evitando así el aumento progresivo del tamaño de las posiciones o las grandes reducciones de capital típicas de estos sistemas.

Es accesible para traders de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales, sin necesidad de monitorear el mercado constantemente.

Ventajas del Bot

Alta precisión : El análisis basado en IA selecciona los mejores puntos de entrada para maximizar las oportunidades de trading.

: El análisis basado en IA selecciona los mejores puntos de entrada para maximizar las oportunidades de trading. Estrategia de autoaprendizaje : Se adapta a las condiciones del mercado, mejorando su rendimiento con el tiempo.

: Se adapta a las condiciones del mercado, mejorando su rendimiento con el tiempo. Bajo riesgo : Cada orden cuenta con un stop-loss individual, protegiendo el capital de grandes pérdidas.

: Cada orden cuenta con un stop-loss individual, protegiendo el capital de grandes pérdidas. Sin Martingala : No aumenta el tamaño de las posiciones, asegurando un riesgo controlado.

: No aumenta el tamaño de las posiciones, asegurando un riesgo controlado. Sin trading en grid : Evita configuraciones de grid, reduciendo el riesgo de pérdidas significativas.

: Evita configuraciones de grid, reduciendo el riesgo de pérdidas significativas. Monitoreo continuo del mercado: Siempre activo y listo para responder a cualquier cambio, garantizando acciones oportunas.

Requisitos de Trading

Pares de trading : XAUUSD, US100, US500

: XAUUSD, US100, US500 Temporalidad : 5M, 1H

: 5M, 1H Depósito mínimo : $200

: $200 Apalancamiento : 1:200

: 1:200 Brokers: Cuentas con spread bajo.



