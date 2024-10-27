Lamarius AI

Este bot de trading de scalping está diseñado para operar con alta precisión y eficiencia, utilizando inteligencia artificial para identificar los puntos de entrada más favorables en el mercado. Cuenta con una estrategia avanzada de autoaprendizaje que le permite adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y optimizar su enfoque en tiempo real. Cada operación tiene un stop-loss estricto, lo que garantiza un trading de bajo riesgo al minimizar posibles pérdidas. No utiliza estrategias de martingala ni de grid, evitando así el aumento progresivo del tamaño de las posiciones o las grandes reducciones de capital típicas de estos sistemas.

Es accesible para traders de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales, sin necesidad de monitorear el mercado constantemente.

Ventajas del Bot

  • Alta precisión: El análisis basado en IA selecciona los mejores puntos de entrada para maximizar las oportunidades de trading.
  • Estrategia de autoaprendizaje: Se adapta a las condiciones del mercado, mejorando su rendimiento con el tiempo.
  • Bajo riesgo: Cada orden cuenta con un stop-loss individual, protegiendo el capital de grandes pérdidas.
  • Sin Martingala: No aumenta el tamaño de las posiciones, asegurando un riesgo controlado.
  • Sin trading en grid: Evita configuraciones de grid, reduciendo el riesgo de pérdidas significativas.
  • Monitoreo continuo del mercado: Siempre activo y listo para responder a cualquier cambio, garantizando acciones oportunas.

Requisitos de Trading

  • Pares de trading: XAUUSD, US100, US500
  • Temporalidad: 5M, 1H
  • Depósito mínimo: $200
  • Apalancamiento: 1:200
  • Brokers: Cuentas con spread bajo.


Productos recomendados
Multi Instruments TrendSystem 7 LB
Shao Shu Yi
4 (1)
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 7 LB (Level Break) MT5 es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA funciona bie
Multi Instruments TrendSystem 5 RA
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 5 RA MT5 (Rapier) es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de nuestr
Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1 MT5 es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de nuestras estr
Multi Instruments TrendSystem 1
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 1 MT5 (Estrategia Multi-Movimiento) es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este E
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Asesores Expertos
Crypto Price Action EA es un robot de comercio especialmente diseñado para el comercio de divisas, así como el comercio de criptomonedas (tan pronto como estas últimas puedan ser negociadas por spreads razonables de nuevo). El EA utiliza el indicador ATR. Se abre una operación cuando el precio dentro de una vela se aleja del precio de apertura en un factor ATR ajustable ("Factor de apertura"). Muchos pares de divisas tienen la tendencia de continuar una tendencia una vez que ha comenzado, de mod
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Asesores Expertos
Quantum Breaker PRO - Sistema Inteligente de Operaciones de Ruptura Quantum Breaker PRO es un sofisticado Asesor Experto creado con pasión y precisión para capitalizar las rupturas del mercado con precisión quirúrgica. Esto no es sólo otro EA - es un sistema de comercio completo diseñado para identificar y operar las oportunidades de ruptura más rentables en el mercado. Características principales Detección Inteligente de Breakouts Identifica automáticamente los máximos y mínimos de las oscilac
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones. Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada. Sale de las operaciones con el cambio
Orion MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
ORION es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales. ORION Es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. ORION Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realizando todo el trabajo. Es una revolución en la personalización del trading. Puede descargar la
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Marshall AI - El equilibrio perfecto en el trading automatizado Tras años de estudio profundo de los mercados financieros y los principios económicos de Alfred Marshall, presentamos una obra maestra que fusiona la teoría de la oferta y la demanda junto con la relatividad diferencial de los diferentes mercados con inteligencia artificial de vanguardia y técnicas nunca antes vistas. No se trata solo de un sistema de trading: es la evolución del análisis económico, manipulado y diseñado por IA pa
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
Asesores Expertos
HLB EA - Asesor Experto de Ruptura Alto-Bajo ¡Maximiza tu potencial de trading con una estrategia de breakout de precisión! HLB EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar movimientos explosivos del mercado a través de una estrategia probada High-Low Breakout . Construido para los operadores que exigen fiabilidad, control y transparencia, este EA identifica el impulso de los precios y entra en operaciones cuando la volatilidad se dispara más allá de los niveles
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
JUPITER es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales. JUPITER Es un sistema avanzado de comercio. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. JUPITER . Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realizando todo el trabajo. Es una revolución en la personalización del trading. Puede desc
Aggressive Lifting
Aleksandr Khmelevskii
Asesores Expertos
Quedan 2 ejemplares a 49 USD. Próximo precio 99 USD Archivo . set - Esta es una estrategia de trading muy agresiva, basada en un indicador MACD modificado. Se utiliza para analizar las zonas anómalas del mercado + metodología del autor para restablecer el movimiento crítico. La estrategia fue desarrollada teniendo en cuenta el movimiento del par de divisas USDCHF y las mejores tasas de comercio sólo en él. Recomendaciones: - H1 USDCHF - Apalancamiento de 1:500 o superior (idealmente 1:1000
QS Dual Impulse Yen
Lucas Leibl
Asesores Expertos
QS Dual-Impulse Yen El QuantumScale Dual-Impulse Yen es un Asesor Experto diseñado para el par de divisas USDJPY en el marco temporal M15 . Combina una señal dinámica de acción RSI con un filtro de impulso Bulls Power para generar entradas selectivas en mercados impulsivos y de tendencia. Un módulo adicional de tendencia R SI gestiona las salidas y ayuda a evitar la permanencia excesiva en movimientos débiles. Datos clave de la estrategia Lógica de entrada Tanto la señal de acción RSI como el mó
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
EA Heiken Ashi Smoothed - Trading suave y preciso Optimice sus operaciones con el poder de Heiken Ashi Smoothed. Este asesor experto (EA) está diseñado para operadores que buscan tendencias claras y señales fiables. Basado en velas Heiken Ashi con suavizado, filtra el ruido del mercado y maximiza las oportunidades de entrada y salida. ¿Qué ofrece este EA? Operaciones precisas: Identifica las tendencias con mayor claridad a la vez que evita las señales falsas. Gestión avanzada del riesgo: Confi
GoldenPulse PRO
Mehmet Kerem Semiz
Asesores Expertos
GoldenPulse PRO - High Winrate es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar con Oro (XAUUSD) con precisión y consistencia. Utiliza un marco de impulso/volatilidad patentado que se adapta a las condiciones cambiantes, centrándose en una alta tasa de ganancias y una reducción controlada, sin rejilla, martingala ni promedios arriesgados. Características principales 100% automatizado - plug & play Optimizado para XAUUSD , compatible con otros símbolos Lógica inteligente - sin m
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Asesores Expertos
Automatización con precisión. Sin sorpresas. Nexus Alpha Engine ofrece un nuevo estándar de precisión en las operaciones : NexusEA, el asesor experto básico de este marco, creado para operadores que exigen una transparencia absoluta y un control total de sus estrategias automatizadas. Con NexusEA , no sólo está comprando un EA; está adquiriendo un potente "constructor de esqueletos de estrategias" Nosotros le proporcionamos el marco robusto y determinista; usted integra sus conocimientos únicos
Glow Beyond Time
Ghaith Khaddour
Asesores Expertos
Glow Beyond Time Bienvenido a una nueva era de trading. Glow Beyond Time no es solo otro EA: es una solución sofisticada diseñada para darte una ventaja en los mercados en constante evolución. Basado en un marco avanzado, este Asesor Experto combina estrategias de vanguardia con sistemas de gestión de riesgo innovadores, lo que te permite operar con confianza y precisión. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 100. Just 9 users have purchased so far. Onc
Koumo Breakout A
Sylvestre Setufa Djagbavi
Asesores Expertos
¿Quieres robots de trading? Lea esto: Antes de invertir en un robot de trading, tómese un momento para entender lo que implica. El trading es un juego de probabilidades. Nadie puede garantizar un beneficio en cada operación ni cada mes. Lo que de verdad importa es la rentabilidad a largo plazo . Si no puedes aceptar eso, no tiene sentido que compres mi robot. Búscate otro trabajo. No compres un robot basándote únicamente en su precio o en su popularidad en una plataforma. Un robot caro no es ne
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Esta estrategia de ruptura genera señales de entrada en el mercado cuando el precio franquea un límite dentro de una determinada horquilla de precios. Para elaborar esta estrategia, hemos utilizado datos históricos de una calidad del 99,9% en los últimos 15 años. Se seleccionaron las señales más pertinentes y se eliminaron las falsas. El asesor experto realiza un análisis técnico y sólo retira los casos que presentan los mejores resultados. Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas . L'
Naked Gold Trend Hunter
Jestoni Santiago
Asesores Expertos
[ SET FILES ] El Naked Gold Trend Hunter es un EA profesional de seguimiento de tendencias que combina la precisión del day trading con la agilidad del scalping . Busca entradas consistentes y de alta probabilidad alineadas con el flujo de dinero institucional en Oro (XAUUSD) y otros mercados importantes. Basado en la confirmación en múltiples marcos temporales y en el análisis preciso de tendencias , el Trend Hunter elimina las conjeturas al garantizar que cada operación se mueve CON la direcci
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
El BoomAndCrashEA , basado en el aprendizaje automático vectorial, es una herramienta de negociación avanzada que utiliza los últimos avances en tecnología informática para analizar el mercado de divisas y predecir los movimientos futuros de los precios. El Asesor Experto utilizará el aprendizaje automático vectorial para aprender enormes cantidades de datos históricos y detectar patrones en el mercado de forma rápida y eficaz. Utilizará un algoritmo propietario sofisticado y complejo que utiliz
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Catching Bot es un asesor automatizado que se utiliza para operar en todos los mercados financieros. Este bot combina una rica funcionalidad para trabajar en el mercado Forex y en cualquier instrumento. El bot implementa métodos que pueden superar la seguridad del mercado de divisas y ayudarle a trabajar con él con un riesgo razonable aceptable. Brevemente sobre la esencia del problema. Como ustedes saben, trabajar en el mercado de divisas no es fácil, es difícil predecir el movimiento de los
Remora fish Mt5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Sabes que no eres un tiburón, pero tal vez puedas ser un pez rémora . Sólo tienes que localizar a un tiburón y alimentarte de sus restos. Este sistema utiliza un indicador que detecta los movimientos del tiburón y se posiciona a favor de él, aprovechando su captura. Este sistema analiza el mercado buscando las ondas que el tiburón produce en el mar de forex cuando ataca al mercado. Una vez localizado el ataque del tiburón, entra en el mercado para hacerse con una parte de la captura. Todas las
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Asesores Expertos
CRAZY WHALE MT5 - trading grid totalmente automatizado. El EA que sobrevive a la tormenta y conquista la tendencia. Por qué los traders eligen Crazy Whale Super Grid Inteligencia - Posiciones, coberturas, compensa, reequilibra y lote automáticamente. Usted negocia - ella piensa, reacciona y se adapta. Cazador de Tendencias - Lee la Estructura del Mercado en tiempo real para seguir a las ballenas, no a la multitud. Personalización del riesgo - Elija su nivel de agresión y el tamaño de lote a
FREE
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff mt5 es un EA diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff mt5, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privado.
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Cypher Light
Youssef Souih Hejjaji
Asesores Expertos
Cypher Light - Inteligencia y Precisión en GBPUSD (H1) CypherLight es un Asesor Experto completamente gratuito, construido para operar automáticamente en el par GBPUSD utilizando el marco de tiempo de 1 hora . Lo que hace CypherLight único Totalmente automatizado: identifica oportunidades y ejecuta operaciones sin intervención manual. Basado en redes neuronales: aprende del comportamiento del mercado y se adapta dinámicamente. Utiliza una combinación bien optimizada de indicadores técnicos para
You shall not pass MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
No pasarás - es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. Este sistema detecta los rangos entre el final de la sesión americana y el comienzo de la sesión asiática, operando pensando que el volumen del mercado no podrá mantener la ruptura del soporte o resistencia, pensando que esta ruptura. Para adaptarse a los diferentes horarios de los diferentes brokers, hay que fijar en la configuración la hora de cierre de la sesión americana de su broker, a partir de este
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Vineski HFT Gold Scalper
Murad Nagiev
4 (6)
Asesores Expertos
Características principales de Vineski HFT Gold Scalper MT5 Análisis de mercado ultrarrápido El robot cuenta con un potente motor algorítmico capaz de analizar e interpretar datos del mercado al instante. Esto permite tomar decisiones en tiempo real y reaccionar rápidamente a los cambios del mercado. Ejecución automática de operaciones El robot ejecuta operaciones automáticamente según estrategias y criterios predefinidos, eliminando factores emocionales y mejorando la precisión de las órdene
Gold EP
Murad Nagiev
4.5 (2)
Asesores Expertos
GOLD EP es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M15. Analiza los movimientos del precio y abre, gestiona y cierra operaciones automáticamente utilizando niveles de stop loss y take profit predefinidos. La idea principal del robot es capturar impulsos de precio a corto plazo en gráficos de 15 minutos de oro. Cuando se genera una señal de trading, el asesor coloca órdenes teniendo en cuenta los parámetros establecidos para el control de rie
FREE
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Asesores Expertos
"Universal US100 HFT" es un bot de scalping de alta frecuencia diseñado para operar en el índice NASDAQ 100 (US100). El robot se enfoca en operaciones a corto plazo, aprovechando las pequeñas fluctuaciones del mercado para generar ganancias. No utiliza estrategias riesgosas como grid o martingala, lo que lo hace más seguro y resistente a la volatilidad del mercado. Características principales: Scalping de alta frecuencia:   El bot está diseñado para realizar operaciones rápidas con un tiempo de
Gold Prop Breaker
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Gold Prop Breaker es un innovador robot de trading automatizado diseñado específicamente para conquistar cualquier desafío de prop trading. Se centra en operar con oro utilizando una estrategia meticulosamente desarrollada y optimizada para marcos temporales de 15 minutos y 1 hora. Características clave: Versatilidad en desafíos: Construido teniendo en cuenta los estrictos requisitos de los programas de prop trading, el robot es capaz de navegar con éxito en cualquier condición de prueba y ofre
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
Indicadores
Trend Arrow Reaper   es un indicador de tendencia que muestra señales de entrada mediante flechas. Analiza el precio e identifica posibles reversiones. Características principales: Flechas de trading: Flecha azul hacia arriba   – Señal de compra (long). Flecha amarilla hacia abajo   – Señal de venta (short). Menos falsas señales   – Filtro integrado para mayor precisión. Funciona en todos los timeframes   – Desde M1 hasta MN. Fácil de usar   – Sin configuraciones complejas. ¿Cómo usarlo? Espere
Gold Rebalancing
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Este robot de trading está diseñado para operar automáticamente en los mercados de oro (XAU) y forex. Analiza tendencias del mercado, correlaciones de activos y factores macroeconómicos para identificar los mejores puntos de entrada y salida. Su objetivo principal es minimizar riesgos y maximizar ganancias mediante el rebalanceo dinámico de la cartera. Funciones Principales Análisis de Mercado en Tiempo Real El robot monitorea continuamente los precios del oro y las divisas, analiza tendencias
FREE
Hetzer News Trading
Murad Nagiev
5 (1)
Asesores Expertos
Hetzer News Trading es un robot de trading inteligente diseñado específicamente para operar durante los principales comunicados de noticias. Permite planificar tus operaciones con antelación estableciendo intervalos de tiempo precisos para entrar en el mercado cuando se publican datos económicos y financieros importantes. Principales ventajas de Hetzer News Trading: Configuración flexible: Establece tu horario de trading con antelación basado en el calendario de noticias. Por ejemplo, si sabes
FREE
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Crystal Prop Passer — robot de trading para oro (XAU/USD) en 5 minutos, diseñado para superar desafíos de cuentas prop Crystal Prop Passer es un algoritmo de trading inteligente creado para superar automáticamente los desafíos de las firmas prop como FTMO, MyForexFunds y The5ers. Opera exclusivamente en oro (XAU/USD) utilizando el marco temporal de 5 minutos, lo que permite entradas frecuentes y precisas que cumplen con los requisitos típicos de estas firmas. Gracias a su lógica adaptativa y ges
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Visión general: Ravenok Gold MT5 es un robot de trading altamente eficaz diseñado específicamente para operar por la noche en los mercados financieros. Utiliza sofisticados algoritmos para analizar los datos del mercado y tomar decisiones basadas en estrategias probadas a fondo. El robot opera principalmente durante la noche, cuando la volatilidad del mercado puede ser menor, lo que le permite generar beneficios con un riesgo mínimo. Características principales: Baja Drawdown: NightProfit Trade
FREE
ICT Zone Arrow Indicator
Murad Nagiev
Indicadores
El indicador ICT Zone Arrow es una herramienta innovadora desarrollada sobre la base de los principios de las TIC. Proporciona facilidad y eficacia a la hora de identificar zonas clave de negociación en el mercado. Basado en el concepto de "killzone", este indicador proporciona a los operadores importantes niveles de soporte y resistencia mediante la identificación de lugares en los que podrían producirse grandes cambios en la dirección de los precios. El indicador ICT Zone Arrow proporciona m
FREE
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Bienvenido al mundo del trading con Trend Candle Pumper: ¡tu compañero de confianza en los mercados financieros! Trend Candle Pumper es un bot de trading inteligente diseñado para aquellos que quieren sumergirse en la escena de la inversión sin ser expertos en trading. Cómo funciona: Trend Candle Pumper utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial para analizar tendencias en los mercados financieros. Pero, ¿qué es una tendencia? En pocas palabras, una tendencia es la dirección general
Nemiga Prop Scalper
Murad Nagiev
Asesores Expertos
¡La nueva era de la automatización del trading está aquí con Nemiga Prop Scalper! Nuestro robot no es sólo un software; es una poderosa herramienta que lleva su estrategia de trading a nuevos niveles de eficiencia y eficacia. Preparado para Prop Firm. Requisitos Pares de negociación EURUSD,XAUUSD Marco de tiempo 1H Depósito mínimo $100 Apalancamiento 1:200 Corredores PRO,ECN,LOW Spread Características: Algoritmos avanzados de trading: Nemiga Prop Scalper está equipado con algoritmos de va
Krembo Action
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Descripción: El Krembo Action Trading Robot es un innovador asistente de trading diseñado para aquellos que buscan una operativa eficiente y automatizada en los mercados financieros. Bautizado con el nombre del legendario postre israelí, este robot combina audacia y fiabilidad, proporcionando a los operadores una potente herramienta para alcanzar sus objetivos financieros. Características: Estrategias Price Action y RSI: Krembo Action se basa en la eficaz combinación de las estrategias Price Act
Lamar Gray
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Versión MT5 - (Haga clic aquí ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Robot Lamar Gray - su socio de confianza en el mundo del comercio de divisas. Este robot de comercio se especializa en la estrategia de swing trading en pares de divisas, ofreciendo una solución fiable y eficiente para su cartera. Características: Estrategia de swing trading: Lamar Gray se basa en una estrategia de swing trading, lo que le permite tomar decisiones seguras basadas en tendencias y patrones de mercado a largo plazo. M
Space Cake
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Le presentamos una oferta única: un producto innovador llamado Space Cake que cambiará su forma de operar en el mercado. Este producto está diseñado específicamente para operadores e inversores experimentados que desean aumentar su eficacia y reducir los riesgos. Gracias a sus funciones y características únicas, se convertirá en un asistente indispensable en sus actividades de trading. Sin martingala, rejillas y otras estrategias de alto riesgo. Versión MT5 - Click Principales ventajas : 1 -
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
Asesores Expertos
¡Bienvenido al mundo del trading con Trend Candle Pumper, tu compañero confiable en los mercados financieros! Trend Candle Pumper es un bot de trading inteligente diseñado para quienes desean adentrarse en el mundo de las inversiones sin ser expertos. Cómo funciona: Trend Candle Pumper utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial para analizar las tendencias del mercado financiero. ¿Qué es una tendencia? Simplemente, es la dirección general en la que se mueve el precio de un activo. N
Royko Gold Scalper
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Royko Gold Scalper es un robot de trading automatizado altamente eficiente, diseñado para operar en el mercado del oro con una estrategia de scalping por rupturas en el marco temporal de 5 minutos. Está especialmente optimizado para condiciones de mercado dinámicas, donde el precio experimenta movimientos bruscos, permitiéndole capturar rápidamente oportunidades de trading a corto plazo. Características principales: Configuración 5M ICmarkets – Haz clic aquí Chat – Mensajes MQL5 Estrategia de ru
Lamar Gray MT5
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Versión MT4 - (Haga clic aquí ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Robot Lamar Gray - su socio de confianza en el mundo del comercio de divisas. Este robot de comercio se especializa en la estrategia de swing trading en pares de divisas, ofreciendo una solución fiable y eficiente para su cartera. Características: Estrategia de swing trading: Lamar Gray se basa en una estrategia de swing trading, lo que le permite tomar decisiones seguras basadas en tendencias y patrones de mercado a largo plazo. M
Space Cake MT5
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Le presentamos una oferta única: un producto innovador llamado Space Cake , que cambiará su enfoque hacia el trading en el mercado. Este producto ha sido diseñado específicamente para traders e inversores experimentados que buscan aumentar su eficiencia y reducir los riesgos. Gracias a sus funciones y características únicas, se convertirá en un asistente indispensable en su operativa. Sin martingala, sin rejillas y sin estrategias de alto riesgo. Versión MT4 - Haga clic para obtenerla Principale
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
Indicadores
Indicador automático de niveles de Fibonacci El Indicador Automático de Niveles de Fibonacci es una herramienta esencial para los operadores que buscan incorporar los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci a su análisis técnico sin problemas. Este innovador indicador identifica automáticamente los movimientos significativos de los precios y calcula los niveles clave de Fibonacci, proporcionando a los operadores información valiosa sobre las posibles zonas de soporte y resistencia. Princi
AutoTrend Lines
Murad Nagiev
Indicadores
Indicador automático de líneas de tendencia El indicador automático de líneas de tendencia es una potente herramienta diseñada para simplificar el análisis técnico mediante la identificación automática y el trazado de líneas de tendencia en un gráfico de precios. Analiza los movimientos de los precios para detectar niveles clave de soporte y resistencia, trazando líneas de tendencia ascendentes y descendentes basadas en la acción histórica de los precios. Este indicador ayuda a los operadores a
Lamar XL
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Lamar XL   es un robot de trading avanzado diseñado para operar de manera automatizada en los mercados financieros. El robot combina algoritmos de análisis de mercado altamente eficientes con un modo único de recuperación de saldo (Recovery Bot), lo que lo convierte en una herramienta ideal para traders que buscan minimizar riesgos y maximizar ganancias a largo plazo. Características principales: Modo Recovery Bot : Algoritmo integrado de recuperación de saldo que ajusta automáticamente la estr
VendoBot
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Robot de Swing Trading basado en Price Action para Forex en TF1H Estrategia de Price Action Identifica niveles clave de soporte y resistencia mediante patrones de velas. Detecta y confirma formaciones de reversión y continuación (pin bars, engulfings, inside bars). Opera únicamente con el comportamiento del precio, sin indicadores rezagados, minimizando demoras en señales. Marco Temporal Swing (H1) Ejecuta operaciones en el gráfico de 1 hora para capturar movimientos de 20–100 pips según la vol
Cobra G
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Cobra G es un robot de comercio de oro totalmente automatizado y avanzado, diseñado para navegar el complejo mercado del metal amarillo con precisión, velocidad y fiabilidad. Pensado tanto para inversores novatos como para profesionales experimentados, Cobra G aprovecha algoritmos de última generación, análisis de datos en tiempo real y técnicas de aprendizaje automático adaptativo para identificar y explotar ineficiencias de precio a corto plazo, así como tendencias a largo plazo. Funciones cla
US30 NovaBid Scalper
Murad Nagiev
Asesores Expertos
US30 NovaBid Scalper es una herramienta de trading automatizada diseñada para instrumentos de índice, enfocada en la especulación a corto plazo y la rápida realización de beneficios. Combina los siguientes conceptos clave: Dimensionamiento Dinámico de Posiciones : calcula volúmenes óptimos según volatilidad y saldo, escalando riesgo de forma flexible y evitando exposiciones excesivas. Combinación de Stops Fijos y Adaptativos : establece niveles de protección básicos al abrir la operación; al mo
Hyper Volt
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2324741 Hyper Volt es un sistema de trading automatizado de nueva generación, diseñado para ofrecer velocidad, estabilidad y precisión máximas. Está desarrollado para traders que buscan ejecución avanzada, gestión de riesgo sólida y resultados reales verificables. Basado en un motor de ejecución multihilo y análisis de mercado en tiempo real, Hyper Volt opera de manera fluida en los principales pares de divisas y materias primas. Su algoritmo adapta
Filtro:
Easydrake
109
Easydrake 2025.02.13 12:45 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario