Lamarius AI
- Experts
- Murad Nagiev
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 8
Questo bot di trading per lo scalping è progettato per un trading altamente preciso ed efficiente, utilizzando l'intelligenza artificiale per individuare i punti di ingresso più favorevoli sul mercato. Il bot dispone di una strategia avanzata di autoapprendimento, che gli consente di adattarsi alle condizioni di mercato in continua evoluzione e di ottimizzare il suo approccio in tempo reale. Ogni operazione è protetta da uno stop-loss rigoroso, riducendo al minimo le perdite potenziali e garantendo un trading a basso rischio. Non utilizza strategie Martingale o a griglia, evitando così il rischio di aumentare progressivamente la dimensione delle posizioni o di subire drawdown significativi.
È accessibile a trader di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti, eliminando la necessità di monitorare costantemente il mercato.
Vantaggi del bot
- Alta precisione: L’analisi basata sull’IA seleziona i punti di ingresso ottimali per massimizzare le opportunità di trading.
- Strategia autoapprendente: Il bot si adatta alle condizioni di mercato, migliorando la sua efficacia nel tempo.
- Basso rischio: Ogni operazione è protetta da uno stop-loss individuale, salvaguardando il capitale da perdite elevate.
- Nessun Martingale: Il bot non aumenta la dimensione delle posizioni, mantenendo il rischio sotto controllo.
- Nessun trading a griglia: Evita le strategie a griglia, riducendo il rischio di drawdown significativi.
- Monitoraggio continuo del mercato: Sempre attivo e pronto a reagire a qualsiasi cambiamento del mercato, garantendo azioni tempestive.
Requisiti di trading
- Coppie di trading: XAUUSD, US100, US500
- Timeframe: 5M, 1H
- Deposito minimo: 200 $
- Leva finanziaria: 1:200
- Broker: Conti con spread ridotti.
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.