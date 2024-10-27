Lamarius AI

Ce bot de trading en scalping est conçu pour un trading hautement précis et efficace, en utilisant l’intelligence artificielle pour identifier les points d’entrée les plus favorables sur le marché. Il intègre une stratégie avancée d’auto-apprentissage, lui permettant de s’adapter aux conditions changeantes du marché et d’ajuster son approche en temps réel. Chaque transaction est protégée par un stop-loss strict, minimisant les pertes potentielles et garantissant un trading à faible risque. Le bot ne repose ni sur la stratégie Martingale ni sur le trading en grille, évitant ainsi l’augmentation progressive de la taille des positions et les drawdowns importants typiques de ces systèmes.

Accessible aux traders de tous niveaux, du débutant au professionnel, il élimine le besoin de surveiller constamment le marché.

Avantages du bot

  • Haute précision : L’analyse basée sur l’IA sélectionne les points d’entrée optimaux pour maximiser les opportunités de trading.
  • Stratégie auto-apprenante : Le bot s’adapte aux conditions du marché et améliore son efficacité au fil du temps.
  • Faible risque : Chaque ordre est sécurisé par un stop-loss individuel, protégeant le capital contre des pertes importantes.
  • Pas de Martingale : Le bot ne double pas la taille des positions, maintenant un risque maîtrisé.
  • Pas de trading en grille : Évite les stratégies en grille et réduit le risque de drawdowns majeurs.
  • Surveillance continue du marché : Toujours actif et prêt à réagir aux changements du marché pour des actions opportunes.

Conditions de trading

  • Paires de trading : XAUUSD, US100, US500
  • Unités de temps : 5M, 1H
  • Dépôt minimum : 200 $
  • Effet de levier : 1:200
  • Courtiers : Comptes avec un faible spread.


