Lamarius AI

Bu scalping ticaret botu, piyasadaki en uygun giriş noktalarını belirlemek için yapay zekayı kullanarak yüksek doğrulukta ve verimli bir ticaret sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bot, gelişmiş bir kendi kendine öğrenme stratejisine sahiptir ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlayarak gerçek zamanlı olarak stratejisini optimize edebilir. Her işlem için sıkı bir stop-loss belirlenmiştir, böylece olası kayıplar en aza indirilerek düşük riskli bir ticaret sağlanır. Martingale veya grid stratejilerini kullanmaz, bu da pozisyon büyüklüğünün aşamalı olarak artmasını veya büyük çekilmeler yaşanmasını önler.

Başlangıç seviyesinden profesyonellere kadar her düzeydeki yatırımcılar için uygundur ve piyasayı sürekli izleme gerekliliğini ortadan kaldırır.

Botun Avantajları

  • Yüksek Doğruluk: Yapay zeka destekli analiz, maksimum ticaret fırsatları için en iyi giriş noktalarını belirler.
  • Kendi Kendine Öğrenme Stratejisi: Piyasa koşullarına uyum sağlayarak zamanla etkinliğini artırır.
  • Düşük Risk: Her işlem, bakiyeyi büyük kayıplardan koruyan bireysel bir stop-loss ile güvence altına alınmıştır.
  • Martingale Yok: Pozisyon boyutunu artırmaz, böylece risk yönetilebilir seviyede kalır.
  • Grid Ticaret Yok: Grid stratejilerinden kaçınarak büyük çekilme riskini azaltır.
  • Sürekli Piyasa Takibi: Her zaman aktiftir ve piyasa değişikliklerine anında tepki verebilir.

Ticaret Gereksinimleri

  • İşlem Çiftleri: XAUUSD, US100, US500
  • Zaman Dilimi: 5M, 1H
  • Minimum Yatırım: 200 $
  • Kaldıraç: 1:200
  • Brokerlar: Düşük spreadli hesaplar.


Önerilen ürünler
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Uzman Danışmanlar
SUPER TREND EA for Meta Trader 5 – Trade Smarter, Any Timeframe, Any Market Unlock the full potential of automated trading with SUPER TREND EA for MT5 , a professional Expert Advisor built for precision, flexibility, and intelligent risk management. Perfect for Forex, Gold, indices, and cryptocurrencies, this EA adapts to any timeframe—from ultra-fast scalping on M1 to long-term swing trading on D1. Whether you trade intraday moves or position trends, the SUPER TREND EA provides reliable signals
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Alphabet AI , ortalamaya dönüş stratejisi üzerinde çalışan bir danışmandır; bu, piyasaların güçlü sapmalardan sonra ortalama değerlerine geri dönme doğal özelliğini kullandığı anlamına gelir. Algoritma, varlığın mevcut fiyatını sürekli olarak analiz eder ve hesaplanan ortalama seviyelerle karşılaştırır. Fiyat ortalama değerinden önemli ölçüde saptığında, danışman bunu bir eylem sinyali olarak yorumlar: Üst sınır aşıldığında, fiyat düşüşü bekleyerek kısa pozisyonlar açar ve alt sınırın altına dü
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Marshall AI - Otomatik İşlemlerde Mükemmel Denge Finans piyasaları ve Alfred Marshall'ın ekonomik prensipleri üzerine yıllarca süren derinlemesine çalışmalardan sonra, arz ve talep teorisini farklı piyasaların diferansiyel göreliliğiyle birleştiren, son teknoloji yapay zeka ve daha önce hiç görülmemiş tekniklerle bir araya getiren bir şaheser sunuyoruz. Bu sadece bir işlem sistemi değil - değeri yeniden tanımlamak ve karınızı fırlatmak için AI tarafından manipüle edilen ve tasarlanan ekonomik
Multi Instruments TrendSystem 7 LB
Shao Shu Yi
4 (1)
Uzman Danışmanlar
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 7 LB (Level Break) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA works well in BTCUSD. This EA is one of our trend
Multi Instruments TrendSystem 5 RA
Shao Shu Yi
Uzman Danışmanlar
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 5 RA    MT5 (Rapier)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1
Shao Shu Yi
Uzman Danışmanlar
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1  MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used on lots of
Multi Instruments TrendSystem 1
Shao Shu Yi
Uzman Danışmanlar
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 1  MT5 (Multi-Moving Strategy) is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Uzman Danışmanlar
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Uzman Danışmanlar
SchermanActionPro ile Tanışın: Autotrading'in Yeni Otomatik Ticaret Botu Otomatik ticaret SchermanActionPro'yu sunmaktan gurur duyar! Öne Çıkan Özellikler:  • Yapılandırılabilir Göstergeler: Ortalamaları ve mum sayısını Ivan'ın tavsiyelerine göre ayarlayın.  • Operasyonel Esneklik: Satın alma ve satış arasında seçim yapın.  • Kâr Alma: ATR veya karşı sinyale dayalı sabit seçenekler.  • Kayıp Durdurma: ATR'ye göre veya karşıt sinyale göre sabit olarak yapılandırılabilir.  • Lot Türleri: Sabit lo
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Uzman Danışmanlar
Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To create the strategy, we have used the history data with 99,9% quality for the last 15 years. The best signals had been selected and the false signals have been filtered out. The Expert Advisor performs technical analysis and considers only the breakouts that show the best result.   It uses a system of filtering false signals. The EA uses adaptive trailing stop. The EA uses a ver
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Uzman Danışmanlar
The BoomAndCrashEA , based on vector machine learning, is an advanced trading tool that uses the latest advances in computing technology to analyze the forex market and predict future price movements. The Expert Advisor will use vector machine learning to learn huge amounts of historical data and quickly and efficiently detect patterns in the market. It will use a sophisticated and complex proprietary algorithm which uses advanced mathematical calculations to solve complex problems and optimize
QS Dual Impulse Yen
Lucas Leibl
Uzman Danışmanlar
QS Dual-Impulse Yen The  QuantumScale Dual-Impulse Yen  is a Expert Advisor designed for the USDJPY currency pair on the  M15 timeframe . It combines a dynamic  RSI action signal  with a Bulls Power momentum filter  to generate selective, entries in trending and impulsive markets. An additional  RSI trend module  manages exits and helps avoid overstaying in weak moves. Strategy Key Facts Entry Logic The RSI action signal and Bulls Power module both produce internal decision values. These values
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Uzman Danışmanlar
Automation with Precision. No Surprises. Nexus Alpha Engine   delivers a new standard of trading precision.   Meet NexusEA —the foundational expert advisor in this framework, built for traders who demand absolute transparency and full control over their automated strategies. With   NexusEA , you're not just buying an EA; you're acquiring a powerful   "strategy skeleton builder."   We provide the robust, deterministic framework—you   integrate   your unique market insights and precise rules. Aut
ZigZag 1
Saniyat Nabiyeva
Uzman Danışmanlar
User Guide  Trading Direction (InputDirect) Selects allowed trading directions: both, long only, or short only. Signal Level Usage (Direction) Enables or disables the use of calculated signal levels (Point A) for order placement. Max Orders per Level (MaxOpenOnLevel) Limits the number of orders that can be placed from the same price level to help control risk. Order Entry Logic (InputType) Determines the method of interpreting ZigZag signals (options 1, 2, or 3) that affect entry timing. Lo
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Uzman Danışmanlar
This is a machine learning trend following strategy based on the Ichimoku Kinko Hyo indicator combined with market volatility and volume metrics. It works best on the H1 Chart . The signals utilized to begin trading are carefully vetted via the machine learning capability, and a sophisticated algorithm ensures that the trader remains in the trend for as long as possible. Features. This is a fully automated multi-symbol expert advisor. It works on the following symbols USDJPY, AUDJPY, CHFJPY, EU
Templerfx Nightmare
Shamary A Guy
Uzman Danışmanlar
Templerfx Nightmare is an EA that uses artificial intelligence technology to analyze data of many indicators. EA will have the best option to enter orders. The biggest difference of Templerfx Nightmare  is that the EA can control the Risk:Reward ratio much better than other EAs.That is possible because of a set of indicators to control entry points and manage open orders.  This EA is specifically designed to maximize trading opportunities on (Rise 300 Index ) pair on the M15 timeframe on a spec
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
GoldenPulse PRO
Mehmet Kerem Semiz
Uzman Danışmanlar
GoldenPulse PRO – High Winrate is a fully automated Expert Advisor designed to trade Gold (XAUUSD) with precision and consistency. It uses a proprietary momentum/volatility framework that adapts to changing conditions, focusing on high win rate and controlled drawdown —without grid, martingale, or risky averaging. Key Features 100% automated — plug & play Optimized for XAUUSD , compatible with other symbols Smart logic — no martingale, no grid, no averaging Minimal interface — only Lot Size
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Uzman Danışmanlar
Automated Forex Trading with a Focus on Risk Management (Updated Set Files/Settings in DFX MQL5 Community, link below) Unleash the Power of EMA Crossovers with a Disciplined Approach to Profitability EMA Pro by DFX is a powerful and user-friendly Forex Expert Advisor (EA) designed to automate your trading strategies. It's built on a proven EMA (Exponential Moving Average) crossover strategy, enhanced by robust risk management features and customizable settings. Here's what makes EMA Pro differe
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
Uzman Danışmanlar
HLB EA – High-Low Breakout Expert Advisor Maximize your trading potential with a precision breakout strategy! HLB EA is a fully automated trading system designed to capture explosive market movements through a proven High-Low Breakout strategy. Built for traders who demand reliability, control, and transparency, this EA identifies price momentum and enters trades when volatility surges beyond key levels. Key Features Breakout Strategy Logic Automatically places trades when the price brea
Sniper Scalper Venom
Natoya N Barnes
Uzman Danışmanlar
Introducing Sniper Scalper Venom: The Ultimate Trading Powerhouse Unlock unprecedented trading opportunities with Sniper Scalper Venom, the pioneering addition to the Venom Family of Expert Advisors. This revolutionary trading bot is specifically designed to dominate the markets, bringing you: Unparalleled Performance : Expertly trade FX and SFX pairs, with a special focus on Weltrade Broker Synthetic Indices. Masterful Gold Trading : Achieve exceptional results on Gold (XAUUSD) with Sniper Sca
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Uzman Danışmanlar
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Volatilities Scalper
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Uzman Danışmanlar
Volatilities Scalper is an EA based on the High/Lows of a Candle, it uses lots of indicators to get an accurate entry, Hedges if the price was on opposite direction. See the Parameters Below and please dont use the default settings. Feel free to optimized also so you can see its capabilities on the live market. For Volatility Index 75 Use the settings Below : Autolots :0.0000001 SL : Optional TP : Optional Close All in Pips : 500000 ( it will close all the trades No Matter How on the Desired am
Genostype
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
Genotype : Your reliable guide in the world of Forex Genotype is an advanced Forex trading bot specifically designed for traders seeking efficient and automated trading. This innovative tool offers a wide range of features and capabilities to enable traders to effectively manage their trades and strategies. Special offer for early adopters: price reduced, but will be increased in the future. Tools for work: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, GBPSEK, GBPSGD
Naked Gold Trend Hunter
Jestoni Santiago
Uzman Danışmanlar
[ SET FILES ] The Naked Gold Trend Hunter is a professional-grade, trend-following EA that combines day trading precision with scalping agility . It seeks consistent, high-probability entries aligned with institutional money flow in Gold (XAUUSD) and other major markets. Built on multi-timeframe confirmation and precision trend analysis , the Trend Hunter eliminates guesswork by ensuring every trade moves WITH the dominant market direction — capturing intraday swings and quick scalping opportun
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (668)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Uzman Danışmanlar
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Fx Trend Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Uzman Danışmanlar
Fx Trend Scalper uses the Bollinger Bands indicator with intelligent settings and combinations. Furthermore, it uses various Price Action features to identify specific patterns on the chart to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Fx Trend Scalper is for you. Fx Trend Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample
London SE BreakOut EA
Alexander Titov
Uzman Danışmanlar
This EA is based on statistical observations how a price moves after American, European or Asian stock exchanges are open. You can fine-tune this EA according to your favorite FX pair, its daily price range, your risk tolerance and signal sensitivity. How it works: The EA is taking Hi-Lo price levels (ATR) from time range set buy a trader and watches for breakout of one of the level during the trading hours. If level is broken and other conditions are met, it places an order to open a long or s
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Uzman Danışmanlar
Timeframe Zoom, The Third Screen, is an Expert Advisor that operates using Heiken Ashi candlesticks on daily, hourly, and fifteen-minute timeframes, with the fifteen-minute timeframe triggering trades. It buys on days with blue candlesticks and sells on days with red candlesticks. It ensures that the potential trade is above or below a moving average on the hourly timeframe and uses the MACD and CCI indicators on the fifteen-minute timeframe to confirm the entry. It exits trades when the Heike
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (364)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.85 (26)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (62)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.71 (14)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (79)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.55 (74)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (16)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (74)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (15)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
GoldSky
Alno Markets Ltd
5 (3)
Uzman Danışmanlar
yanılsama       GoldSKY EA,   XAUUSD (altın) paritesi için güçlü bir günlük işlem programıdır. Ekibimiz tarafından geliştirilmiştir...       Cari hesap, ticari hesap, ticari çağrı!     Tüm ürünleri görüntüle:       https://www.mql5.com/tr/kullanıcılar/fxmanagedforexltd/satıcı IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  Şirketin gerçek kârı 60.000 sterlinin üzerinde gerçekleşti. Güç Sinyali:   https://www.mql5.com/
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (7)
Uzman Danışmanlar
ABS EA Lansmanını Kutluyoruz: Sonraki 2 kopya için yeni ABS EA (XAUUSD)'yi özel lansman fiyatı olan 109$  (normal fiyat: 365$) ile satın alabilirsiniz. Kurulum ve Kullanım Kılavuzu:   ABS Kanalı . Gerçek Zamanlı İzleme:   ABS Sinyali .  Canlı sinyalden kurulum dosyası Temel kurulum dosyası ABS EA Nedir? ABS EA, XAUUSD (Altın) için H1 zaman diliminde özel olarak geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur. Martingale sistemi üzerine kuruludur ve dahili risk kontrolleri ile traderların kâr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (10)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (126)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The ORB Master
Profalgo Limited
4.86 (22)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.2 (20)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ BİLGİ! Bu EA, aşırı optimize edilmiş veya eğriye uydurulmuş mükemmel bir geri test yapmak için oluşturulmamıştır ve riskli martingale veya grid stratejileri kullanmaz. Asıl amaç gerçek zamanlı kârlılıktır.    Bu EA'da kullanılan stratejiler, doğrulanmış sinyallerimde canlı olarak işlem yaptığım, 15 ayı aşkın kârlılık geçmişine sahip, kanıtlanmış Altın stratejilerimin bir karışımıdır ve bunların tümü herhangi bir martingale veya grid sistemi olmadan elde edilmiştir. Bu, piyasada bulunma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (493)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Gerçek izleme. Dürüst testler. Sıfır abartı. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Teknik detaylara geçmeden önce bilmeniz gereken iki önemli şey var: PipsHunter, gerçek para ile çalışan bir izleme sinyali tarafından doğrulanmıştır. EA birkaç aydır gerçek bir hesapta (Pepperstone) canlı olarak işlem yapıyor ve tüm izleme tamamen herkese açıktır. Hiçbir simülasyon yok, gizli hesap yok, yalnızca “mükemmel backtest” yok — gerçek işlem sonuçları EA’nın gerçek performansını kanıtlıyor. Backtestler %100 dü
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (2)
Uzman Danışmanlar
KARA CUMA %50 İNDİRİM - NANO MACHINE GPT Normal fiyat: $997'den Kara Cuma: $498.50 (İndirimli fiyat promosyon sırasında yansıtılacaktır.) Satış başlangıcı: 27 Kasım 2025 - sınırlı süreli Kara Cuma etkinliği. Kara Cuma Çekilişi: Kara Cuma etkinliği sırasında Nano Machine GPT satın alan tüm alıcılar şunları kazanmak için rastgele bir çekilişe katılabilir: 1 x Syna aktivasyonu 1 x AiQ aktivasyonu 1 x Mean Machine GPT aktivasyonu Nasıl katılılır: 1) Satın aldıktan sonra, Nano Machine GPT kılavuzl
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (38)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]     Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütme
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.59 (39)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.89 (102)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.68 (22)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (24)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Http EA
Yury Orlov
5 (7)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
Yazarın diğer ürünleri
Vineski HFT Gold Scalper
Murad Nagiev
4 (6)
Uzman Danışmanlar
Vineski HFT Gold Scalper MT5’in Temel Özellikleri Ultra Hızlı Piyasa Analizi Robot, güçlü algoritmik motoru sayesinde piyasa verilerini anında analiz edip yorumlayabilir. Bu sayede gerçek zamanlı kararlar alarak piyasa değişikliklerine anında tepki verebilir. Otomatik İşlem Gerçekleştirme Robot, önceden tanımlanmış strateji ve kriterlere göre işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir. Bu, duygusal faktörleri ortadan kaldırarak emir yürütme doğruluğunu artırır. Düşük Gecikme Süresi ve Yüksek İş
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
"Universal US100 HFT", NASDAQ 100 endeksi (US100) üzerinde işlem yapmak için tasarlanmış yüksek frekanslı bir scalping robotudur. Robot, kâr elde etmek için piyasadaki küçük dalgalanmaları kullanarak kısa vadeli işlemlere odaklanır. Grid veya martingale gibi riskli stratejiler kullanmaz, bu da onu daha güvenli ve piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı hale getirir. Temel Özellikler: Yüksek Frekanslı Scalping:   Robot, pozisyonları minimum tutma süresiyle hızlı işlemler yapmak üzere tasarla
Gold EP
Murad Nagiev
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
GOLD EP, altın (XAUUSD) işlemleri için özel olarak M15 zaman diliminde kullanılmak üzere tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Fiyat hareketlerini analiz eder ve önceden belirlenmiş zararı durdur (stop loss) ve kâr al (take profit) seviyelerini kullanarak işlemleri otomatik olarak açar, yönetir ve kapatır. Robotun temel amacı, 15 dakikalık altın grafiklerindeki kısa vadeli fiyat hareketlerini yakalamaktır. Bir alım satım sinyali oluştuğunda, GOLD EP belirlenen risk yönetimi parame
FREE
Gold Rebalancing
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Bu ticaret robotu, altın (XAU) ve Forex piyasalarında işlemleri otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Piyasa trendlerini, varlık korelasyonlarını ve makroekonomik faktörleri analiz ederek en uygun alım ve satım noktalarını belirler. Temel amacı, riski en aza indirirken portföy dengesini koruyarak kârı maksimize etmektir. Ana Özellikler Gerçek Zamanlı Piyasa Analizi Altın ve döviz fiyatlarını sürekli izleyerek piyasa trendlerini analiz eder ve stratejiyi buna göre ayarlar. Portföy Dengesi Yöne
FREE
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Crystal Prop Passer — 5 dakikalık zaman diliminde altın (XAU/USD) işlemi yapan, prop firm sınavlarını geçmek için tasarlanmış otomatik işlem robotu Crystal Prop Passer, FTMO, MyForexFunds ve The5ers gibi prop firmaların zorluklarını otomatik olarak geçmek için özel olarak geliştirilmiş akıllı bir işlem algoritmasıdır. Sadece altın (XAU/USD) üzerinde işlem yapar ve 5 dakikalık zaman dilimini kullanarak sık ve hassas girişler sağlar. Uyarlanabilir yapısı ve katı risk yönetimi sayesinde hem yeni b
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
Gold Prop Breaker
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Gold Prop Breaker, herhangi bir prop trading zorluğunu aşmak için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir otomatik ticaret robotudur. 15 dakikalık ve 1 saatlik zaman dilimlerine optimize edilmiş titizlikle geliştirilmiş bir strateji kullanarak altın ticaretine odaklanır. Temel Özellikler: Zorluk Çok Yönlülüğü: Prop trading programlarının katı gereksinimleri göz önünde bulundurularak inşa edilen robot, herhangi bir test koşulunda başarılı bir şekilde hareket edebilir ve istikrarlı performans sergi
Hetzer News Trading
Murad Nagiev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Hetzer News Trading, önemli haber bültenleri sırasında çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış akıllı bir ticaret robotudur. Önemli ekonomik ve finansal verilerin yayınlandığı zamanlarda piyasaya giriş yapmak için belirli zaman aralıkları ayarlayarak, işlemlerinizi önceden planlamanızı sağlar. Hetzer News Trading'in Başlıca Avantajları: Esnek Konfigürasyon: Haber takvimine göre ticaret programınızı önceden ayarlayabilirsiniz. Örneğin, eğer yarın saat 16:00 ve 17:00’de önemli haberlerin yayınlana
FREE
ICT Zone Arrow Indicator
Murad Nagiev
Göstergeler
The ICT Zone Arrow Indicator is an innovative tool developed based on ICT principles. It provides ease and efficiency in identifying key trading areas in the market. Based on the 'killzone' concept, this indicator provides traders with important support and resistance levels by identifying places where large changes in price direction could potentially occur. The ICT Zone Arrow Indicator provides visual graphical markers that help traders identify trade entry zones with a high probability of s
FREE
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Welcome to the trading world with Trend Candle Pumper – your reliable buddy in the financial markets! Trend Candle Pumper is a smart trading bot designed for those who want to dive into the investment scene without being experts in trading. How it Works: Trend Candle Pumper uses advanced artificial intelligence algorithms to analyze trends in financial markets. But what's a trend? Simply put, a trend is the overall direction an asset's price is moving. Our bot keeps an eye on this direction and
Nemiga Prop Scalper
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
The new era of trading automation is here with Nemiga Prop Scalper! Our robot is not just software; it's a powerful tool that takes your trading strategy to new levels of efficiency and effectiveness. Prop Firm Ready. Requirements Trading pairs EURUSD,XAUUSD Timeframe 1H Minimum deposit  $100 Leverage 1:200 Brokers PRO,ECN,LOW Spread Features: Advanced Trading Algorithms: Nemiga Prop Scalper is equipped with cutting-edge algorithms that analyze the market in real-time, forecast trends, an
Krembo Action
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Description: The Krembo Action Trading Robot is an innovative trading assistant designed for those seeking efficient and automated trading in financial markets. Named after the legendary Israeli dessert, this robot combines boldness and reliability, providing traders with a powerful tool to achieve their financial goals. Features: Price Action and RSI Strategies: Krembo Action is based on the effective combination of Price Action and RSI strategies. Analyzing price movements and overbought/overs
Lamar Gray
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
MT5 Version   - ( Click here ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Robot Lamar Gray - your reliable partner in the world of forex trading. This trading robot specializes in swing trading strategy on currency pairs, offering a dependable and efficient solution for your portfolio. Features: Swing Trading Strategy: Lamar Gray is based on a swing trading strategy, allowing it to make confident decisions based on long-term market trends and patterns. Emergency Mode: In case of unforeseen circumstances o
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
Göstergeler
Trend Arrow Reaper , ok işaretleriyle alım-satım sinyalleri veren bir trend takip göstergesidir. Fiyatı analiz ederek potansiyel dönüş noktalarını belirler. Özellikler: Trading okları: Mavi yukarı ok   – Alış sinyali (long). Sarı aşağı ok   – Satış sinyali (short). Yanlış sinyaller azaltıldı   – Daha doğru sonuçlar için filtreleme. Tüm zaman dilimlerinde çalışır   – M1'den MN'ye kadar. Kullanımı kolay   – Karmaşık ayarlar gerekmez. Nasıl Kullanılır? Ok çıkmasını bekleyin (mavi=long, sarı=short)
Space Cake
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
We present to you a unique offer - an innovative product called   Space Cake   that will change your approach to trading in the market! This product is designed specifically for experienced traders and investors who want to increase their efficiency and reduce risks. Thanks to its unique functions and features, it will become an indispensable assistant in your trading activities. Without martingale, grids, and other high-risk strategies. MT5 Version - Click   Main advantages : 1 - Trade only
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Trend Candle Pumper ile yatırım dünyasına hoş geldiniz – finansal piyasalarda güvenilir yardımcınız! Trend Candle Pumper, yatırım yapmak isteyen ancak uzman olmayanlar için tasarlanmış akıllı bir ticaret botudur. Nasıl Çalışır: Trend Candle Pumper, finansal piyasalardaki trendleri analiz etmek için gelişmiş yapay zeka algoritmaları kullanır. Peki trend nedir? Basitçe söylemek gerekirse, bir varlığın fiyatının genel hareket yönüdür. Bot bu yönü takip eder ve mevcut trende göre otomatik olarak al
Royko Gold Scalper
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Royko Gold Scalper – 5 dakikalık zaman diliminde breakout scalping stratejisine dayalı olarak altın piyasasında işlem yapmak için tasarlanmış yüksek performanslı otomatik bir ticaret robotudur. Fiyatın ani hareketler gösterdiği dinamik piyasa koşullarına özel olarak optimize edilmiştir ve kısa vadeli ticaret fırsatlarını hızlı bir şekilde yakalamanıza olanak tanır. Ana Özellikler: 5M ICmarkets Set – Tıklayın Sohbet – MQL5 Mesajları Breakout Stratejisi: Robot, önemli destek ve direnç seviyelerini
Lamar Gray MT5
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
MT4 Version -  ( Click here ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Robot Lamar Gray   - your reliable partner in the world of forex trading. This trading robot specializes in swing trading strategy on currency pairs, offering a dependable and efficient solution for your portfolio. Features: Swing Trading Strategy:   Lamar Gray is based on a swing trading strategy, allowing it to make confident decisions based on long-term market trends and patterns. Emergency Mode:   In case of unforeseen circumstan
Space Cake MT5
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Size benzersiz bir teklif sunuyoruz - pazardaki ticaret yaklaşımınızı değiştirecek Space Cake adlı yenilikçi bir ürün! Bu ürün, verimliliklerini artırmak ve riskleri azaltmak isteyen deneyimli yatırımcılar ve yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Eşsiz işlevleri ve özellikleri sayesinde ticaret faaliyetlerinizde vazgeçilmez bir yardımcı olacaktır. Martingale, ızgaralar ve diğer yüksek riskli stratejiler olmadan. MT4 Sürümü - Tıklayın Başlıca avantajları: 1 - Yalnızca belirli düşük o
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
Göstergeler
Automatic Fibonacci Levels Indicator The Automatic Fibonacci Levels Indicator is an essential tool for traders seeking to incorporate Fibonacci retracement and extension levels into their technical analysis seamlessly. This innovative indicator automatically identifies significant price movements and calculates key Fibonacci levels, providing traders with valuable insights into potential support and resistance areas. Key features: Automatic Calculation : Effortlessly plots Fibonacci levels base
AutoTrend Lines
Murad Nagiev
Göstergeler
Automatic Trendline Indicator The Automatic Trendline Indicator is a powerful tool designed to simplify technical analysis by automatically identifying and drawing trendlines on a price chart. It analyzes price movements to detect key support and resistance levels, plotting ascending and descending trendlines based on historical price action. This indicator helps traders identify market trends, potential breakout points, and reversal areas with minimal effort. Key features: Automatic Detection
Lamar XL
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Lamar XL   is an advanced trading robot designed for automated trading in financial markets. The robot combines highly efficient market analysis algorithms with a unique balance recovery mode (Recovery Bot), making it an ideal tool for traders looking to minimize risks and maximize profits in the long term. Key Features: Recovery Bot Mode : Built-in balance recovery algorithm that automatically adjusts the trading strategy after drawdowns. Helps minimize losses and gradually recover lost balanc
VendoBot
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
1 Saatlik Forex için Fiyat Hareketi Temelli Swing Trading Robotu Price Action Stratejisi Mum çubuğu formasyonlarıyla kilit destek ve direnç seviyelerini belirler. Pin bar, engulfing, inside bar gibi dönüş ve devam formasyonlarını tespit ve onaylar. Gecikmeli indikatörler kullanmadan yalnızca fiyat hareketlerine dayanarak işlem yapar, sinyal gecikmesini en aza indirir. Swing Zaman Dilimi (H1) 1 saatlik grafikte 20–100 pip’lik hareketleri yakalamak için işlem gerçekleştirir; volatiliteye göre değ
Cobra G
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Cobra G, sarı metal piyasasının karmaşıklıklarında hassasiyet, hız ve güvenilirlikle gezinmek üzere tasarlanmış gelişmiş, tamamen otomatik bir altın ticaret robotudur. Hem yeni yatırımcılar hem de deneyimli profesyoneller için geliştirilen Cobra G, en son algoritmaları, gerçek zamanlı veri analizini ve uyarlanabilir makine öğrenimi tekniklerini kullanarak kısa vadeli fiyat verimsizliklerini ve uzun vadeli eğilimleri tespit edip değerlendirir. Temel Özellikler Yüksek Frekanslı Analiz : Cobra G,
US30 NovaBid Scalper
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
US30 NovaBid Scalper endeks araçları için tasarlanmış otomatik bir ticaret aracıdır; kısa vadeli spekülasyon ve hızlı kâr realizasyonuna odaklanır. Birleştirdiği kavramlar: Dinamik Pozisyon Büyüklüğü : volatilite ve bakiye bazlı optimal hacim hesaplaması, esnek risk yönetimi. Sabit & uyarlanabilir stop : açılışta koruma seviyeleri belirlenir; fiyat lehine hareket edince stop sıkılaştırılarak kâr maksimize edilir. Net kâr hedefleri : hedefe ulaşılınca kısmî veya tam kapanış yaparak istikrarlı ge
Hyper Volt
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal: https://www.mql5.com/en/signals/2324741 Hyper Volt, maksimum hız, istikrar ve hassasiyet için tasarlanmış yeni nesil otomatik ticaret sistemidir. Üst düzey yürütme, sağlam risk yönetimi ve doğrulanabilir sonuçlar arayan traderlar için geliştirilmiştir. Çoklu iş parçacıklı yürütme motoru ve gerçek zamanlı piyasa analizine dayalı olarak, Hyper Volt ana döviz çiftleri ve emtia piyasalarında sorunsuz çalışır. Uyarlanabilir algoritmalar, volatiliteyi, spreadleri ve likidite bölgelerini
Filtrele:
Easydrake
109
Easydrake 2025.02.13 12:45 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt