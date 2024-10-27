Lamarius AI

Bu scalping ticaret botu, piyasadaki en uygun giriş noktalarını belirlemek için yapay zekayı kullanarak yüksek doğrulukta ve verimli bir ticaret sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bot, gelişmiş bir kendi kendine öğrenme stratejisine sahiptir ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlayarak gerçek zamanlı olarak stratejisini optimize edebilir. Her işlem için sıkı bir stop-loss belirlenmiştir, böylece olası kayıplar en aza indirilerek düşük riskli bir ticaret sağlanır. Martingale veya grid stratejilerini kullanmaz, bu da pozisyon büyüklüğünün aşamalı olarak artmasını veya büyük çekilmeler yaşanmasını önler.

Başlangıç seviyesinden profesyonellere kadar her düzeydeki yatırımcılar için uygundur ve piyasayı sürekli izleme gerekliliğini ortadan kaldırır.

Botun Avantajları

Yüksek Doğruluk : Yapay zeka destekli analiz, maksimum ticaret fırsatları için en iyi giriş noktalarını belirler.

Kendi Kendine Öğrenme Stratejisi : Piyasa koşullarına uyum sağlayarak zamanla etkinliğini artırır.

Düşük Risk : Her işlem, bakiyeyi büyük kayıplardan koruyan bireysel bir stop-loss ile güvence altına alınmıştır.

Martingale Yok : Pozisyon boyutunu artırmaz, böylece risk yönetilebilir seviyede kalır.

Grid Ticaret Yok : Grid stratejilerinden kaçınarak büyük çekilme riskini azaltır.

: Grid stratejilerinden kaçınarak büyük çekilme riskini azaltır. Sürekli Piyasa Takibi: Her zaman aktiftir ve piyasa değişikliklerine anında tepki verebilir.

Ticaret Gereksinimleri

İşlem Çiftleri : XAUUSD, US100, US500

Zaman Dilimi : 5M, 1H

Minimum Yatırım : 200 $

Kaldıraç : 1:200

: 1:200 Brokerlar: Düşük spreadli hesaplar.



