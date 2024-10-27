Lamarius AI

このスキャルピング取引ボットは、高精度かつ効率的な取引を実現するために設計されており、人工知能（AI）を活用して市場で最適なエントリーポイントを特定します。高度な自己学習型の戦略を採用しているため、市場の変化に適応し、リアルタイムで取引手法を最適化できます。すべての取引には厳格なストップロスが設定されており、潜在的な損失を最小限に抑えることで低リスクな取引を実現します。また、マーチンゲールやグリッド戦略を使用しないため、ポジションサイズの増加や大幅なドローダウンのリスクを回避できます。

初心者からプロのトレーダーまで、あらゆるレベルのトレーダーが利用可能で、市場を常に監視する必要はありません。

ボットのメリット

  • 高精度：AIによる分析で最適なエントリーポイントを選択し、取引機会を最大化。
  • 自己学習型戦略：市場の変動に適応し、時間とともに取引パフォーマンスを向上。
  • 低リスク：各注文に個別のストップロスを設定し、大きな損失を防ぐ。
  • マーチンゲールなし：ポジションサイズを増やさず、リスクを適切に管理。
  • グリッド取引なし：グリッド戦略を回避し、大幅なドローダウンを防止。
  • 市場を常時監視：常にアクティブで、マーケットの変化に即座に対応。

取引要件

  • 取引ペア：XAUUSD、US100、US500
  • 時間足：5分（5M）、1時間（1H）
  • 最低入金額：$200
  • レバレッジ：1:200
  • 対応ブローカー：スプレッドの狭い口座


おすすめのプロダクト
Multi Instruments TrendSystem 7 LB
Shao Shu Yi
4 (1)
エキスパート
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 7 LB (Level Break) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA works well in BTCUSD. This EA is one of our trend
Multi Instruments TrendSystem 5 RA
Shao Shu Yi
エキスパート
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 5 RA    MT5 (Rapier)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1
Shao Shu Yi
エキスパート
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1  MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used on lots of
Multi Instruments TrendSystem 1
Shao Shu Yi
エキスパート
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 1  MT5 (Multi-Moving Strategy) is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
エキスパート
Crypto Price Action EA is a trading robot specially designed for forex trading as well as trading crypto-currencies (as soon as the latter ones can be traded for reasonable spreads again). The EA uses the ATR indicator. A trade is opened when the price within a candle moves away from the opening price by an adjustable ATR factor ("Open trade factor"). Many currency pairs have the tendency of continuing a trend once it has started so that exactly the direction the price has exceeded the factored
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
エキスパート
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
エキスパート
Timeframe Zoom, The Third Screen, is an Expert Advisor that operates using Heiken Ashi candlesticks on daily, hourly, and fifteen-minute timeframes, with the fifteen-minute timeframe triggering trades. It buys on days with blue candlesticks and sells on days with red candlesticks. It ensures that the potential trade is above or below a moving average on the hourly timeframe and uses the MACD and CCI indicators on the fifteen-minute timeframe to confirm the entry. It exits trades when the Heike
Orion MT5
Marta Gonzalez
エキスパート
ORION  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions ORION       It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      ORION . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the demo and test
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
エキスパート
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
エキスパート
マーシャル AI - 自動取引の完璧なバランス 金融市場とアルフレッド マーシャルの経済原理を何年にもわたって徹底的に研究した結果、需要と供給の理論とさまざまな市場の相対性理論を最先端の人工知能とこれまでにない手法と融合させた傑作が誕生しました。これは単なる取引システムではありません。AI によって操作および設計された経済分析の進化であり、価値を再定義して利益を急増させます。 マーシャルが考案した価格と需要のバランスをとる手は、市場パターンをリアルタイムで解読する高度なニューラル ネットワークによって実現しました。数十年にわたる履歴データでトレーニングされたマーシャル AI は、隠れた機会を検出し、人間にはかなわない精度で戦略を調整し、非効率性を具体的な利益に変えます。 コアテクノロジー: 専用サーバーでホストされている当社の AI は、1 秒あたり数百万のデータを処理し、次のことを分析します: グローバル セッションでのブレイクアウト パターン スマートなボラティリティ動作 トレンド継続構造 高度なボリューム分析 金融商品間の相関関係 これらすべては、これまでに
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
エキスパート
HLB EA – High-Low Breakout Expert Advisor Maximize your trading potential with a precision breakout strategy! HLB EA is a fully automated trading system designed to capture explosive market movements through a proven High-Low Breakout strategy. Built for traders who demand reliability, control, and transparency, this EA identifies price momentum and enters trades when volatility surges beyond key levels. Key Features Breakout Strategy Logic Automatically places trades when the price brea
SchermanActionPro
AutomaticTrading
エキスパート
SchermanActionPro のご紹介:Automatictrading の新しい自動取引ボット Automatictrading は、SchermanActionPro をご紹介できることを誇りに思っています。 注目の機能:  • 設定可能なインジケーター: Ivan の推奨に従って、平均とローソク足の数を調整します。  • 運用の柔軟性: 購入か販売かを選択します。  • 利益確定: ATR または逆シグナルに基づく固定オプション。  • Loss Stop: ATR または逆の信号に従って固定に設定可能。  • ロットタイプ: 固定ロットの選択、アカウントの % または固定金額での固定リスク。  • 最大バッチ保護: 設定可能。  • ピップと滑りのサイズ: 完全に調整可能。  • フィルタと出力: ATR およびスプレッド レベルに従って入力フィルタと出力フィルタをアクティブにします。  • 利益確定と部分損失決済: レベルごとに設定可能。  • トレーリングストップと損益分岐点: 距離、パーセンテージ、スリッページを設定可能。  • キャンドルの数による出力: 設定可能
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
エキスパート
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions JUPITER          It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the dem
Aggressive Lifting
Aleksandr Khmelevskii
エキスパート
2 copies left at 49 USD. Next price is 99 USD . set file - This is a very aggressive trading strategy, based on a modified MACD indicator. It is used to analyze the anomalous zones of the market + author's methodology to restore the critical movement. The strategy was developed taking into account the movement of the currency pair USDCHF and the best rates of trade just on it. Recommendations: - H1 USDCHF - Leverage of 1:500 or higher (ideally 1:1000 or 1:2000) - Minimum deposit 100 units -
QS Dual Impulse Yen
Lucas Leibl
エキスパート
QS Dual-Impulse Yen The  QuantumScale Dual-Impulse Yen  is a Expert Advisor designed for the USDJPY currency pair on the  M15 timeframe . It combines a dynamic  RSI action signal  with a Bulls Power momentum filter  to generate selective, entries in trending and impulsive markets. An additional  RSI trend module  manages exits and helps avoid overstaying in weak moves. Strategy Key Facts Entry Logic The RSI action signal and Bulls Power module both produce internal decision values. These values
FHeikenAshiSmoothed
Francisco Jesus Alonso Martin
エキスパート
EA Heiken Ashi Smoothed - Smooth and Accurate Trading Optimize your trading with the power of Heiken Ashi Smoothed. This expert advisor (EA) is designed for traders looking for clear trends and reliable signals. Based on Heiken Ashi candles with smoothing, it filters out market noise and maximizes entry and exit opportunities. What does this EA offer?  Accurate trading: Identifies trends more clearly while avoiding false signals.  Advanced risk management: Configure dynamic Stop Loss and Take
GoldenPulse PRO
Mehmet Kerem Semiz
エキスパート
GoldenPulse PRO – High Winrate is a fully automated Expert Advisor designed to trade Gold (XAUUSD) with precision and consistency. It uses a proprietary momentum/volatility framework that adapts to changing conditions, focusing on high win rate and controlled drawdown —without grid, martingale, or risky averaging. Key Features 100% automated — plug & play Optimized for XAUUSD , compatible with other symbols Smart logic — no martingale, no grid, no averaging Minimal interface — only Lot Size
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
エキスパート
Automation with Precision. No Surprises. Nexus Alpha Engine   delivers a new standard of trading precision.   Meet NexusEA —the foundational expert advisor in this framework, built for traders who demand absolute transparency and full control over their automated strategies. With   NexusEA , you're not just buying an EA; you're acquiring a powerful   "strategy skeleton builder."   We provide the robust, deterministic framework—you   integrate   your unique market insights and precise rules. Aut
Glow Beyond Time
Ghaith Khaddour
エキスパート
Glow Beyond Time 新しいトレーディングの時代へようこそ。Glow Beyond TimeはただのEAではなく、進化し続ける市場での優位性を提供するために設計された高度なソリューションです。最先端のフレームワークを基に構築されたこのエキスパートアドバイザーは、最先端の戦略と革新的なリスク管理システムを組み合わせており、自信を持って精度高く取引できます。 Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 100. Just 9 users have purchased so far. Once 10 copies are sold, the price will change to 120. Welcome to a new era of trading. Glow Beyond Time is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in th
Koumo Breakout A
Sylvestre Setufa Djagbavi
エキスパート
Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.   Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable. Even with a profitable robo
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
エキスパート
Cette stratégie de rupture génère des signaux d'entrée sur le marché lorsque le prix franchit une limite au sein d'une certaine fourchette de prix. Pour élaborer cette stratégie, nous avons utilisé des données historiques d'une qualité de 99,9 % sur les 15 dernières années. Les signaux les plus pertinents ont été sélectionnés et les faux signaux éliminés. Le conseiller expert réalise une analyse technique et ne retient que les cassures présentant les meilleurs résultats. Il utilise un système de
Naked Gold Trend Hunter
Jestoni Santiago
エキスパート
[ SET FILES ] The Naked Gold Trend Hunter is a professional-grade, trend-following EA that combines day trading precision with scalping agility . It seeks consistent, high-probability entries aligned with institutional money flow in Gold (XAUUSD) and other major markets. Built on multi-timeframe confirmation and precision trend analysis , the Trend Hunter eliminates guesswork by ensuring every trade moves WITH the dominant market direction — capturing intraday swings and quick scalping opportun
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
The BoomAndCrashEA , based on vector machine learning, is an advanced trading tool that uses the latest advances in computing technology to analyze the forex market and predict future price movements. The Expert Advisor will use vector machine learning to learn huge amounts of historical data and quickly and efficiently detect patterns in the market. It will use a sophisticated and complex proprietary algorithm which uses advanced mathematical calculations to solve complex problems and optimize
Catching Bot
Andriy Sydoruk
エキスパート
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
Remora fish Mt5
Marta Gonzalez
エキスパート
You know you are not a shark but maybe you can be a   remora fish. You just have to locate a shark and feed on the remains. This system uses an indicator that detects the movements of the shark and positions itself in favor of it, taking advantage of its capture. This system analyzes the market looking for the waves that the shark produces in the forex sea when it attacks the market. Once the shark attack is located, it enters the market to catch a piece of the catch. All operations have their
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
エキスパート
CRAZY WHALE MT5 — fully automated grid trading. The EA that survives the storm and conquers the trend. Why Traders Choose Crazy Whale Super Grid Intelligence — Positions, hedges, clears, rebalances and lot automatically. You trade — it thinks, reacts, and adapts. Trend Hunter — Reads Market Structure in real time to follow the whales, not the crowd. Risk Customization — Choose your aggression level and auto-scaled lot size. Plug & Play Simplicity — No setup headaches. Attach, run, and watch
FREE
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
エキスパート
EA Gold Stuff mt5は、金取引のために特別に設計されたExpert Advisorです。 この作業は、Gold Stuff mt5指標を使用した注文の開始に基づいているため、アドバイザーは"トレンドフォロー"戦略に従って動作します。 重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ トレンド スキャナーの強力なサポートを利用して、無料のインジケーターを入手し、プライバシーを守ります。あーみー！   リアルタイムの結果はここで見ることができます パラメータ 新しいシリーズを開く-新しいシリーズの注文の開始をオン/オフします。 開始ロット-開始ロット。 トレードバイ-Expert Advisorが購入できるようにします。 トレード売り-Expert Advisorが売ることを許可します。 ヘッジを使用する-機能が有効になっている場合、アドバイザーは買いと売りの両方の方向を取引し、機能が無効になっている場合、アドバイザーは一方向 マネー Manadgementを使用-オン/自動ロット計算の使用をオフにします。 オートロットオータロットオータロット
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
エキスパート
このEAは，Meta Trader 5プラットフォーム向けのシンプルな自動取引システムです．パラボリックSARを用いて，市場のトレンドを見極めてロットサイズを自動的に調整し，コツコツと利益を積み上げていきます． 主な特徴 ロットサイズの調整にマーチンゲール法を用いません． 外国為替市場閉場前にポジションを持っている場合，そのポジションは週末に持ち越しされます． このEAは複数のポジションを同時に持つことを前提としているため，利用しているブローカーのMT5口座がヘッジングシステムタイプであることを確認してください． どの執行方式・フィルポリシーであっても対応できる回路をEAに組み込んでいます． 注文価格がストップレベルに違反していた場合には自動調整が行われます． 推奨設定 シンボル：USDJPY タイムフレーム：M5(5分足チャート) デポジット：最低1,000ドル(100,000円)を推奨します すべてのパラメータはデフォルト値に設定することを推奨します．TradeVolumeは証拠金に応じて増やすことができますが，その分リスクも高まります．TakeProfitとStopLoss
Cypher Light
Youssef Souih Hejjaji
エキスパート
Cypher Light – Intelligence and Precision on GBPUSD (H1) CypherLight is a completely free Expert Advisor, built to trade automatically on the GBPUSD pair using the 1-hour timeframe .  What Makes CypherLight Unique Fully automated: identifies opportunities and executes trades with no manual input Neural network-based: learns from market behavior and adapts dynamically Uses a well-optimized combination of technical indicators for smart entries and exits Optimized for H1: perfect for short- to medi
You shall not pass MT5
Marta Gonzalez
エキスパート
You shall not pass - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. This system detects the ranges between the end of the American session and the beginning of the Asian session, operating thinking that the volume of the market will not be able to maintain the break of the support or resistance, thinking that this break. To adapt to the different schedules of the different brokers, you have to set the closing time of the American session of your broker in the configuratio
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Vineski HFT Gold Scalper
Murad Nagiev
4 (6)
エキスパート
Vineski HFT Gold Scalper MT5の主な特徴 超高速の市場分析 強力なアルゴリズムエンジンを搭載し、市場データを瞬時に分析・解釈できます。リアルタイムでの意思決定が可能で、市場の変化に素早く対応できます。 自動取引の実行 あらかじめ設定した戦略と基準に基づいて取引を自動で実行します。感情による影響を排除し、取引の精度を向上させます。 低遅延と高スループット 高頻度取引では、遅延（VPSの利用推奨）を最小限に抑え、データの迅速な取得と注文の即時実行が必要です。本ロボットは、低遅延と高速処理のために最適化されています。 高度なリスク管理アルゴリズム 取引サイズを自動で調整し、設定されたパラメータに基づいてストップロスを設定することで、リスク管理を効果的に行います。 マルチタスクと並列処理 複数の取引戦略やツールを同時に実行できるため、市場環境の変化に柔軟に適応可能です。 リアルタイムの監視とフィードバック ユーザーはロボットのパフォーマンスをリアルタイムで監視し、取引結果を分析できます。統計データとフィードバックを活用し、戦略とアルゴリズムの継続的な改善が
Gold Prop Breaker
Murad Nagiev
エキスパート
Gold Prop Breakerは、あらゆるプロップトレーディングチャレンジを制覇するために特別に設計された革新的な自動取引ロボットです。15分および1時間の時間枠に最適化された、綿密に開発された戦略を使用して金の取引に焦点を当てています。 主な特徴： チャレンジの多様性： プロップトレーディングプログラムの厳格な要件を念頭に置いて構築されており、どんなテスト条件でも確実に対応し、安定したパフォーマンスを発揮します。 金市場へのフォーカス： 金市場の独自の特徴を徹底的に分析することで、Gold Prop Breakerは有利な取引シグナルを迅速に特定し、市場機会を捉えます。 柔軟な時間枠設定： 15分チャートと1時間チャートの両方で運用できるため、急速な日内変動から持続的な時間帯のトレンドまで、さまざまな市場環境に適応可能です。 革新的なアルゴリズムとリスク管理： 高度なテクニカル分析手法と適応型リスク管理戦略により、変動の激しい市場環境でも高い取引効率を維持します。 Gold Prop Breakerは、安定した利益を目指し、高頻度の金取引分野であらゆるチャレンジを乗り越える準備
Gold EP
Murad Nagiev
4.5 (2)
エキスパート
GOLD EP トレーディングロボットの説明 GOLD EP は、M15 タイムフレームで金 (XAUUSD) を取引するために特別に設計されたエキスパートアドバイザーです。価格の動きを分析し、事前に設定されたストップロスおよびテイクプロフィットのレベルを使用して、自動的に注文を開き、管理し、決済します。 このロボットの主な狙いは、15 分足の金チャートで短期的な価格変動を捉えることです。取引シグナルが発生すると、GOLD EP は指定されたリスク管理パラメータ（ストップロスのレベル）や利益目標（テイクプロフィット）を考慮して注文を発注します。より柔軟なトレード管理のため、市場の不確実性を低減する追加フィルターや時間制限も使用可能です。 GOLD EP は、金の高いボラティリティに対応し、変化する相場環境に応じてポジションを自動的に増減させることができます。これにより、トレーダーはトレードプロセスを体系化し、感情的な要素を最小限に抑えることができます。 GOLD EP を使用することで得られるメリット： 自動売買 ：あらかじめ設定されたルールに従い、ロボットが独立して注文を開閉します
FREE
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
エキスパート
"Universal US100 HFT" is a high-frequency scalping bot designed to trade the NASDAQ 100 index (US100). The robot focuses on short-term trades, capitalizing on minor market fluctuations to generate profits. It does not employ risky strategies such as grid or martingale, making it safer and more resilient to market volatility. Key Features: High-Frequency Scalping:   The bot is designed for rapid trades with minimal holding time, allowing it to profit even from small market movements. Flexible Set
Trend Arrow Reaper
Murad Nagiev
インディケータ
Gold Rebalancing
Murad Nagiev
エキスパート
このトレーディングロボットは、金（XAU）と外国為替市場で自動取引を行うために設計されています。市場のトレンド、資産の相関関係、マクロ経済要因を分析し、最適なエントリーとエグジットポイントを特定します。主な目的は、リスクを最小限に抑えつつ、ポートフォリオのリバランスによって利益を最大化することです。 主な機能 リアルタイム市場分析 金と通貨の価格を継続的に監視し、トレンドを分析し、パターンを特定して戦略を調整します。 ポートフォリオのリバランス 安全資産（USD/CHF、USD/JPY）、コモディティ通貨（AUD/USD、NZD/USD）、主要な流動性の高いペア（EUR/USD、GBP/USD）を考慮し、バランスの取れた資産配分アプローチを適用します。 相関関係に基づく取引 金の動きと強く相関する通貨ペアを特定し、それをトレーディング戦略に統合します。例えば、オーストラリアドル（AUD）は金と連動する傾向があり、米ドル（USD）は逆相関の傾向があります。 エントリーとエグジットの最適化 移動平均線、RSI、ATRなどのテクニカル指標とファンダメンタル分析を活用して、取引の意思決
FREE
Crystal Prop Passer
Murad Nagiev
エキスパート
Crystal Prop Passer — ゴールド（XAU/USD）5分足専用、プロップチャレンジ突破用の自動売買ボット Crystal Prop Passer は、FTMO、MyForexFunds、The5ers などのプロップファームのチャレンジを自動で通過するために設計された高性能なトレーディングアルゴリズムです。XAU/USD（ゴールド）を対象に、5分足で取引を行い、高頻度で正確なエントリーを実現します。 適応型ロジックと厳格なリスク管理により、初心者から上級者まで幅広く活用できます。 Crystal Prop Passer の特徴： 5分足での取引に特化、高頻度かつ高速なチャレンジ達成 ゴールド（XAU/USD）のみ取引、ボラティリティが高くチャレンジに最適 プロップファームのルールに最適化（ドローダウン、日次リスク、利益目標） MetaTrader 4 / 5 に対応 セットアップは簡単で、フルサポートあり 特別価格： 最初の 3本のみ 特別価格 99ドル その後は 299ドル に値上げされます。 数量限定、早めの購入をおすすめします。
Hetzer News Trading
Murad Nagiev
5 (1)
エキスパート
Hetzer News Tradingは、主要なニュースリリース時に動作するように特別に設計されたインテリジェントな取引ロボットです。重要な経済および金融データが公開される際に、市場に参入する正確な時間間隔を設定することで、事前に取引を計画することができます。 Hetzer News Trading の主な利点： 柔軟な設定: ニュースカレンダーに基づいて取引スケジュールを事前に設定できます。たとえば、明日16:00と17:00に重要なニュースが発表されることが分かっていれば、その時間帯に自動的にロボットを作動させるように設定できます。 週間計画: 数日先のニュースイベントを確認できるため、迅速に戦略を調整し、リスクを最小限に抑え、利益の可能性を最適化できます。 取引操作の自動化: ロボットは指定された時間に自動的に起動し、常にニュースを監視して手動で市場に参入する必要がなくなります。 効果的なリスク管理: 事前に設定された時間間隔と戦略により、ニュースイベントに関連する市場のボラティリティの影響を低減するのに役立ちます。 Hetzer News Tradingを利用することで、事前
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
エキスパート
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
ICT Zone Arrow Indicator
Murad Nagiev
インディケータ
The ICT Zone Arrow Indicator is an innovative tool developed based on ICT principles. It provides ease and efficiency in identifying key trading areas in the market. Based on the 'killzone' concept, this indicator provides traders with important support and resistance levels by identifying places where large changes in price direction could potentially occur. The ICT Zone Arrow Indicator provides visual graphical markers that help traders identify trade entry zones with a high probability of s
FREE
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
エキスパート
Welcome to the trading world with Trend Candle Pumper – your reliable buddy in the financial markets! Trend Candle Pumper is a smart trading bot designed for those who want to dive into the investment scene without being experts in trading. How it Works: Trend Candle Pumper uses advanced artificial intelligence algorithms to analyze trends in financial markets. But what's a trend? Simply put, a trend is the overall direction an asset's price is moving. Our bot keeps an eye on this direction and
Nemiga Prop Scalper
Murad Nagiev
エキスパート
The new era of trading automation is here with Nemiga Prop Scalper! Our robot is not just software; it's a powerful tool that takes your trading strategy to new levels of efficiency and effectiveness. Prop Firm Ready. Requirements Trading pairs EURUSD,XAUUSD Timeframe 1H Minimum deposit  $100 Leverage 1:200 Brokers PRO,ECN,LOW Spread Features: Advanced Trading Algorithms: Nemiga Prop Scalper is equipped with cutting-edge algorithms that analyze the market in real-time, forecast trends, an
Krembo Action
Murad Nagiev
エキスパート
Description: The Krembo Action Trading Robot is an innovative trading assistant designed for those seeking efficient and automated trading in financial markets. Named after the legendary Israeli dessert, this robot combines boldness and reliability, providing traders with a powerful tool to achieve their financial goals. Features: Price Action and RSI Strategies: Krembo Action is based on the effective combination of Price Action and RSI strategies. Analyzing price movements and overbought/overs
Lamar Gray
Murad Nagiev
エキスパート
MT5 Version   - ( Click here ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Robot Lamar Gray - your reliable partner in the world of forex trading. This trading robot specializes in swing trading strategy on currency pairs, offering a dependable and efficient solution for your portfolio. Features: Swing Trading Strategy: Lamar Gray is based on a swing trading strategy, allowing it to make confident decisions based on long-term market trends and patterns. Emergency Mode: In case of unforeseen circumstances o
Space Cake
Murad Nagiev
エキスパート
We present to you a unique offer - an innovative product called   Space Cake   that will change your approach to trading in the market! This product is designed specifically for experienced traders and investors who want to increase their efficiency and reduce risks. Thanks to its unique functions and features, it will become an indispensable assistant in your trading activities. Without martingale, grids, and other high-risk strategies. MT5 Version - Click   Main advantages : 1 - Trade only
Trend Candle Pumper MT5
Murad Nagiev
エキスパート
トレーディングの世界へようこそ！Trend Candle Pumper は、金融市場で信頼できるあなたのパートナーです。Trend Candle Pumper は、トレーディングの専門家でなくても投資の世界に入りたい人のために設計されたスマートなトレーディングボットです。 仕組み： Trend Candle Pumper は、高度な人工知能アルゴリズムを使用して、金融市場のトレンドを分析します。トレンドとは何か？簡単に言えば、資産価格の全体的な動きの方向のことです。このボットはその方向を常に監視し、現在のトレンドに基づいて自動的に売買の判断を行います。 先物と指数を除くすべての市場で使用可能。 おすすめの時間足：1H、4H。短い時間足でも優れた性能を発揮！ FTMOやFundednextにも対応。 要件 通貨ペア：EURUSD、USDJPY、GBPUSD、USDCAD 時間足：5分足（5M） 最低入金額：$100 レバレッジ：1:200 ブローカー：スプレッドの狭い口座 Trend Candle Pumper の利点： ユーザーフレンドリー ：複雑な知識は不要。トレンド分析に基づいて
Royko Gold Scalper
Murad Nagiev
エキスパート
Royko Gold Scalper は、高性能な自動売買ロボットであり、5分足のブレイクアウト・スキャルピング戦略を活用して金市場で取引を行うよう設計されています。価格が急激に変動するダイナミックな市場環境に最適化されており、短期間での取引チャンスを素早く捉えることができます。 主な特徴: 5M ICmarkets セット – こちらをクリック チャット – MQL5メッセージ ブレイクアウト戦略: ロボットは、主要なサポートおよびレジスタンスレベルを特定し、それらのブレイクを分析してエントリーを行います。強い勢いが発生すると、価格は通常、レンジを突破し、エントリーシグナルが発生します。 スキャルピング: 5分足での迅速な注文執行により、Royko Gold Scalper は短期間での頻繁な取引を得意とし、小さな価格変動から利益を狙います。 自動化とスピード: 市場をリアルタイムで分析し、変化に即座に反応。数秒以内にポジションを開閉するため、金のようなボラティリティの高い資産に最適です。 リスク管理: 資金管理とリスク管理のアルゴリズムを搭載し、損失を最小限に抑えるため、各取引に最
Lamar Gray MT5
Murad Nagiev
エキスパート
MT4 Version -  ( Click here ) Lamar Gray: Forex Swing Trading Robot Lamar Gray   - your reliable partner in the world of forex trading. This trading robot specializes in swing trading strategy on currency pairs, offering a dependable and efficient solution for your portfolio. Features: Swing Trading Strategy:   Lamar Gray is based on a swing trading strategy, allowing it to make confident decisions based on long-term market trends and patterns. Emergency Mode:   In case of unforeseen circumstan
Space Cake MT5
Murad Nagiev
エキスパート
革新的なトレーディング製品 Space Cake をご紹介します。 この製品は、効率を高めリスクを抑えたい経験豊富なトレーダーや投資家のために設計されました。 独自の機能と特長により、あなたのトレーディング活動に欠かせないアシスタントとなるでしょう。 マーチンゲールなし、グリッドなし、高リスク戦略なし。 MT4バージョン - こちらをクリック 主なメリット： 特定の低ボラティリティ時間帯のみで取引を行い、リスクを最小限に抑えつつ利益を最大化。 通貨ペアのみを対象とし、安定した予測可能な結果を実現。 低ドローダウンで、長期投資にも最適。 常にストップロスとテイクプロフィットを設定し、資本を保護し損失を抑制。 夜間（GMT+3）に取引を行うため、ポジションの持ち越しが頻繁に発生。 リスク管理機能を搭載し、固定ロットの選択も可能で柔軟性を確保。 個人アカウント向けの推奨事項： スワップフリーでスプレッドが5以下のブローカーを選択。 ポジション切り替え時にスプレッドが大きく拡大するブローカーは避ける。 4つのチャートで運用する場合、リスクを個別に計算可能。推奨リスクはペアごとに5%。 プロップ
AutoFiboPlus
Murad Nagiev
インディケータ
Automatic Fibonacci Levels Indicator The Automatic Fibonacci Levels Indicator is an essential tool for traders seeking to incorporate Fibonacci retracement and extension levels into their technical analysis seamlessly. This innovative indicator automatically identifies significant price movements and calculates key Fibonacci levels, providing traders with valuable insights into potential support and resistance areas. Key features: Automatic Calculation : Effortlessly plots Fibonacci levels base
AutoTrend Lines
Murad Nagiev
インディケータ
Automatic Trendline Indicator The Automatic Trendline Indicator is a powerful tool designed to simplify technical analysis by automatically identifying and drawing trendlines on a price chart. It analyzes price movements to detect key support and resistance levels, plotting ascending and descending trendlines based on historical price action. This indicator helps traders identify market trends, potential breakout points, and reversal areas with minimal effort. Key features: Automatic Detection
Lamar XL
Murad Nagiev
エキスパート
Lamar XL   is an advanced trading robot designed for automated trading in financial markets. The robot combines highly efficient market analysis algorithms with a unique balance recovery mode (Recovery Bot), making it an ideal tool for traders looking to minimize risks and maximize profits in the long term. Key Features: Recovery Bot Mode : Built-in balance recovery algorithm that automatically adjusts the trading strategy after drawdowns. Helps minimize losses and gradually recover lost balanc
VendoBot
Murad Nagiev
エキスパート
1時間足のFXスイングトレード用プライスアクションロボット プライスアクション戦略 ローソク足パターンで主要なサポート・レジスタンスを特定。 ピンバー、エンゴルフィング、インサイドバーなどの反転・継続パターンを検出・確認。 ラグのあるインジケーターを使わず価格動向のみで取引し、シグナル遅延を最小化。 スイング時間足（H1） 1時間足でエントリーし、通貨ペアのボラティリティに応じて20～100pipsを狙う。 ノイズの少ないエントリーと規則的な利益機会のバランスを確保。 リスク・資金管理 口座残高の0.5～1%をリスクとしたロット数を自動計算。 トリガー足の高値安値外にストップロスを設定し、固定または適応型トレーリングストップで利益を保護。 同時保有ポジション数を制限し、過度なリスクを回避。 複数通貨ペア対応 EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、EUR/GBPなどのメジャー＆クロスに対応。 ボラティリティ好みに応じて取引通貨ペアを追加可能。 自動実行機能 MT4/MT5、cTraderと完全連携し、手動介入なしで注文発注・変更・決済を実行。 すべての取引およ
Cobra G
Murad Nagiev
エキスパート
Cobra Gは、高度に自動化されたゴールド取引ロボットで、複雑な金市場を精度、速度、信頼性をもってナビゲートします。初心者投資家からベテランプロフェッショナルまで対応し、最先端アルゴリズム、リアルタイムデータ分析、適応型機械学習技術を活用して、短期的な価格の非効率性と長期的なトレンドを捉えます。 主な機能 高頻度分析 ：Cobra Gは、リアルタイムの金価格、先物スプレッド、市場の深さ、世界経済指標を継続的に監視します。ミリ秒単位でのデータ取得により、エントリーとイグジットのチャンスを逃さず、利益を最大化しつつリスクを厳格に管理します。 適応型戦略エンジン ：静的な「設定して放置」システムとは異なり、Cobra Gは強化学習を用いて取引判断を洗練化します。数十年分の過去データでバックテストし、現在の市場イベントと照合しながら、変動率や地政学的リスクに合わせてパラメータを動的に調整します。 リスク管理スイート ：安全性を最優先。Cobra Gは多層的なリスクコントロール（動的ストップロス、テイクプロフィット、ポートフォリオ分散ルール、ドローダウン制限）を実装し、急激な市場変動や流動性危
US30 NovaBid Scalper
Murad Nagiev
エキスパート
US30 NovaBid Scalper は、インデックス向け自動売買ツールで、短期投機と迅速な利益確定に特化しています。以下を組み合わせています： 動的ポジションサイジング ：ボラティリティと残高から最適な取引量を自動計算し、リスクを柔軟に管理。 固定＆適応型ストップ ：エントリー時に基本保護を設定し、有利に動いたらストップを引き締めて利益を最大化。 明確な利益目標 ：達成時に部分／全ポジションをクローズし、安定収益とリスク管理を両立。 遅延・スリッページ最小化 ：高頻度スキャルピングに最適化、シグナル即時実行と自動ストップ調整を実現。 感情に左右されない取引 ：偽シグナル除去から市場適応まで自動化し、人的ミスを削減。
Hyper Volt
Murad Nagiev
エキスパート
ライブシグナル: https://www.mql5.com/en/signals/2324741 Hyper Volt は、最高速度、安定性、精度を追求した次世代の自動取引システムです。 高度な実行、堅牢なリスク管理、検証可能な実績を求めるトレーダー向けに設計されています。 マルチスレッドの実行エンジンとリアルタイム市場分析に基づき、Hyper Volt は主要通貨ペアやコモディティ市場でシームレスに動作します。 自動適応アルゴリズムはボラティリティ、スプレッド、流動性ゾーンを継続的に監視し、市場への精密なエントリーと最小スリッページを可能にします。 各取引はインテリジェントなオーダーマネジメントモジュールを通じて実行され、市場のマイクロ構造を分析し、高ボラティリティ環境下でも精度を確保します。 内部最適化フレームワークは市場状況に応じてパラメータを動的に調整し、安定した収益性を維持します。 Hyper Volt は高度な資本保護システムも統合しており、ポジションサイズを自動管理し、ドローダウンを抑え、レバレッジ使用を最適化します。 ランダムスキャルピングやマーチンゲールではなく、Hy
フィルタ:
Easydrake
109
Easydrake 2025.02.13 12:45 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信