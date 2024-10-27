Lamarius AI
- エキスパート
- Murad Nagiev
- バージョン: 1.1
- アクティベーション: 8
このスキャルピング取引ボットは、高精度かつ効率的な取引を実現するために設計されており、人工知能（AI）を活用して市場で最適なエントリーポイントを特定します。高度な自己学習型の戦略を採用しているため、市場の変化に適応し、リアルタイムで取引手法を最適化できます。すべての取引には厳格なストップロスが設定されており、潜在的な損失を最小限に抑えることで低リスクな取引を実現します。また、マーチンゲールやグリッド戦略を使用しないため、ポジションサイズの増加や大幅なドローダウンのリスクを回避できます。
初心者からプロのトレーダーまで、あらゆるレベルのトレーダーが利用可能で、市場を常に監視する必要はありません。
ボットのメリット
- 高精度：AIによる分析で最適なエントリーポイントを選択し、取引機会を最大化。
- 自己学習型戦略：市場の変動に適応し、時間とともに取引パフォーマンスを向上。
- 低リスク：各注文に個別のストップロスを設定し、大きな損失を防ぐ。
- マーチンゲールなし：ポジションサイズを増やさず、リスクを適切に管理。
- グリッド取引なし：グリッド戦略を回避し、大幅なドローダウンを防止。
- 市場を常時監視：常にアクティブで、マーケットの変化に即座に対応。
取引要件
- 取引ペア：XAUUSD、US100、US500
- 時間足：5分（5M）、1時間（1H）
- 最低入金額：$200
- レバレッジ：1:200
- 対応ブローカー：スプレッドの狭い口座
