Lamarius AI

Este bot de trading de scalping foi projetado para operar com alta precisão e eficiência, utilizando inteligência artificial para identificar os pontos de entrada mais favoráveis no mercado. Ele possui uma estratégia avançada de autoaprendizagem, permitindo que se adapte às condições do mercado e otimize sua abordagem em tempo real. Cada operação conta com um stop-loss rigoroso, garantindo um trading de baixo risco ao minimizar possíveis perdas. O bot não utiliza estratégias de martingale ou grid, evitando assim o aumento progressivo do tamanho das posições ou grandes rebaixamentos típicos desses sistemas.

É acessível para traders de todos os níveis, desde iniciantes até profissionais, sem a necessidade de monitoramento constante do mercado.

Vantagens do Bot

Alta Precisão : A análise baseada em IA seleciona os melhores pontos de entrada para maximizar as oportunidades de negociação.

: A análise baseada em IA seleciona os melhores pontos de entrada para maximizar as oportunidades de negociação. Estratégia de Autoaprendizagem : O bot se adapta às condições do mercado, aprimorando sua eficácia ao longo do tempo.

: O bot se adapta às condições do mercado, aprimorando sua eficácia ao longo do tempo. Baixo Risco : Cada ordem conta com um stop-loss individual, protegendo o capital contra grandes perdas.

: Cada ordem conta com um stop-loss individual, protegendo o capital contra grandes perdas. Sem Martingale : O bot não aumenta o tamanho das posições, garantindo um risco controlado.

: O bot não aumenta o tamanho das posições, garantindo um risco controlado. Sem Grid Trading : Evita configurações de grid, reduzindo o risco de perdas significativas.

: Evita configurações de grid, reduzindo o risco de perdas significativas. Monitoramento Contínuo do Mercado: Sempre ativo e pronto para responder a qualquer mudança no mercado, garantindo ações oportunas.

Requisitos de Trading

Pares de Trading : XAUUSD, US100, US500

: XAUUSD, US100, US500 Timeframe : 5M, 1H

: 5M, 1H Depósito Mínimo : $200

: $200 Alavancagem : 1:200

: 1:200 Corretoras: Contas com spread baixo.



