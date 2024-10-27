Lamarius AI

Este bot de trading de scalping foi projetado para operar com alta precisão e eficiência, utilizando inteligência artificial para identificar os pontos de entrada mais favoráveis no mercado. Ele possui uma estratégia avançada de autoaprendizagem, permitindo que se adapte às condições do mercado e otimize sua abordagem em tempo real. Cada operação conta com um stop-loss rigoroso, garantindo um trading de baixo risco ao minimizar possíveis perdas. O bot não utiliza estratégias de martingale ou grid, evitando assim o aumento progressivo do tamanho das posições ou grandes rebaixamentos típicos desses sistemas.

É acessível para traders de todos os níveis, desde iniciantes até profissionais, sem a necessidade de monitoramento constante do mercado.

Vantagens do Bot

  • Alta Precisão: A análise baseada em IA seleciona os melhores pontos de entrada para maximizar as oportunidades de negociação.
  • Estratégia de Autoaprendizagem: O bot se adapta às condições do mercado, aprimorando sua eficácia ao longo do tempo.
  • Baixo Risco: Cada ordem conta com um stop-loss individual, protegendo o capital contra grandes perdas.
  • Sem Martingale: O bot não aumenta o tamanho das posições, garantindo um risco controlado.
  • Sem Grid Trading: Evita configurações de grid, reduzindo o risco de perdas significativas.
  • Monitoramento Contínuo do Mercado: Sempre ativo e pronto para responder a qualquer mudança no mercado, garantindo ações oportunas.

Requisitos de Trading

  • Pares de Trading: XAUUSD, US100, US500
  • Timeframe: 5M, 1H
  • Depósito Mínimo: $200
  • Alavancagem: 1:200
  • Corretoras: Contas com spread baixo.


Responder ao comentário