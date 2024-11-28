El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado.

El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real, adaptándose hábilmente a las condiciones cambiantes y emitiendo señales muy precisas para entrar y salir de una operación. Esta sofisticada creación, fácil de usar y totalmente automatizada, sólo requiere una configuración mínima, lo que la hace accesible a operadores de todos los niveles, desde principiantes hasta profesionales experimentados. Elimina la necesidad de monitorizar constantemente el mercado, lo que permite a los usuarios centrarse en la estrategia y el desarrollo, sin distraerse con tareas rutinarias. Imbuido del espíritu de la evolución tecnológica, este asesor se convierte en un socio fiable en el mundo de las altas finanzas, donde cada momento importa. Su capacidad para interactuar de forma contagiosa con la volatilidad del mercado da confianza incluso a los operadores más cautelosos, abriéndoles nuevos horizontes para alcanzar el éxito. Independientemente de su nivel de experiencia, esta herramienta, capaz de adaptarse rápidamente, proporciona a todos los participantes del mercado una ayuda inestimable, garantizando fiabilidad y precisión en cada decisión.



Combina varias estrategias de ruptura probadas para identificar y seguir la tendencia.

Utiliza una lógica avanzada para filtrar las falsas rupturas, aumentando la precisión y la rentabilidad.

Se adapta tanto a las condiciones de mercado tendenciales como a las de rango limitado para obtener un rendimiento constante.



Estrategia súper segura

El robot también incluye una estrategia súper segura, que proporciona protección adicional contra las pérdidas y aumenta los beneficios. Ajusta las operaciones de forma inteligente con un control preciso del riesgo, sin poner en peligro el capital. El apalancamiento utilizado está optimizado para obtener la máxima eficacia y seguridad en las operaciones, equilibrando el riesgo y la rentabilidad.



Par de divisas: XAUUSD (ORO)

Plazo: Cualquiera

Depósito mínimo: $50

Tipo de cuenta: Cualquier tipo de cuenta, pero es mejor utilizar cuentas ECN y Raw spread

Apalancamiento: Cualquiera

Utilice VPS para que el EA funcione 24/7 (recomendado)



Antes de utilizar cualquier EA, asegúrese de que:



Los resultados pasados no son garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).

Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no pueden ser transferidos al trading real.

Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL aún depende de su broker.

