GridSync Pro

GridSync Pro   es un   EA sofisticado de comercio en red   Diseñado para   MetaTrader 4   que combina   ejecución totalmente automatizada   con   Flexibilidad en el trading manual . Esto   red inteligente EA   implementa un   estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala   con   controles precisos de gestión de riesgos , incluidos   objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops   para proteger el capital durante   condiciones volátiles del mercado . El sistema mantiene un   cuadrícula continua de órdenes pendientes preespaciadas   (detener o limitar) en ambas direcciones   Sin límites , llenando sistemáticamente   brechas de precios   durante ambos   condiciones de rango y tendencia .

El EA construye un   red de cuadrícula personalizable   con   tamaños de paso ajustables (3+ pips)   y   densidad de órdenes (2+ órdenes por lado) , lo que permite a los operadores elegir entre   órdenes de stop, órdenes límite o enfoques híbridos . Su   gestión avanzada de riesgos   Cierra automáticamente las posiciones perdedoras con ganancias cuando el precio se revierte.   50% del movimiento de tendencia , eliminando la necesidad de   Retroceso completo . Características adicionales:   filtros de sesión horaria  Para evitar   eventos noticiosos de alto impacto   y apoyo para   comercio de múltiples pares   (Oro, BTC, divisas principales) con   Seguimiento de números mágicos individuales .


Características principales

  • Configuración de red flexible:   Ajustar   FirstOrderDistance (4 pips), GridStepSize (3 pips) y GridOrdersPerSide (2)   para igualar la volatilidad

  • Controles de riesgo avanzados:   Colocar   TakeProfit ($0.25/operación), StopLoss ($5/operación), DailyProfitTarget ($5) y DailyLossLimit ($10)

  • Gestión de Comercio Inteligente:   Opcional   paradas de seguimiento (TrailStart $1, TrailRetreat $0.50)   y   apagado automático basado en equidad

  • Panel de control profesional:   Monitoreo en tiempo real de   saldo, margen, P/L (diario/semanal/mensual)   con   Anulaciones manuales con un solo clic

  • Ejecución de baja latencia:   Optimizado para   llenado rápido de pedidos


¿Quién debería usar este EA?

  • Entusiastas del comercio en red:   Buscando una   estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala   con   controles de reducción

  • Especuladores de oro/BTC:   Aprovechar al máximo   volatilidad intradía   en XAUUSD o mercados de criptomonedas

  • Operadores de pares múltiples:   Correr   cuadrículas paralelas   sobre Forex, índices o materias primas

  • Traders automatizados reacios al riesgo:   Utilizando   límites de ganancias diarias   y   límites de pérdidas


Instrumentos y configuraciones óptimos

  • Mejores artistas:   XAUUSD (oro), BTCUSD, EURUSD y   las principales divisas con spread bajo

  • Plazos recomendados:   Funciona eficazmente en todos los períodos de tiempo.

  • Duración de la sesión:   Los filtros de sesión personalizables ayudan a evitar períodos de alta volatilidad


Notas finales: una solución de red moderna

Diseñado para comerciantes que priorizan   estrategias de red ajustadas al riesgo   sin dependencia de martingala,   GridSync Pro   combina   automatización avanzada   con   flexibilidad manual   a través de su   tablero personalizable ,   tipos de órdenes híbridas (stop/limit) y   Filtros de sesión inteligentes . El sistema   espaciado de cuadrícula adaptativo   responde dinámicamente a los cambios   condiciones de liquidez , mientras que   controles granulares   permitir un ajuste preciso de   parámetros de riesgo .

Para   Para un rendimiento óptimo , lo recomendamos encarecidamente.   primero descargue la versión demo   Para verificar la compatibilidad con su estilo de trading. Después de la compra, realice   pruebas exhaustivas durante 2-3 semanas   en un entorno de demostración para identificar   configuraciones ideales, incluyendo   tamaños de paso de la cuadrícula, objetivos de ganancias diarias, selección de instrumentos y tolerancia a la reducción mientras se familiariza con el   Interfaz de panel completa .

Este   asesor experto   Funciona mejor cuando se implementa en   corredores ECN   con   spreads ajustados , utilizando   configuraciones iniciales conservadoras   (0,01 lotes, $0,25 de toma de ganancias) y   filtros de sesión basados en el tiempo   Para evitar   Periodos de alta volatilidad . Si necesita asistencia técnica o tiene problemas operativos, contácteme directamente por mensaje privado para resolver sus dudas e implementar las mejoras necesarias.

Combinando   gestión transparente de riesgos   con   modos de ejecución flexibles ,   GridSync Pro   ofrece a los comerciantes una   sofisticado pero accesible   Aproximación a la modernidad   comercio en red   al otro lado de   Mercados de Forex y CFD .


