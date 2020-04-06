GridSync Pro es un EA sofisticado de comercio en red Diseñado para MetaTrader 4 que combina ejecución totalmente automatizada con Flexibilidad en el trading manual . Esto red inteligente EA implementa un estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala con controles precisos de gestión de riesgos , incluidos objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops para proteger el capital durante condiciones volátiles del mercado . El sistema mantiene un cuadrícula continua de órdenes pendientes preespaciadas (detener o limitar) en ambas direcciones Sin límites , llenando sistemáticamente brechas de precios durante ambos condiciones de rango y tendencia .

El EA construye un red de cuadrícula personalizable con tamaños de paso ajustables (3+ pips) y densidad de órdenes (2+ órdenes por lado) , lo que permite a los operadores elegir entre órdenes de stop, órdenes límite o enfoques híbridos . Su gestión avanzada de riesgos Cierra automáticamente las posiciones perdedoras con ganancias cuando el precio se revierte. 50% del movimiento de tendencia , eliminando la necesidad de Retroceso completo . Características adicionales: filtros de sesión horaria Para evitar eventos noticiosos de alto impacto y apoyo para comercio de múltiples pares (Oro, BTC, divisas principales) con Seguimiento de números mágicos individuales .





Características principales

Configuración de red flexible: Ajustar FirstOrderDistance (4 pips), GridStepSize (3 pips) y GridOrdersPerSide (2) para igualar la volatilidad

Controles de riesgo avanzados: Colocar TakeProfit ($0.25/operación), StopLoss ($5/operación), DailyProfitTarget ($5) y DailyLossLimit ($10)

Gestión de Comercio Inteligente: Opcional paradas de seguimiento (TrailStart $1, TrailRetreat $0.50) y apagado automático basado en equidad

Panel de control profesional: Monitoreo en tiempo real de saldo, margen, P/L (diario/semanal/mensual) con Anulaciones manuales con un solo clic

Ejecución de baja latencia: Optimizado para llenado rápido de pedidos



¿Quién debería usar este EA?

Entusiastas del comercio en red: Buscando una estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala con controles de reducción

Especuladores de oro/BTC: Aprovechar al máximo volatilidad intradía en XAUUSD o mercados de criptomonedas

Operadores de pares múltiples: Correr cuadrículas paralelas sobre Forex, índices o materias primas

Traders automatizados reacios al riesgo: Utilizando límites de ganancias diarias y límites de pérdidas



Instrumentos y configuraciones óptimos

Mejores artistas: XAUUSD (oro), BTCUSD, EURUSD y las principales divisas con spread bajo

Plazos recomendados: Funciona eficazmente en todos los períodos de tiempo.

Duración de la sesión: Los filtros de sesión personalizables ayudan a evitar períodos de alta volatilidad



Notas finales: una solución de red moderna

Diseñado para comerciantes que priorizan estrategias de red ajustadas al riesgo sin dependencia de martingala, GridSync Pro combina automatización avanzada con flexibilidad manual a través de su tablero personalizable , tipos de órdenes híbridas (stop/limit) y Filtros de sesión inteligentes . El sistema espaciado de cuadrícula adaptativo responde dinámicamente a los cambios condiciones de liquidez , mientras que controles granulares permitir un ajuste preciso de parámetros de riesgo .

Para Para un rendimiento óptimo , lo recomendamos encarecidamente. primero descargue la versión demo Para verificar la compatibilidad con su estilo de trading. Después de la compra, realice pruebas exhaustivas durante 2-3 semanas en un entorno de demostración para identificar configuraciones ideales, incluyendo tamaños de paso de la cuadrícula, objetivos de ganancias diarias, selección de instrumentos y tolerancia a la reducción mientras se familiariza con el Interfaz de panel completa .

Este asesor experto Funciona mejor cuando se implementa en corredores ECN con spreads ajustados , utilizando configuraciones iniciales conservadoras (0,01 lotes, $0,25 de toma de ganancias) y filtros de sesión basados en el tiempo Para evitar Periodos de alta volatilidad . Si necesita asistencia técnica o tiene problemas operativos, contácteme directamente por mensaje privado para resolver sus dudas e implementar las mejoras necesarias.

Combinando gestión transparente de riesgos con modos de ejecución flexibles , GridSync Pro ofrece a los comerciantes una sofisticado pero accesible Aproximación a la modernidad comercio en red al otro lado de Mercados de Forex y CFD .



