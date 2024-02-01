The Gold Reaper MT4

소품 회사 준비 완료! ( 세트파일 다운로드 ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다!

최종 가격: 990$

1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal -> click here JOIN PUBLIC GROUP: Click here Live Signal

골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다!

매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다.

EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다.

모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다.

이 시스템은 매우 인기 있고 입증된 전략, 즉 중요한 지지선과 저항선의 돌파를 거래하는 전략을 기반으로 구축되었습니다.

금은 변동성이 매우 크기 때문에 이 전략에 매우 적합합니다.

시스템은 귀하의 계정 크기와 최대 허용 감소 설정에 따라 거래 빈도와 로트 크기를 자동으로 조정합니다!





백테스트에서는 하락폭이 매우 통제되고 회복 속도가 빠른 매우 안정적인 성장 곡선을 보여줍니다.

이 EA는 다양한 브로커에 대한 여러 가격 피드를 사용하여 Gold에 대해 가장 긴 사용 가능한 기간 동안 스트레스 테스트를 거쳤으며 아무것도 실패할 수 없는 것 같습니다.

"신경망/기계 학습 AI/ChatGPT/양자 컴퓨터/완벽한 직선 백테스트" 판매 이야기가 아니라 개발 및 실시간 실행을 위한 입증된 방법론을 기반으로 하는 실제적이고 정직한 거래 시스템입니다.

개발자로서 저는 자동화된 거래 시스템을 만드는 데 15년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 나는 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 알고 있습니다. 나는 부정행위 없이 백테스트처럼 거래할 확률이 가장 높은 정직한 시스템을 만듭니다.

Gold Trade Pro 사용자를 위한 참고 사항: 두 EA 모두 Gold에 대해 유사한 전략을 실행하지만 둘 사이의 상관관계는 실제로 매우 낮습니다. 두 EA를 함께 실행하면 훨씬 더 강력한 성장을 볼 수 있으며 최대 감소폭은 거의 동일하게 유지되거나 일부 설정에서는 감소하기도 합니다! (스크린샷 참조) 두 가지를 함께 실행하는 설정에 관한 지침은 개인 메시지로 저에게 연락하십시오.





주요 특징들:

사용이 매우 쉽습니다. 차트에 설치하고 원하는 최대 허용 감소를 설정하세요. EA는 거래 빈도와 로트 크기를 완전 자동으로 결정합니다.

EA는 거래 빈도와 로트 크기를 완전 자동으로 결정합니다. 그리드 없음/마틴게일 없음/위험한 위험 관리 없음

XAUUSD의 전체 과거 데이터에 대한 좋은 결과

소품 회사에서 사용하기 쉽습니다.

최소 계좌 잔액: 300$



백테스팅: 기본 설정을 사용하여 XAUUSD에서 실행하거나 허용되는 최대 감소폭을 원하는 대로 변경하세요. 거래 빈도를 수동으로 변경하여 다른 결과를 확인할 수도 있습니다.

설정: XAUUSD를 실행하고 거래 빈도(기본적으로 자동)와 선호하는 최대 허용 하락폭을 설정하세요. 또는 원하는 대로 거래 빈도를 수동으로 설정하세요.

매개변수: ShowInfoPanel -> 차트에 정보 패널을 표시합니다.

-> 차트에 정보 패널을 표시합니다. 인포패널 크기 조정 -> 4K 디스플레이의 경우 값을 "2"로 설정

-> 4K 디스플레이의 경우 값을 "2"로 설정 테스트 중 정보 패널 업데이트 -> 더 빠른 백테스팅을 위해 비활성화됨

-> 더 빠른 백테스팅을 위해 비활성화됨 거래 빈도 : 매우 보수적인 거래 빈도에서 극단적인 거래 빈도까지 EA에서 다양한 설정을 사용할 수 있습니다. 기본적으로 "자동"으로 설정되어 있습니다. 즉, 계정 잔액과 최대 허용 인출액을 사용하여 거래 빈도를 결정합니다. "StartLots"를 사용할 때 거래 빈도도 수동으로 설정해야 합니다!

: 매우 보수적인 거래 빈도에서 극단적인 거래 빈도까지 EA에서 다양한 설정을 사용할 수 있습니다. 기본적으로 "자동"으로 설정되어 있습니다. 즉, 계정 잔액과 최대 허용 인출액을 사용하여 거래 빈도를 결정합니다. 최대 허용 스프레드 : 지정가 주문에 허용되는 최대 스프레드

: 지정가 주문에 허용되는 최대 스프레드 금요일 중지 시간 -> 주말 동안 거래를 보류하지 않으려면 0에서 23 사이의 값을 설정하세요. (25는 "비활성화됨을 의미함)

-> 주말 동안 거래를 보류하지 않으려면 0에서 23 사이의 값을 설정하세요. (25는 "비활성화됨을 의미함) SetSL_TP_After_Entry -> 브로커가 SL 및 TP를 통한 보류 주문을 허용하지 않는 경우에만 활성화합니다.

-> 브로커가 SL 및 TP를 통한 보류 주문을 허용하지 않는 경우에만 활성화합니다. 가상 만료 사용 -> 브로커가 만료 날짜가 있는 보류 주문을 허용하지 않는 경우에만 활성화

-> 브로커가 만료 날짜가 있는 보류 주문을 허용하지 않는 경우에만 활성화 무작위화 -> 진입, 퇴장 및 TrailingSL 값을 약간 무작위화하므로 동일한 브로커의 여러 사용자가 약간 다른 거래를 하게 됩니다. 소품 회사에도 좋습니다. 좋은 값은 "50"입니다.

-> 진입, 퇴장 및 TrailingSL 값을 약간 무작위화하므로 동일한 브로커의 여러 사용자가 약간 다른 거래를 하게 됩니다. 소품 회사에도 좋습니다. 좋은 값은 "50"입니다. BaseMagicNumber -> 모든 전략에 사용될 기본 매직넘버

-> 모든 전략에 사용될 기본 매직넘버 거래에 대한 코멘트 -> 거래에 사용될 코멘트

-> 거래에 사용될 코멘트 로트 크기 계산 방법 -> 여기서 로트 크기 계산 방법을 결정합니다. 고정 로트 크기(StartLots 사용) 또는 "최대 허용 총 감소량 사용"

-> 여기서 로트 크기 계산 방법을 결정합니다. 고정 로트 크기(StartLots 사용) 또는 "최대 허용 총 감소량 사용" Startlots -> 해당 옵션이 선택된 경우 고정된 lotsize 값을 설정합니다. 이 매개변수는 로트 크기 계산을 위해 다른 2가지 옵션을 사용할 때 "최소 로트 크기"로 사용됩니다.

-> 해당 옵션이 선택된 경우 고정된 lotsize 값을 설정합니다. 이 매개변수는 로트 크기 계산을 위해 다른 2가지 옵션을 사용할 때 "최소 로트 크기"로 사용됩니다. 최대 허용 감소 -> 선호하는 최대 허용 총 감소(%). 그런 다음 EA는 EA의 과거 최대 DD를 기반으로 로트 크기를 결정합니다.

-> 선호하는 최대 허용 총 감소(%). 그런 다음 EA는 EA의 과거 최대 DD를 기반으로 로트 크기를 결정합니다. 최대 일일 하락폭 설정 -> 여기에서 최대 허용 일일 하락률(%)을 설정할 수 있습니다. 도달하면 EA는 모든 거래와 대기 중인 주문을 종료하고 다음 날을 기다립니다. 이것은 소품 회사에 유용합니다.

-> 여기에서 최대 허용 일일 하락률(%)을 설정할 수 있습니다. 도달하면 EA는 모든 거래와 대기 중인 주문을 종료하고 다음 날을 기다립니다. 이것은 소품 회사에 유용합니다. Balance 대신 Equity 사용 -> 계정의 Equity를 사용하여 모든 lotsize 값 계산

-> 계정의 Equity를 사용하여 모든 lotsize 값 계산 OnlyUp -> 손실 후 로트 크기가 감소하는 것을 방지합니다(더 공격적이지만 손실 후 더 빠른 복구).



