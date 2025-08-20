Directional Trading MT4

Directional Trading EA está diseñado para seguir la tendencia que predice durante un cierto tiempo. Por ejemplo, si cree que el precio del instrumento aumentará en las próximas semanas o meses, debe establecer los parámetros Comprar solo. Si cree que el precio disminuirá en las próximas semanas o meses, debe establecer los parámetros Solo vender.

Para ver cómo funciona, configure los parámetros de solo compra para EURUSD para el período 01.01.2025 - 31.07.2025 que fue principalmente un período alcista. Es solo un par y un punto de ejemplo.

La idea principal es asegurarse de que el EA trabajará en la dirección prevista o predicha.

Este Directional Trading EA de comercio direccional está diseñado para trabajar con cualquier instrumento o par. Es muy recomendable descargar la versión de prueba y probarlo correctamente. En caso de compra, es altamente recomendable probarlo correctamente en la cuenta demo por algún tiempo. Tipo de cuenta recomendado: Hedge Account.

Descargo de responsabilidad: La compra del Directional Trading EA de comercio direccional no garantiza beneficios o ingresos para el compradoк/ usuario. El vendedor no se hace responsable de ninguna pérdida.



Productos recomendados
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Asesores Expertos
Recomendado: es mejor utilizarlo en cuentas con menor swap o cuentas libres de swap. VER Y COMPARAR CON OTROS EA's , Señales de seguimiento reales: Greedy Golden +1000% Señal Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Ver la señal de seguimiento real en mi perfil. Utilizar sólo en oro y en la dirección de COMPRA. Operar con oro es atractivo para muchos traders debido a la alta volatilidad y profundidad del del mercado. ¿Deberíamos invertir en
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
BuckWise
Joel Protusada
Asesores Expertos
BuckWise es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que se puede ejecutar con éxito utilizando el par de divisas EURUSD en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Asesores Expertos
Divisa - Eur/Usd Tiempo de vela - 5m para mejores resultados Broker recomendado - IG Apalancamiento - 1:200 Depósito mínimo - $100 EA totalmente automatizado para Longs y Shorts Usted puede ajustar a cualquier período de RSI y el valor que desee. -LOS PERIODOS Y VALORES DEL RSI CUANDO SE CRUZAN SON AJUSTABLES EN LAS ENTRADAS Y EN EL TAKE PROFIT Y STOPLOSS DE LAS OPERACIONES DE COBERTURA LARGAS Y CORTAS. Los ajustes por defecto son... *Cuando una operación LONGS se pone en marcha, se pone en cor
RangeMaster FX MT4
Chen Jia Qi
Asesores Expertos
Introducción del EA El EA que hemos elaborado cuidadosamente era anteriormente una herramienta de estrategia estable de propiedad interna. Se centra en capturar patrones de mercado específicos de las zonas horarias, destacando con órdenes de alta frecuencia y una sólida tasa de ganancias, adecuada para operadores flexibles con un capital reducido. Tanto desde la perspectiva del backtesting como de la operativa en vivo, ha demostrado una excelente estabilidad, lo que la hace especialmente adecu
RSI MA Grid Pro Advanced Automated Trading EA
Ong Kai Wen Kelvin
Asesores Expertos
Presentamos el RSI_EA, un avanzado Asesor Experto (EA) de trading automatizado diseñado para la plataforma MetaTrader 4. Este EA combina el poder del Índice de Fuerza Relativa (RSI) y las Medias Móviles (MA) con sofisticadas estrategias de gestión de dinero para maximizar su potencial de trading. Backtesting riguroso de 2020 a 2024 para asegurar que su capital está a salvo sin stop outs utilizando Modelo Every tick (el método más preciso basado en todos los plazos mínimos disponibles) Para utili
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Asesores Expertos
Taranus es un EA multifuncional, un asistente universal para un trader, diseñado para trabajar bajo el control de un trader. El EA tiene un gran conjunto de herramientas y puede trabajar: por indicadores, por niveles de trading, por líneas de tendencia, por estrategia martingala, operar en noticias. Dispone de: varios filtros para determinar la tendencia, un sistema de gestión de riesgo multinivel, gestión monetaria, stop loss virtual, trailing stop universal, puede trabajar con cualquier tipo d
Egyptian Fighter Arman EA3
Samir Arman
Asesores Expertos
El experto trabaja sobre los niveles de Fibonacci en la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD EUR USD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará sobre una sola divisa de ellas hasta que cierre en beneficio Persiguiendo el beneficio desde el trailing stop dentro de la prog
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
SR Breakout EA MT4
Timo Roth
Asesores Expertos
SR Breakout EA MT4 Promoción de lanzamiento: Dependiendo de la demanda, el EA puede convertirse en un producto de pago en el futuro. Preajustes: Haga clic aquí Características principales: Fácil Instalación : Listo para funcionar en pocos pasos - simplemente arrastre el EA a cualquier gráfico y cargue la configuración. Gestión segura del riesgo: Sin martingala, rejilla u otras técnicas de gestión de dinero de alto riesgo. Los niveles de gestión de riesgo, stop loss y take profit se pueden ajusta
FREE
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto es una combinación entre un grid y un scalper y utiliza un grid de diez órdenes pendientes , cinco para largos y cinco para cortos , con una separación de 500 puntos entre ellas con un objetivo de scalping de 100 puntos. Tiene tres modos de funcionamiento, primero, la entrada por nivel, el experto comienza a operar cuando el precio se acerca a un nivel importante de comercio (una antigua resistencia o soporte), en segundo lugar, la entrada por el tiempo, lanza el experto a una hora
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Asesores Expertos
Uso del valor MACD para la dirección. Uso de RSI como indicador de reversión. Usando la hora de negociación abierta. (Hora recomendada 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade si la señal falla. Cortar la operación si la señal falla. Auto cálculo de lotes basado en el objetivo de beneficio y takeprofit. Capaz de establecer el valor de contraoperación. Adecuado para materias primas y divisas. Marco de tiempo H1. Posibilidad de limitar el lote abierto. Capaz de seleccionar el día para el comercio.
Anti Scalping Trader mh
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
"ANTI SCALPING TRADER EA" es un sistema avanzado de trading automático basado en la última investigación de la acción del precio. ¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡14 Set_files disponibles! Descarga los Set_files del EA para probar y operar: XAUUSD Set_file EURUSD Set_file NZDCAD Set_file CHFJPY Set_file CADJPY Set_file EURGBP Set_file GBPJPY Set_file GBPCAD Set_file CADCHF Set_file AUDCHF Set_file EURAUD Set_file GBPUSD Set_file NZDJPY Set_file
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
Tiger Security
Yang Wu
Asesores Expertos
¡¡¡ATENCIÓN : El Tiger Security EA no puede ser probado en el probador de estrategias MT4 !!! TigerSecurity EA robot es un robot totalmente automatizado para el comercio de Forex. TigerSecurity EA es una combinación numerosa estrategia de tendencia especial, que proporciona la posibilidad de las mejores entradas del comercio. ¡TigerSecurity EA robot está diseñado para el comercio a medio y largo plazo, el robot le ayudará a tratar y gestionar las emociones, y usted no necesita preocuparse por l
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Asesor de trading automático.Esta es una versión gratuita del Asesor experto "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В el robot se basa en 2 estrategias: en la intersección de medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.En la versión de pago, tres estrategias están disponibles, lo que aumenta la rentabilidad varias veces.Diseñado para el par de divisas EURUSD H1.Es posible utilizarlo en otras herramientas después de la optimización.Prueba sólo en datos de tick
FREE
MMM Japanese Candle Sticks
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficacia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing St
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Asesores Expertos
SIRR Scalper para PipFinite es un robot que ha sido diseñado para trabajar con el indicador PipFinite Trend PRO. Es un EA dinámico que es muy activo con las operaciones y la gestión del capital. El EA puede operar con los símbolos populares EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Consulte nuestros Blogs donde compartimos noticias y archivos de sets Cuando compre mi robot, le invito a enviarme un mensaje para discutir la mejor configuración
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto de la familia Forex Fraus , el sistema está diseñado para scalping el par EUR/USD en el marco de tiempo M1 (para cotizaciones de cinco dígitos), y adaptado para las cuentas con ejecución rápida de órdenes. Principio de funcionamiento Compra en los Extremos Bajos y vende en los Extremos Altos de los valores del indicador Estocástico. Cuando se recibe una señal, las órdenes se abren por inyección, utilizando datos de tick. Las posiciones se cierran por Trailing Stop Las posicion
FREE
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
SCIPIO AI es mi BOT de trading automático, creado tras más de 20 años de experiencia en los mercados financieros. Automatiza al 100% la actividad de trading: entrada, gestión y stop loss. El trader no tiene que hacer nada a diario. Este EA abre solo una operación a la vez y establece inmediatamente un stop loss muy cercano. No utiliza cuadrícula ni martingala, sino una operación a la vez, lo que evita grandes pérdidas. Utiliza inteligencia artificial para identificar el mejor momento para abr
North Star EA
Zhongqu Wu
Asesores Expertos
Estrella del Norte EA es una tendencia EA, no un Martin EA, EA no optimizado. sólo tiene que utilizar el tamaño de lote fijo, auto obtener pérdida de la parada fija y tomar el valor de beneficio, Max 3 posiciones abiertas.EA ha pasado múltiples pruebas de plataforma. retiro de capital pequeño y sin riesgo de exposición ！ . North Star EA es un algoritmo complejo que utiliza la Inteligencia Artificial en combinación con el análisis técnico tradicional para predecir los movimientos del mercado. Es
Los compradores de este producto también adquieren
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Avato
Nikolaos Bekos
Asesores Expertos
El Avato es una de nuestras herramientas independientes. (Una señal basada en ella también se proporcionará en Mt4 Market en el futuro). Está diseñado en torno a una forma combinada de técnicas de cobertura y martingala y utiliza sofisticados algoritmos y filtros para colocar las operaciones. Utiliza niveles de Stop loss y Take profit, mientras que el tamaño del lote se calcula automáticamente siguiendo la configuración del multiplicador correspondiente. Lo consideramos una caja de herramientas
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
EA de acción de precios para scalping. Abre operaciones por la altura de la barra cuando la altura de la barra cumple con cálculos matemáticos complejos. Timerame es fundamentalmente M1 y trabaja todos los símbolos de divisas. Sistema de trailing porcentual. Limitación de tiempo. Autolot por porcentaje de saldo. Ajustes por ea automáticamente. Cierre de seguridad por tiempo en minutos y cierre su orden despues de x minuto aunque no este en ganancia o perdida por usted. Establecer stoploss y tak
CSM System
Michal Milko
Asesores Expertos
En la actualidad, el sistema CSM está totalmente automatizado con todas las características y funciones especiales, controlado y supervisado periódicamente. Su evolución, los parámetros y los algoritmos individuales son profesionalmente evaluados y optimizados por el experimentado grupo de desarrollo de los programadores que están desarrollando nuevas versiones actualizadas del sistema. A diferencia de otros sistemas, nos hemos centrado en crear un sistema en el que los resultados de las prueba
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Asesores Expertos
ATENCIÓN ES IMPORTANTE: No use este sistema para operar en pares de divisas. ATENCIÓN ES IMPORTANTE: no use este sistema para operar y probar sin archivos de conjuntos individuales para el broker seleccionado. Marrykey índices bursátiles - revendedor sistema está construido sobre una combinatoria híbridos Ichimoku está equipado con 6 estrategias diferentes y está diseñado principalmente para trabajar en los índices bursátiles estadounidenses como el S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. El s
The seed of a big tree
Jun Feng
Asesores Expertos
Este es un EA totalmente automático basado en la fluctuación de precios, utiliza el principio de reconocimiento especial de precio y equilibrio. Los parámetros son simples y adaptables, la EA puede hacer frente a choque, tendencia, datos, noticias y otros tipos de mercado, y el rendimiento es estable. Plazo de ejecución: los resultados son los mismos en cualquier período. Demostración de ejecución de la EA se puede ver en los siguientes enlaces: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requisitos
Chicken peck rices
Jun Feng
Asesores Expertos
Arroz de picota Este es un EA a corto plazo que se basa en los avances de los precios, y los parámetros son simples y adaptables. Requisitos: Plazo de ejecución: H1; El tipo de cuenta:ECN,spread de divisa≤3,por ejemplo,EURUSD,USDJPY,y otros. El spread mínimo para la modificación de la orden: 0, significa que la distancia mínima es cero entre el stop loss o take profit y el precio actual. Debe utilizar las cuentas requeridas para asegurar la fiabilidad del beneficio. Parámetros de entrada: explan
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Asesores Expertos
LA REVOLUCIÓN Simple Trade es adecuado para todo tipo de operadores si usted es un Swing Trader, Day Trader o Scalper. El paquete REVOLUTION consiste en 3 EAs que se combinan en un único EA que puede crear muchas estrategias dependiendo de las habilidades de negociación utilizadas / conocidas por cada trader. Ofrecemos AUTO_SETTING especialmente para principiantes o inversores sin experiencia que este AUTO_SETTING negociará para lograr 1000 puntos o 10% / mes, y para los comerciantes / inversore
Crypto System Automatic
Michal Milko
Asesores Expertos
Criptosistema automático La criptografía automática es un sistema de cifrado automatizado que permite el acceso a datos y funciones específicos, así como su control y supervisión. Los algoritmos de control, parametrización y optimización se utilizan para mejorar y optimizar el rendimiento de los programas de control, lo que permite actualizar los sistemas. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Asesores Expertos
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Asesor experto para trabajar con los principales pares de divisas. Apertura de operaciones basadas en el análisis del movimiento de los precios. Entra en el mercado con órdenes dinámicas pendientes, siempre establece StopLoss y TakeProfit, no utiliza martingala ni promedios. El robot no sobrepasa los límites de su estrategia, observa el nivel de riesgo establecido y controla la ampliación del spread, eligiendo los momentos más favorables para entrar en una operación. Para un trabajo eficaz es co
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
22.12.2020 Nueva versión es liberada. Bug corregido y salida por MA removed.Improved totalmente automatizado Asesor Experto sin martingala. Siga la tendencia. Comprobación de los niveles de comercio importante. Es complejo calculado para atrapar estrategia de tendencia correcta. Velas especiales, indicador personalizado y las matemáticas se utilizan para las entradas. Resultados en vivo mostrados aquí https://www.mql5.com/en/signals/669290 Ajustes por defecto recomendados para EURUSD m1/m5 gmt +
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Asesores Expertos
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
Shadow Bot
Will Ng
Asesores Expertos
Shadow Bot está diseñado principalmente para operar en el marco de tiempo EURSGD H1 en un broker ECN EURSGD de bajo spread. Opera principalmente durante la sesión asiática. Principalmente espera una oportunidad comercial válida antes de ejecutar las órdenes comerciales. Una vez a la vista, ejecutará la orden y procederá a gestionar la orden a partir de ahí. No hay martingala / rejilla / promedio / cobertura utilizada para esta estrategia en particular. Stoploss se da para cada comercio único par
RocketRise
Qiuqing Zeng
3 (2)
Asesores Expertos
RocketRise EA Ventajas Clave Enhorabuena por el control del nuevo tipo de neumonía coronaria en China, 50% de descuento del 1 de marzo al 15 de marzo de 2020. El EA es la simbiosis de algoritmos de trading. Diseñado para operar con los principales pares de divisas, implementa una estrategia de trading simple y universal que puede aplicarse a cualquier instrumento. 1.Trading totalmente automatizado 24/5. 2.Puede manejar depósitos de cualquier tamaño. 3.Utilice siempre stop loss de riesgo. 4.Use
Beach Trip EA
Rikky Patia
Asesores Expertos
EL VIAJE A LA PLAYA EA Este EA está diseñado para operadores serios que se vuelven demasiado serios y necesitan relajarse y aún tener algunos intercambios decentes, la configuración es muy simple y funciona en cualquier gráfico El robot escaneará continuamente en gráficos de 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. VEA la Guía del probador de estrategias para saber si los datos de su historial son lo suficientemente válidos. El EA no se optimiza en ninguna moneda única, por lo que la administra
It is recommended to hang more accounts for EA
Yuzhu Liu
Asesores Expertos
Aparte de la visión de posiciones violentas, este EA se centra en los beneficios estables Variedades aplicables: AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY y otras divisas con tendencia relativamente estable Este EA proporciona parámetros gráficos y botones de cierre rápido de posiciones. El texto de la tabla está escrito en chino y pinyin, lo que es más conveniente para los chinos. Usted puede entender el significado de las variables simplemente por la ortografía. La cuenta debe tener más de 3000 yuanes
Alfascal
Vladislav Filippov
1 (1)
Asesores Expertos
Para que el experto funcione correctamente, no olvide subir los archivos al directorio del acuerdo (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) Alfascal es un nuevo modelo de un neuro-sistema de comercio totalmente automatizado, que trabaja en plazos cortos. Este sistema, que se basa en una red neuronal especializada, es capaz de proporcionar un entrenamiento continuo, transformar las realidades caóticas del mercado en un sistema específico que puede mejorar la calidad de l
Stick And Stone
Rikky Patia
Asesores Expertos
A raíz de la industria de IA, hay muchas opiniones de que los humanos serán reemplazados por algoritmos, Algunas personas temen que el trabajo sea reemplazado por robots. mientras que algunas personas creen que los robots realmente pueden hacer un mejor trabajo (si no perfecto) que las personas. "Solo unos pocos se dieron cuenta de que es una combinación de la creatividad y perspicacia de los humanos y la disciplina e incansabilidad de la IA. eso realmente sobresaldrá ". -Cita de SomeGuy.
EA Rx Five MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El asesor utiliza una estrategia basada en el uso de 7 indicadores Envelopes , en cada marco temporal (M5, M15, M30, H1, H4) hay 7 indicadores Envelopes. El trading se basa en la estrategia "Price Action", el asesor busca una señal simultánea en 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4 y luego abre una orden. El EA utiliza el algoritmo Martingale y Averaging incorporado. El asesor utiliza noticias económicas para lograr señales más precisas. Se utilizan Take Profit, Break Even y Trailing Stop o
Bfxenterprise CCI
Ricky Romadona Tri Saputra
Asesores Expertos
Bfxenterprise CCI Cuando utilice este Asesor Experto (EA), las operaciones se basarán en el indicador CCI. Cada cálculo de tendencia o reversión de precios utiliza CCI. La destreza de este indicador es la razón de la optimización en el programa. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la clasificación especial y minuciosa de las transacciones. Por lo tanto, esta versión no siempre realiza transacciones, a diferencia de la versión Expert Advisor en general.
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Asesores Expertos
Bfxenterprise RSI Inspirado y optimizado indicador RSI es el foco de este Asesor Experto (EA). Diseñado con el uso de RSI para realizar operaciones óptimas. Lectura de las tendencias y las inversiones de precios se realiza por el RSI cuyas funciones se han ordenado. Versión de Bfxenterprise La versión con el nombre "Bfxenterprise" se centra en la ordenación especial y minuciosa de las transacciones. Por lo tanto, esta versión no siempre realiza transacciones, a diferencia de la versión Expert A
Soul Gou
Yuzhu Liu
Asesores Expertos
Idioma de los mensajes mostrados (EN, RU, DE, FR, ES) - idioma de los mensajes de salida (inglés, ruso, alemán, francés, español). Precio de apertura - precio de apertura. Si se fija en 0, las órdenes se colocarán a la siguiente distancia del precio actual: precio actual + "La distancia en la primera orden". Lote - tamaño del lote para las órdenes pendientes. Tipo de orden - tipo de órdenes pendientes. La distancia en la primera orden - distancia para la primera orden en puntos. Count of orders
Big Banks Can Lose
Rikky Patia
Asesores Expertos
Big Bank puede perder NO ES SOLO SU EA PROMEDIO Ha demostrado ser un asistente rentable en la cuenta real, es básicamente un comerciante PRO a su disposición Esto es lo que hace que este EA se destaque del resto del producto aquí: 1. Una administración precisa del dinero: puede contar los bits manualmente, pasar 10 minutos en un solo par, solo para darse cuenta de que la oportunidad ha pasado o que ni siquiera vale la pena comerciar 2. Este no es un simple revendedor, donde su margen se l
Thor Scalper
Will Ng
Asesores Expertos
Thor Scalper es un bot optimizado principalmente para operaciones de trading nocturno con estrategias de preservación de capital y bajo drawdown en mente. Utiliza un algoritmo selectivo para encontrar operaciones adecuadas para las operaciones de trading y para cerrar las operaciones que no son favorables a un valor más bajo para minimizar las pérdidas y salvaguardar los beneficios. Recomendación : Necesitará una cuenta ECN con spreads bajos en bruto y un VPS, puede utilizar el vps de MQL5 o un
Otros productos de este autor
Directional Trading
Babak Karimli
Asesores Expertos
Directional Trading EA está diseñado para seguir la tendencia que predice durante un cierto tiempo. Por ejemplo, si cree que el precio del instrumento aumentará en las próximas semanas o meses, debe establecer los parámetros Comprar solo. Si cree que el precio disminuirá en las próximas semanas o meses, debe establecer los parámetros Solo vender. Para ver cómo funciona, configure los parámetros de solo compra para EURUSD para el período 01.01.2025 - 31.07.2025 que fue principalmente un período
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario