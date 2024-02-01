The Gold Reaper MT4

4.58

道具準備就緒！

Live Signal


歡迎來到黃金收割者！

該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。

EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。

所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。

該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。  

黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。

系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！


回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。 

該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多個價格反饋，似乎沒有什麼能夠使其失敗。

沒有「神經網路/機器學習人工智慧/ChatGPT/量子電腦/完美直線回測」的銷售對話，而是一個真實而誠實的交易系統，基於經過驗證的開發和即時執行方法。

作為一名開發人員，我在創建自動交易系統方面擁有超過 15 年的經驗。 我知道什麼有潛力，什麼沒有。 我創建了誠實的系統，像回測一樣進行交易的機率最高，而不會作弊。

GOLD TRADE PRO 用戶請注意：

儘管兩家 EA 對黃金都運行相似的策略，但兩者之間的相關性實際上非常低。 

同時運行兩個 EA 甚至會顯示出更強勁的成長，而最大回撤保持大致相同，甚至在某些設定中下降！ （見截圖）

有關同時運行兩者的設置的指導，請透過私訊與我聯繫。


主要特徵：

  • 非常易於使用：安裝在圖表上，並設定您首選的最大允許回撤。 EA 將全自動決定交易頻率和手數 
  • 無網格/無鞅/無風險管理
  • XAUUSD 的完整歷史數據取得了良好的結果
  • 道具公司易於使用
  • 最低帳戶餘額：300$


回測： 

只需使用預設設定在 XAUUSD 上運行，或根據您的喜好變更允許的最大回撤。 您也可以手動更改交易頻率以查看不同的結果


設定:

在 XAUUSD 上運行並設定您的交易頻率（預設為自動）以及您首選的最大允許提款。

或根據您的喜好手動設定交易頻率


參數：

  • ShowInfoPanel  -> 在圖表上顯示資訊面板 
  • 調整資訊面板大小 -> 如果是 4K 顯示，請將值設為“2”
  • 在測試期間更新資訊面板 -> 停用以加快回測速度
  • 交易頻率 ：允許您使用 EA 的不同設置，從非常保守的交易頻率到極端的交易頻率。 預設情況下，它設定為“自動”，這意味著它將使用帳戶餘額和最大允許提款來確定交易頻率。   使用“StartLots”時，您還必須手動設定交易頻率！
  • 最大允許點差 ：掛單允許的最大點差
  • 星期五停止時間 -> 如果您不想在週末保留交易，請設定 0 到 23 之間的值。（25 表示「停用」）
  • SetSL_TP_After_Entry  -> 僅當您的經紀商不允許帶有 SL 和 TP 的掛單時才啟用
  • 使用虛擬到期 -> 僅當您的經紀商不允許有到期日期的掛單時才啟用
  • 隨機化 -> 這將使入場、出場和 TrailingSL 值稍微隨機化，以便同一經紀商的多個用戶會有一些不同的交易。 對支柱公司也有好處。 好的價值是“50”
  • BaseMagicNumber  -> 將用於所有策略的基本 magicnumber
  • 交易評論 -> 用於交易的評論
  • 手數計算方法 -> 在這裡您決定如何計算手數：固定手數（使用 StartLots），或使用“最大允許總回撤”
  • Startlots  -> 當選擇該選項時，設定固定手數的值。 當使用其他 2 個選項中的任何一個進行手數計算時，此參數將用作“最小手數”
  • 最大允許回撤 -> 首選最大允許總回撤（以% 為單位）。 然後 EA 將根據 EA 的歷史最大 DD 確定手數
  • 設定最大每日回撤 -> 您可以在此設定允許的最大每日回撤（以% 為單位）。 如果達到，EA 將關閉所有交易和掛單，並等待第二天。 這對於自營公司很有用
  • 使用淨值而不是餘額 -> 使用帳戶的淨值來計算所有手數值
  • OnlyUp  -> 這將防止損失後手數減少（損失後更積極但恢復更快）


评分 36
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:34 
 

I purchased this EA and I’m very satisfied with the results. It does exactly what it promises and has met my expectations. The author is very honest and always willing to help with anything — he replies quickly and provides excellent support. I highly recommend it! :) Thanks Wim!

Frank Paetsch
7549
Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

Good and solid EA.

fredlebasque
121
fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:34 
 

I purchased this EA and I’m very satisfied with the results. It does exactly what it promises and has met my expectations. The author is very honest and always willing to help with anything — he replies quickly and provides excellent support. I highly recommend it! :) Thanks Wim!

David Vicente Martin
268
David Vicente Martin 2025.09.08 14:50 
 

用户没有留下任何评级信息

Frank Paetsch
7549
Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

Good and solid EA.

fredlebasque
121
fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:29 
 

Really good EA, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding, he is constantly improving the EA

Yu Xiao
139
Yu Xiao 2024.07.09 06:47 
 

租用了3个月，但是无法赚钱甚至亏钱，使用大止损的阻力位和支撑位的突破单，可想而知，一旦止损那就是大回撤。

Blake Powell
61
Blake Powell 2024.06.30 15:33 
 

The support from Wim is excellent. Looking forward to using these EAs in my portfolio.

Bob Marsey
33
Bob Marsey 2024.06.29 17:17 
 

Not sure about this one. I bought it, applied it to my MT4 account yet it never opened a single trade whilst set to auto trade for nearly 2 weeks. Think I have wasted my money tbh.

Profalgo Limited
83390
来自开发人员的回复 Wim Schrynemakers 2024.06.29 17:33
Why ooooh why did you not ask me about it one single time since you bought it, before immediately putting a 1 star review for something that I can fix probably in 5 minutes if you send me screenshot of your setup. Since nobody else has this problem, it is probably something in your setup. So I will now contact you to check what is the problem. I’m not sure how I can help you with the ea if you don’t let me know that you have a problem?
tdceagold41
21
tdceagold41 2024.06.26 16:54 
 

HOLA QUE TAL, NECESSITO UN POCO DE SOPORTE EN LA COMPRA DE THE GOLD REAPER MT4 , YA QUE ESTUVE INSTALANDOLO PERO NO ME DEJA , ME SALE UN MENSAJE QUE NO QUEDAN LISENCIAS, QUE SE DEBE COMPRAR DE NUEVO ????!!!!!! ESTO FUE COMPRADO DESDE MI ACADEMIA Y TRABAJAMOS JUNTOS PARA INSTALARLO Y NO PUDIMOS . LE AGRADECERIA QUE REVISE ESTE CASO Y DESDE YA GRACIAS POR ATENDER MI SOLICITUD Y LO SALUDOS ATTE. DANTE.

Profalgo Limited
83390
来自开发人员的回复 Wim Schrynemakers 2024.06.26 17:32
Hi Dante, Please send me all the details in private message please
James Edward Oakden
197
James Edward Oakden 2024.05.17 09:29 
 

I've been using the Gold Reaper Expert Advisor for almost two months, and I'm really happy with it. With a 90.825% profit trade success rate, it’s gone beyond what I expected. It handles loss recovery really well, making my trading pretty much stress-free. Wim, the developer, is super helpful and always ready to answer questions and give setup tips. He’s constantly improving the EA too, with two updates already since I got it. All in all, the Gold Reaper EA is fantastic and is quickly paying for itself. I highly recommend it!

Nick Bailey
69
Nick Bailey 2024.05.12 11:59 
 

bought this bot about a week ago. have set up and have running with good results. very happy. nice and easy to use and very good. very happy

Raphael Traen
33
Raphael Traen 2024.05.01 10:21 
 

The Gold Reaper of Wim is an exceptional trading bot, created for capitalizing on gold market breakouts. Its strategy is finely tuned. What also really sets this EA apart is the incredible customer service provided. The developer is very responsive and genuinely committed to assisting users in maximizing their trading experience. Overall, this bot offers both a robust trading strategy and exceptional support, making it a valuable tool for traders!

igivaka
83
igivaka 2024.04.28 00:57 
 

Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

Bryan Cua
133
Bryan Cua 2024.04.26 09:53 
 

I don't kow much about trading, that is why I been trying a lot of EA for months. I put this robot in a live account and since 5 April 2024, it made 11% gains already (with Gold Trade Pro combo). The best EA so far beats Perceptrader AI, XAUBOT Pro, King Robot, etc. https: // www.myfxbook.com / members / ScarySnow / gold-reaper-combo / 10820426 . I hope it continues to do great things!

Cybersix
183
Cybersix 2024.04.23 05:10 
 

OK, I wanted to see what would happen on a major reversal day (April 21-22nd for XAU)...and Wim passed with flying colours!

fotofuji
90
fotofuji 2024.04.22 17:23 
 

I have been running it on my live account for about 30 days. It has done a great job so far, it has made EA money :), It answers every question very quickly and even more, it helps a lot. If nothing unusual happens, it definitely works. Thanks Wim and colleagues.

burtjo
49
burtjo 2024.04.05 19:27 
 

Could not be happier with Wim and his awesome EAs! This is 1 of 6 EAs that I have bought from him and I am incredibly pleased. The profit factor is off the charts and the risk to reward in terms of return to drawdown is amazing. My gold reaper is up 28% since February with only 4% drawdown! Thank you Wim!

Abdullah Uygar Tuna
417
Abdullah Uygar Tuna 2024.04.02 17:23 
 

I have been using this EA on 2 different accounts with 2 different settings for more than a month and it has already made more than I paid for it. It took me a while to figure out how to come up with the right settings based on my risk management preferences since this EA has a sophisticated trading algorithm, unlike the ones I had previously used, and I was a little bit skeptical at the beginning even though I had done quite a lot of research before buying. The fact that it has been a money maker so far doesn't mean that it will continue to be the case in the future but so far so good! Wim also is very supportive and patiently helps with any kind of questions you might have.

FloM
54
FloM 2024.04.02 16:48 
 

I bought this EA 2 weeks ago, It combine really good with Gold Trade Pro. they already made me 300 profits with only the least risky setup. Backtest and live did the same trades, I highly recommend these EA, in addition, support is always ready to help you, take advantage of the price I really think it's worth more !

YUN CHOI
543
YUN CHOI 2024.03.15 11:54 
 

Other EA's have been so cool and tempting in backtesting, only to be disappointed in their real accounts. There was even a strange result in which a loss occurred during a period using real-world data, but profits were made when backtesting the loss period. So, I have high expectations for this Gold Reaper EA, which showed the same results in backtesting, demo, and real. Thank you for making great EA.

Profalgo Limited
83390
来自开发人员的回复 Wim Schrynemakers 2024.03.15 12:05
thx mate!
12
回复评论