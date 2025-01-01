DocumentaciónSecciones
COrderInfo

La clase COrderInfo facilita el acceso a las propiedades de la orden pendiente.

Descripción

Declaración

   class COrderInfo : public CObject

Título

   #include <Trade\OrderInfo.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      COrderInfo

Métodos de la clase por grupos

Acceso a las propiedades de tipo entero

 

Ticket

Obtiene el ticket de la orden, previamente seleccionado para el acceso

TimeSetup

Obtiene la hora de colocación de la orden

TimeSetupMsc

Recibe la hora de colocación de la orden en milisegundos desde el 01-01-1970

OrderType

Obtiene el tipo de orden

OrderTypeDescription

Obtiene el tipo de orden en formato string

State

Obtiene el estado de la orden

StateDescription

Obtiene el estado de la orden en formato string

TimeExpiration

Obtiene la hora de expiración de la orden

TimeDone

Obtiene la hora de ejecución o cancelación de la orden

TimeDoneMsc

Recibe la hora de ejecución o cancelación de la orden en milisegundos desde el 01-01-1970

TypeFilling

Obtiene el tipo de ejecución de la orden

TypeFillingDescription

Obtiene el tipo de ejecución de la orden en formato string

TypeTime

Obtiene el tipo de orden en la hora de expiración

TypeTimeDescription

Obtiene el tipo de orden por hora de expiración en formato string

Magic

Obtiene el ID del experto que coloca la orden

PositionId

Obtiene el ID de la posición

Acceso a las propiedades de tipo double

 

VolumeInitial

Obtiene el volumen inicial de la orden

VolumeCurrent

Obtiene el volumen vacío de la orden

PriceOpen

Obtiene el precio de la orden

StopLoss

Obtiene el Stop Loss de la orden

TakeProfit

Obtiene el Take Profit de la orden

PriceCurrent

Obtiene el precio actual por el símbolo de la orden

PriceStopLimi

Obtiene el precio de establecimiento de la orden limit

Acceso a las propiedades de texto

 

Symbol

Obtiene el nombre del símbolo de la orden

Comment

Obtiene el comentario de la orden

Acceso a las funciones del API de MQL5

 

InfoInteger

Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada

InfoDouble

Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada

InfoString

Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada

State

 

StoreState

Guarda los parámetros de la orden

CheckState

Comprueba los parámetros actuales con los parámetros guardados

Selección

 

Select

Selecciona la orden por ticket, para acceder posteriormente a sus propiedades

SelectByIndex

Selecciona la orden por índice, para acceder posteriormente a sus propiedades

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare