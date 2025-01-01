COrderInfo

Descripción

La clase COrderInfo proporciona acceso a las propiedades de la orden pendiente.

Declaración

class COrderInfo : public CObject

Título

#include <Trade\OrderInfo.mqh>

Jerarquía de herencia CObject COrderInfo

Métodos de la clase por grupos

Acceso a las propiedades de tipo entero Ticket Obtiene el ticket de la orden, previamente seleccionado para el acceso TimeSetup Obtiene la hora de colocación de la orden TimeSetupMsc Recibe la hora de colocación de la orden en milisegundos desde el 01-01-1970 OrderType Obtiene el tipo de orden OrderTypeDescription Obtiene el tipo de orden en formato string State Obtiene el estado de la orden StateDescription Obtiene el estado de la orden en formato string TimeExpiration Obtiene la hora de expiración de la orden TimeDone Obtiene la hora de ejecución o cancelación de la orden TimeDoneMsc Recibe la hora de ejecución o cancelación de la orden en milisegundos desde el 01-01-1970 TypeFilling Obtiene el tipo de ejecución de la orden TypeFillingDescription Obtiene el tipo de ejecución de la orden en formato string TypeTime Obtiene el tipo de orden en la hora de expiración TypeTimeDescription Obtiene el tipo de orden por hora de expiración en formato string Magic Obtiene el ID del experto que coloca la orden PositionId Obtiene el ID de la posición Acceso a las propiedades de tipo double VolumeInitial Obtiene el volumen inicial de la orden VolumeCurrent Obtiene el volumen vacío de la orden PriceOpen Obtiene el precio de la orden StopLoss Obtiene el Stop Loss de la orden TakeProfit Obtiene el Take Profit de la orden PriceCurrent Obtiene el precio actual por el símbolo de la orden PriceStopLimi Obtiene el precio de establecimiento de la orden limit Acceso a las propiedades de texto Symbol Obtiene el nombre del símbolo de la orden Comment Obtiene el comentario de la orden Acceso a las funciones del API de MQL5 InfoInteger Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada InfoDouble Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada InfoString Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada State StoreState Guarda los parámetros de la orden CheckState Comprueba los parámetros actuales con los parámetros guardados Selección Select Selecciona la orden por ticket, para acceder posteriormente a sus propiedades SelectByIndex Selecciona la orden por índice, para acceder posteriormente a sus propiedades