StoreState

Guarda los parámetros de la orden.

void StoreState()

Valor devuelto

Ninguno.