- Ticket
- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- StoreState
- CheckState
- Select
- SelectByIndex
InfoDouble
Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada.
|
bool InfoDouble(
Parámetros
prop_id
[in] ID de la propiedad de tipo double (valor de la enumeración ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE).
var
[out] Referencia a la variable de tipo double para poner el resultado.
Valor devuelto
true — si se ejecuta correctamente, false — si no se puede obtener el valor de la propiedad.
Nota
La orden se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).