Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCOrderInfo 

COrderInfo

COrderInfo est la classe d'accès aux propriétés des ordres en attente.

Description

La classe COrderInfo permet d'accéder aux propriétés d'un ordre en attente.

Déclaration

   class COrderInfo : public CObject

Titre

   #include <Trade\OrderInfo.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      COrderInfo

Méthodes de classe par groupes

Accès aux propriétés de type integer

 

Ticket

Retourne le ticket d'un ordre sélectionné auparavant

TimeSetup

Retourne l'heure de placement d'un ordre

TimeSetupMsc

Retourne l'heure de placement d'un ordre en millisecondes depuis le 01/01/1970

OrderType

Retourne le type de l'ordre

OrderTypeDescription

Retourne le type de l'ordre sous forme d'une chaîne de caractères

Etat

Retourne l'état de l'ordre

StateDescription

Retourne l'état de l'ordre sous forme d'une chaîne de caractères

TimeExpiration

Retourne l'heure d'expiration d'un ordre

TimeDone

Retourne l'heure d'exécution ou d'annulation d'un ordre

TimeDoneMsc

Retourne l'heure d'exécution ou d'annulation d'un ordre en millisecondes depuis le 01/01/1970

TypeFilling

Retourne le type d'exécution de l'ordre par ordre

TypeFillingDescription

Retourne le type d'exécution de l'ordre par ordre sous forme d'une chaîne de caractères

TypeTime

Retourne le type de l'ordre à l'heure d'expiration

TypeTimeDescription

Retourne le type de l'ordre à l'heure d'expiration sous forme d'une chaîne de caractères

Magic

Retourne l'identifiant de l'expert ayant placé l'ordre

PositionId

Retourne l'identifiant de la position

Accès aux propriétés de type double

 

VolumeInitial

Retourne le volume initial de l'ordre

VolumeCurrent

Retourne le volume non atteint de l'ordre

PriceOpen

Retourne le prix de l'ordre

StopLoss

Retourne le Stop Loss de l'ordre

TakeProfit

Retourne le Take Profit de l'ordre

PriceCurrent

Retourne le prix courant du symbole

PriceStopLimit

Retourne le prix de l'ordre limite

Accès aux propriétés de type texte

 

Symbol

Retourne le nom du symbole de l'ordre.

Comment

Retourne le commentaire de l'ordre

Accès aux fonctions de l'API MQL5

 

InfoInteger

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer

InfoDouble

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double

InfoString

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string

Etat

 

StoreState

Sauvegarde les paramètres de l'ordre

CheckState

Vérifie les paramères actuels par rapport aux paramètres sauvegardés

Sélection

 

Select

Sélectionne un ordre par son ticket pour accéder par la suite à ses propriétés.

SelectByIndex

Sélectionne un ordre par son index pour accéder par la suite à ses propriétés.

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare