COrderInfo
COrderInfo est la classe d'accès aux propriétés des ordres en attente.
Description
La classe COrderInfo permet d'accéder aux propriétés d'un ordre en attente.
Déclaration
|
class COrderInfo : public CObject
Titre
|
#include <Trade\OrderInfo.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
COrderInfo
Méthodes de classe par groupes
|
Accès aux propriétés de type integer
|
|
Retourne le ticket d'un ordre sélectionné auparavant
|
Retourne l'heure de placement d'un ordre
|
Retourne l'heure de placement d'un ordre en millisecondes depuis le 01/01/1970
|
Retourne le type de l'ordre
|
Retourne le type de l'ordre sous forme d'une chaîne de caractères
|
Retourne l'état de l'ordre
|
Retourne l'état de l'ordre sous forme d'une chaîne de caractères
|
Retourne l'heure d'expiration d'un ordre
|
Retourne l'heure d'exécution ou d'annulation d'un ordre
|
Retourne l'heure d'exécution ou d'annulation d'un ordre en millisecondes depuis le 01/01/1970
|
Retourne le type d'exécution de l'ordre par ordre
|
Retourne le type d'exécution de l'ordre par ordre sous forme d'une chaîne de caractères
|
Retourne le type de l'ordre à l'heure d'expiration
|
Retourne le type de l'ordre à l'heure d'expiration sous forme d'une chaîne de caractères
|
Retourne l'identifiant de l'expert ayant placé l'ordre
|
Retourne l'identifiant de la position
|
Accès aux propriétés de type double
|
|
Retourne le volume initial de l'ordre
|
Retourne le volume non atteint de l'ordre
|
Retourne le prix de l'ordre
|
Retourne le Stop Loss de l'ordre
|
Retourne le Take Profit de l'ordre
|
Retourne le prix courant du symbole
|
Retourne le prix de l'ordre limite
|
Accès aux propriétés de type texte
|
|
Retourne le nom du symbole de l'ordre.
|
Retourne le commentaire de l'ordre
|
Accès aux fonctions de l'API MQL5
|
|
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer
|
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double
|
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string
|
Etat
|
|
Sauvegarde les paramètres de l'ordre
|
Vérifie les paramères actuels par rapport aux paramètres sauvegardés
|
Sélection
|
|
Sélectionne un ordre par son ticket pour accéder par la suite à ses propriétés.
|
Sélectionne un ordre par son index pour accéder par la suite à ses propriétés.