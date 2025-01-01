Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCOrderInfoStopLoss TicketTimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringStoreStateCheckStateSelectSelectByIndex StopLoss Obtiene el Stop Loss de la orden. double StopLoss() const Valor devuelto Stop Loss de la orden. Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). PriceOpen TakeProfit