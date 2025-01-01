DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 Biblioteca estándar Clases de comercio COrderInfo StopLoss 

StopLoss

Obtiene el Stop Loss de la orden.

double  StopLoss() const

Valor devuelto

Stop Loss de la orden.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).