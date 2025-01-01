COrderInfo

COrderInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades das ordens pendentes.

Descrição

A classe COrderInfo fornece acesso às propriedades das ordens pendente.

Declaração

class COrderInfo : public CObject

Título

#include <Trade\OrderInfo.mqh>

Hierarquia de herança CObject COrderInfo

Métodos de classe pelos grupos

O acesso a propriedades do tipo integer Ticket Obtém o ticket de uma ordem, previamente selecionada para acessar TimeSetup Obtém o tempo de colocação das ordens TimeSetupMsc Recebe o tempo de colocação de uma ordem em milissegundos desde 01.01.1970 OrderType Obtém o tipo de ordem OrderTypeDescription Obtém o tipo de ordem como uma string State Obtém o estado da ordem StateDescription Obtém o estado da ordem como uma string TimeExpiration Obtém o tempo de expiração da ordem TimeDone Obtém o tempo de execução ou cancelamento da ordem TimeDoneMsc Recebe a execução da ordem ou o tempo de cancelamento em milissegundos desde 01.01.1970 TypeFilling Obtém o tipo de execução da ordem pela remanescente TypeFillingDescription Obtém o tipo de execução da ordem pela remanescente como uma string TypeTime Obtém o tipo de ordem pelo tempo de expiração TypeTimeDescription Obtém o tipo de ordem pelo tempo de expiração como uma string Magic Obtém a identificação do expert que coloca a ordem PositionId Obtém a identificação da posição O acesso a propriedades do tipo double VolumeInitial Obtém o volume inicial da ordem VolumeCurrent Obtém o volume não preenchido da ordem PriceOpen Obtém o preço da ordem StopLoss Obtém o Stop Loss da ordem TakeProfit Obtém o Take Profit da ordem PriceCurrent Obtém o preço atual do símbolo (ativo) da ordem PriceStopLimit Obtém o preço configurado da ordem tipo "limit" O acesso a propriedades de texto Symbol Obtém o nome do símbolo (ativo) da ordem Comment Obtém o comentário da ordem Acesso a funções API MQL5 InfoInteger Obtém o valor específico da propriedade tipo integer InfoDouble Obtém valor específico da propriedade tipo double InfoString Obtém valor específico da propriedade tipo string State StoreState Salva os parâmetros da ordem CheckState Verifica os parâmetros atuais comparando com os parâmetros salvos Seleção Select Seleciona uma ordem pelo ticket para mais acesso às propriedades SelectByIndex Seleciona uma ordem de índice para acessar as propriedades