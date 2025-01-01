DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCOrderInfo 

COrderInfo

COrderInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades das ordens pendentes.

Descrição

A classe COrderInfo fornece acesso às propriedades das ordens pendente.

Declaração

   class COrderInfo : public CObject

Título

   #include <Trade\OrderInfo.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      COrderInfo

Métodos de classe pelos grupos

O acesso a propriedades do tipo integer

 

Ticket

Obtém o ticket de uma ordem, previamente selecionada para acessar

TimeSetup

Obtém o tempo de colocação das ordens

TimeSetupMsc

Recebe o tempo de colocação de uma ordem em milissegundos desde 01.01.1970

OrderType

Obtém o tipo de ordem

OrderTypeDescription

Obtém o tipo de ordem como uma string

State

Obtém o estado da ordem

StateDescription

Obtém o estado da ordem como uma string

TimeExpiration

Obtém o tempo de expiração da ordem

TimeDone

Obtém o tempo de execução ou cancelamento da ordem

TimeDoneMsc

Recebe a execução da ordem ou o tempo de cancelamento em milissegundos desde 01.01.1970

TypeFilling

Obtém o tipo de execução da ordem pela remanescente

TypeFillingDescription

Obtém o tipo de execução da ordem pela remanescente como uma string

TypeTime

Obtém o tipo de ordem pelo tempo de expiração

TypeTimeDescription

Obtém o tipo de ordem pelo tempo de expiração como uma string

Magic

Obtém a identificação do expert que coloca a ordem

PositionId

Obtém a identificação da posição

O acesso a propriedades do tipo double

 

VolumeInitial

Obtém o volume inicial da ordem

VolumeCurrent

Obtém o volume não preenchido da ordem

PriceOpen

Obtém o preço da ordem

StopLoss

Obtém o Stop Loss da ordem

TakeProfit

Obtém o Take Profit da ordem

PriceCurrent

Obtém o preço atual do símbolo (ativo) da ordem

PriceStopLimit

Obtém o preço configurado da ordem tipo "limit"

O acesso a propriedades de texto

 

Symbol

Obtém o nome do símbolo (ativo) da ordem

Comment

Obtém o comentário da ordem

Acesso a funções API MQL5

 

InfoInteger

Obtém o valor específico da propriedade tipo integer

InfoDouble

Obtém valor específico da propriedade tipo double

InfoString

Obtém valor específico da propriedade tipo string

State

 

StoreState

Salva os parâmetros da ordem

CheckState

Verifica os parâmetros atuais comparando com os parâmetros salvos

Seleção

 

Select

Seleciona uma ordem pelo ticket para mais acesso às propriedades

SelectByIndex

Seleciona uma ordem de índice para acessar as propriedades

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare