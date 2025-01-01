DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCOrderInfoTypeFillingDescription 

TypeFillingDescription

Obtiene el tipo de relleno de la orden en formato string.

string  TypeFillingDescription() const

Valor devuelto

Tipo de relleno de la orden en formato string.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).