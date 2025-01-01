Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCOrderInfoTypeFillingDescription TicketTimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringStoreStateCheckStateSelectSelectByIndex TypeFillingDescription Obtiene el tipo de relleno de la orden en formato string. string TypeFillingDescription() const Valor devuelto Tipo de relleno de la orden en formato string. Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). TypeFilling TypeTime