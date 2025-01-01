DokumentationKategorien
Klasse COrderInfo

COrderInfo ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften der Pending-Order.

Beschreibung

Klasse COrderInfo bietet den Zugriff auf die Eigenschaften der Pending-Order.

Deklaration

   class COrderInfo : public CObject

Kopf

   #include <Trade\OrderInfo.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      COrderInfo

Gruppen der Klassenmethode

Zugriff auf die ganzzahligen Eigenschaften

 

Ticket

Erhält Ticket einer vorausgewählten Order.

TimeSetup

Erhält die Zeit der Order-Aufgabe

TimeSetupMsc

Erhält die Zeit der Order-Aufgabe in Millisekunden seit 01.01.1970

OrderType

Erhält den Typ der Order

TypeDescription

Erhält den Typ der Order als String

State

Erhält den Status der Order

StateDescription

Erhält den Status der Order als String

TimeExpiration

Erhält die Ablaufzeit der Order

TimeDone

Erhält die Zeit der Ausführung oder Löschung einer Order

TimeDoneMsc

Erhält die Zeit der Ausführung oder Abbestellung einer Order in Millisekunden seit 01.01.1970

TypeFilling

Erhält Orderausführungstyp je nach Rest

TypeFillingDescription

Erhält Orderausführungstyp je nach Rest als String

TypeTime

Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit

TypeTimeDescription

Erhält den Typ der Order je nach Ablaufzeit als String

Magic

Erhält die Identifikator des Expert Advisors, der den Order aufgegeben hat

PositionId

Erhält die ID der Position

Zugriff auf double-Eigenschaften

 

VolumeInitial

Erhält die Anfangsgröße der Order

VolumeCurrent

Erhält das ungefüllte Volumen der Order

PriceOpen

Erhält den Preis der Order

StopLoss

Erhält Stop Loss der Order

TakeProfit

Erhält Take Profit der Order

PriceCurrent

Erhält den aktuellen Preis des Symbols der Order

PriceStopLimit

Erhält den Aufgabepreis der Limit-Order

Zugriff auf die Texteigenschaften

 

Symbol

Erhält den Namen des Symbols der Order

Comment

Erhält den Kommentar der Order

Zugriff auf Funktionen API MQL5

 

InfoInteger

Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft

InfoDouble

Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft

InfoString

Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft

Zustand

 

StoreState

Speichert die Parameter der Order

CheckState

Vergleicht die aktuellen Einstellungen mit gespeicherten

Auswahl

 

Select

Wählt eine Order aus nach Ticket, um ihr weiter zuzugreifen.

SelectByIndex

Wählt eine Order aus nach dem Index, um ihr weiter zuzugreifen.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare