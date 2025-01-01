- Ticket
- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- StoreState
- CheckState
- Select
- SelectByIndex
COrderInfo
COrderInfo è una classe per il facile accesso alle proprietà degli ordini pendenti.
Descrizione
La Classe COrderInfo fornisce l'accesso alle proprietà degli ordini pendenti.
Dichiarazione
|
class COrderInfo : public CObject
Titolo
|
#include <Trade\OrderInfo.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
COrderInfo
I metodi di classe per gruppi
|
L'accesso alla proprietà di tipo integer
|
|
Ottiene il ticket di un ordine, precedentemente selezionato per l'accesso
|
Ottiene l'orario dell'effettuazione dell'ordine
|
Riceve l'orario di piazzamento dell'ordine in millisecondi dal 01.01.1970
|
Ottiene il tipo di ordine
|
Ottiene il tipo di ordine come una stringa
|
Ottiene lo stato dell'ordine
|
Ottiene lo stato dell'ordine come una stringa
|
Ottiene l'orario della scadenza dell'ordine
|
Ottiene il tempo di esecuzione degli ordini o la cancellazione
|
Riceve l'orario di esecuzione degli ordini o l'orario della cancellazione in millisecondi dal 01.01.1970
|
Ottiene il tipo di esecuzione degli ordini per rimanenza
|
Ottiene il tipo di esecuzione degli ordini per rimanenza, sottoforma di stringa
|
Ottiene il tipo di ordine al momento dell'espirazione
|
Ottiene il tipo ordine per data di scadenza(espirazione), come stringa
|
Ottiene l'ID dell'expert che ha effettuato l'ordine
|
Ottiene l'ID della posizione
|
L'accesso alla proprietà di tipo double
|
|
Ottiene il volume iniziale dell' ordine
|
Ottiene il volume non riempito dell' ordine
|
Ottiene il prezzo dell'ordine
|
Ottiene lo Stop Loss dell'ordine
|
Ottiene il Take Profit dell'ordine
|
Ottiene il prezzo corrente per simbolo dell' ordine
|
Ottiene il prezzo di un ordine Limit
|
L'accesso alla proprietà testuali
|
|
Ottiene il nome del simbolo dell' ordine
|
Ottiene il commento dell' ordine
|
L'accesso alle funzioni API MQL5
|
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo integer specificata
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo double specificata
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo string specificata
|
State
|
|
Salva i parametri dell'ordine
|
Controlla i parametri correnti rispetto ai parametri salvati
|
Selezione
|
|
Seleziona un ordine per ticket, per ulteriore accesso alle sue proprietà
|
Seleziona un ordine per indice, per un ulteriore accesso alle sue proprietà