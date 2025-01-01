DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCOrderInfo 

COrderInfo

COrderInfo è una classe per il facile accesso alle proprietà degli ordini pendenti.

Descrizione

La Classe COrderInfo fornisce l'accesso alle proprietà degli ordini pendenti.

Dichiarazione

   class COrderInfo : public CObject

Titolo

   #include <Trade\OrderInfo.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      COrderInfo

I metodi di classe per gruppi

L'accesso alla proprietà di tipo integer

 

Ticket

Ottiene il ticket di un ordine, precedentemente selezionato per l'accesso

TimeSetup

Ottiene l'orario dell'effettuazione dell'ordine

TimeSetupMsc

Riceve l'orario di piazzamento dell'ordine in millisecondi dal 01.01.1970

OrderType

Ottiene il tipo di ordine

OrderTypeDescription

Ottiene il tipo di ordine come una stringa

State

Ottiene lo stato dell'ordine

StateDescription

Ottiene lo stato dell'ordine come una stringa

TimeExpiration

Ottiene l'orario della scadenza dell'ordine

TimeDone

Ottiene il tempo di esecuzione degli ordini o la cancellazione

TimeDoneMsc

Riceve l'orario di esecuzione degli ordini o l'orario della cancellazione in millisecondi dal 01.01.1970

TypeFilling

Ottiene il tipo di esecuzione degli ordini per rimanenza

TypeFillingDescription

Ottiene il tipo di esecuzione degli ordini per rimanenza, sottoforma di stringa

TypeTime

Ottiene il tipo di ordine al momento dell'espirazione

TypeTimeDescription

Ottiene il tipo ordine per data di scadenza(espirazione), come stringa

Magic

Ottiene l'ID dell'expert che ha effettuato l'ordine

PositionId

Ottiene l'ID della posizione

L'accesso alla proprietà di tipo double

 

VolumeInitial

Ottiene il volume iniziale dell' ordine

VolumeCurrent

Ottiene il volume non riempito dell' ordine

PriceOpen

Ottiene il prezzo dell'ordine

StopLoss

Ottiene lo Stop Loss dell'ordine

TakeProfit

Ottiene il Take Profit dell'ordine

PriceCurrent

Ottiene il prezzo corrente per simbolo dell' ordine

PriceStopLimit

Ottiene il prezzo di un ordine Limit

L'accesso alla proprietà testuali

 

Symbol

Ottiene il nome del simbolo dell' ordine

Comment

Ottiene il commento dell' ordine

L'accesso alle funzioni API MQL5

 

InfoInteger

Ottiene il valore della proprietà di tipo integer specificata

InfoDouble

Ottiene il valore della proprietà di tipo double specificata

InfoString

Ottiene il valore della proprietà di tipo string specificata

State

 

StoreState

Salva i parametri dell'ordine

CheckState

Controlla i parametri correnti rispetto ai parametri salvati

Selezione

 

Select

Seleziona un ordine per ticket, per ulteriore accesso alle sue proprietà

SelectByIndex

Seleziona un ordine per indice, per un ulteriore accesso alle sue proprietà

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare