Ticket 액세스하기 위해 이전에 선택한 주문의 티켓 가져오기

TimeSetup 주문 발주 시간을 가져오기

TimeSetupMsc 주문 발주 시간(밀리초) 수신: 1970년 1월 1일 이후

OrderType 주문 유형 가져오기

OrderTypeDescription 주문 유형을 문자열로 가져오기

State 주문 상태 가져오기

StateDescription 주문 상태를 문자열로 가져오기

TimeExpiration 주문 만료 시간 가져오기

TimeDone 주문 실행 또는 취소 시간을 가져오기

TimeDoneMsc 주문 실행 또는 취소 시간(밀리초): 1970년 1월 1일 이후

TypeFilling 나머지를 기준으로 주문 실행 유형 가져오기

TypeFillingDescription 문자열로 나머지를 기준으로 주문 실행 유형을 가져오기

TypeTime 만료 시점의 주문 유형을 가져오기

TypeTimeDescription 문자열로 만료 시간을 기준으로 주문 유형 가져오기

Magic 주문을 수행한 엑스퍼트의 ID 가져오기

PositionId 포지션 ID 가져오기

double 유형 속성에 액세스

VolumeInitial 주문의 초기 볼륨 가져오기

VolumeCurrent 채워지지 않은 주문 볼륨 가져오기

PriceOpen 주문 가격 가져오기

StopLoss 주문의 손절매 가져오기

TakeProfit 주문의 차익 실현 가져오기

PriceCurrent 주문 기호별 현재 가격을 가져오기

PriceStopLimit 제한 주문의 가격을 가져오기

텍스트 설정에 액세스

Symbol 주문 기호 이름 가져오기

Comment 주문 설명 가져오기

MQL5 API 기능에 액세스

InfoInteger 지정된 정수 유형 속성 값 가져오기

InfoDouble 지정된 double 유형 속성 값 가져오기

InfoString 지정된 문자열 유형 속성 값 가져오기

State

StoreState 주문 매개변수 저장하기

CheckState 저장된 매개변수와 현재 매개별수를 확인하기

선택

Select 속성에 대한 추가 액세스를 위해 티켓별로 주문을 선택하기