Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCOrderInfoTimeExpiration TicketTimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringStoreStateCheckStateSelectSelectByIndex TimeExpiration Obtiene la hora de expiración de la orden. datetime TimeExpiration() const Valor devuelto Hora de expiración de la orden, establecida en su colocación. Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). StateDescription TimeDone