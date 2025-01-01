DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCOrderInfoTimeExpiration 

TimeExpiration

Obtiene la hora de expiración de la orden.

datetime  TimeExpiration() const

Valor devuelto

Hora de expiración de la orden, establecida en su colocación.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).