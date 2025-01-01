Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCOrderInfoSelectByIndex TicketTimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringStoreStateCheckStateSelectSelectByIndex SelectByIndex Selecciona la orden por índice, para acceder a sus propiedades. bool SelectByIndex( int index // índice del orden ) Valor devuelto true — si se ejecuta correctamente, false — si la orden no se puede seleccionar. Select CHistoryOrderInfo