Select

Selecciona una orden por ticket para acceder posteriormente a sus propiedades.

bool  Select(
   ulong  ticket   // ticket de la orden
   )

Valor devuelto

true — si se ejecuta correctamente, false — si la orden no se puede seleccionar.