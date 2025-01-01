Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCOrderInfoSelect TicketTimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringStoreStateCheckStateSelectSelectByIndex Select Selecciona una orden por ticket para acceder posteriormente a sus propiedades. bool Select( ulong ticket // ticket de la orden ) Valor devuelto true — si se ejecuta correctamente, false — si la orden no se puede seleccionar. CheckState SelectByIndex