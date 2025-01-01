- Ticket
- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- StoreState
- CheckState
- Select
- SelectByIndex
COrderInfo
COrderInfo は未決注文のプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。
説明
COrderInfo クラスは未決注文のプロパティへの簡易化されたアクセスを提供します。
宣言
|
class COrderInfo : public CObject
タイトル
|
#include <Trade\OrderInfo.mqh>
|
継承階層
COrderInfo
グループ分けされたクラスメソッド
|
整数型プロパティへのアクセス
|
|
事前にアクセスに選択された注文のチケットを取得します。
|
発注時刻を取得します。
|
01.01.1970から経過したミリ秒数で表された発注時刻
|
注文の種類を取得します。
|
注文の種類を文字列として取得します。
|
注文状態を取得します。
|
注文状態を文字列として取得します。
|
注文期限を取得します。
|
注文実行または取り消しの時刻を取得します。
|
01.01.1970 から経ったミリ秒で表された注文の実行/取り消し時刻を受け取ります。
|
余りによって注文実行の種類を取得します。
|
余りによって注文実行の種類を文字列として取得します。
|
期限時の注文の種類を取得します。
|
期限時の注文の種類を文字列として取得します。
|
注文を出したエキスパートアドバイザーの識別子を取得します。
|
ポジションの識別子を取得します。
|
double 型プロパティへのアクセス
|
|
注文の初期ボリュームを取得します。
|
満たされていない注文ボリュームを取得します。
|
注文の価格を取得します。
|
注文の決済逆指値を取得します。
|
注文の決済指値を取得します。
|
注文シンボルの現価格を取得します。
|
逆指値注文の設定価格を取得します。
|
テキストプロパティへのアクセス
|
|
注文の銘柄名を取得します。
|
注文コメントを取得します。
|
MQL5 API 関数へのアクセス
|
|
指定された整数型プロパティの値を取得します。
|
指定された double 型プロパティの値を取得します。
|
指定された string 型プロパティの値を取得します。
|
State
|
|
注文パラメータを保存します。
|
現在のパラメータを保存されたパラメータに対してチェックします。
|
Selection
|
|
注文をチケットによって選択しプロパティにアクセスします。
|
注文をインデックスによって選択しプロパティにアクセスします。