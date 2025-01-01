ドキュメントセクション
COrderInfo

COrderInfo は未決注文のプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

COrderInfo クラスは未決注文のプロパティへの簡易化されたアクセスを提供します。

宣言

  class COrderInfo : public CObject

タイトル

  #include <Trade\OrderInfo.mqh>

継承階層

  CObject

      COrderInfo

グループ分けされたクラスメソッド

整数型プロパティへのアクセス

 

Ticket

事前にアクセスに選択された注文のチケットを取得します。

TimeSetup

発注時刻を取得します。

TimeSetupMsc

01.01.1970から経過したミリ秒数で表された発注時刻

OrderType

注文の種類を取得します。

OrderTypeDescription

注文の種類を文字列として取得します。

State

注文状態を取得します。

StateDescription

注文状態を文字列として取得します。

TimeExpiration

注文期限を取得します。

TimeDone

注文実行または取り消しの時刻を取得します。

TimeDoneMsc

01.01.1970 から経ったミリ秒で表された注文の実行/取り消し時刻を受け取ります。

TypeFilling

余りによって注文実行の種類を取得します。

TypeFillingDescription

余りによって注文実行の種類を文字列として取得します。

TypeTime

期限時の注文の種類を取得します。

TypeTimeDescription

期限時の注文の種類を文字列として取得します。

Magic

注文を出したエキスパートアドバイザーの識別子を取得します。

PositionId

ポジションの識別子を取得します。

double 型プロパティへのアクセス

 

VolumeInitial

注文の初期ボリュームを取得します。

VolumeCurrent

満たされていない注文ボリュームを取得します。

PriceOpen

注文の価格を取得します。

StopLoss

注文の決済逆指値を取得します。

TakeProfit

注文の決済指値を取得します。

PriceCurrent

注文シンボルの現価格を取得します。

PriceStopLimit

逆指値注文の設定価格を取得します。

テキストプロパティへのアクセス

 

Symbol

注文の銘柄名を取得します。

Comment

注文コメントを取得します。

MQL5 API 関数へのアクセス

 

InfoInteger

指定された整数型プロパティの値を取得します。

InfoDouble

指定された double 型プロパティの値を取得します。

InfoString

指定された string 型プロパティの値を取得します。

State

 

StoreState

注文パラメータを保存します。

CheckState

現在のパラメータを保存されたパラメータに対してチェックします。

Selection

 

Select

注文をチケットによって選択しプロパティにアクセスします。

SelectByIndex

注文をインデックスによって選択しプロパティにアクセスします。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare