COrderInfo

COrderInfo は未決注文のプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

COrderInfo クラスは未決注文のプロパティへの簡易化されたアクセスを提供します。

宣言

class COrderInfo : public CObject

タイトル

#include <Trade\OrderInfo.mqh>

継承階層 CObject COrderInfo

グループ分けされたクラスメソッド

整数型プロパティへのアクセス Ticket 事前にアクセスに選択された注文のチケットを取得します。 TimeSetup 発注時刻を取得します。 TimeSetupMsc 01.01.1970から経過したミリ秒数で表された発注時刻 OrderType 注文の種類を取得します。 OrderTypeDescription 注文の種類を文字列として取得します。 State 注文状態を取得します。 StateDescription 注文状態を文字列として取得します。 TimeExpiration 注文期限を取得します。 TimeDone 注文実行または取り消しの時刻を取得します。 TimeDoneMsc 01.01.1970 から経ったミリ秒で表された注文の実行/取り消し時刻を受け取ります。 TypeFilling 余りによって注文実行の種類を取得します。 TypeFillingDescription 余りによって注文実行の種類を文字列として取得します。 TypeTime 期限時の注文の種類を取得します。 TypeTimeDescription 期限時の注文の種類を文字列として取得します。 Magic 注文を出したエキスパートアドバイザーの識別子を取得します。 PositionId ポジションの識別子を取得します。 double 型プロパティへのアクセス VolumeInitial 注文の初期ボリュームを取得します。 VolumeCurrent 満たされていない注文ボリュームを取得します。 PriceOpen 注文の価格を取得します。 StopLoss 注文の決済逆指値を取得します。 TakeProfit 注文の決済指値を取得します。 PriceCurrent 注文シンボルの現価格を取得します。 PriceStopLimit 逆指値注文の設定価格を取得します。 テキストプロパティへのアクセス Symbol 注文の銘柄名を取得します。 Comment 注文コメントを取得します。 MQL5 API 関数へのアクセス InfoInteger 指定された整数型プロパティの値を取得します。 InfoDouble 指定された double 型プロパティの値を取得します。 InfoString 指定された string 型プロパティの値を取得します。 State StoreState 注文パラメータを保存します。 CheckState 現在のパラメータを保存されたパラメータに対してチェックします。 Selection Select 注文をチケットによって選択しプロパティにアクセスします。 SelectByIndex 注文をインデックスによって選択しプロパティにアクセスします。