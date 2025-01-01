Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCOrderInfoTimeSetup TicketTimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringStoreStateCheckStateSelectSelectByIndex TimeSetup Obtiene la hora de colocación de la orden. datetime TimeSetup() const Valor devuelto Hora de colocación de la orden. Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). Ticket TimeSetupMsc