Obtiene el ID del experto que coloca la orden.

long  Magic() const

Valor devuelto

ID del experto que coloca la orden.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).