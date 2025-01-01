Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCOrderInfoMagic TicketTimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringStoreStateCheckStateSelectSelectByIndex Magic Obtiene el ID del experto que coloca la orden. long Magic() const Valor devuelto ID del experto que coloca la orden. Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). TypeTimeDescription PositionId