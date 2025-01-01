文档部分
COrderInfo 类用于简便地访问挂单属性。

描述

声明

   class COrderInfo : public CObject

标称库文件

   #include <Trade\OrderInfo.mqh>

继承体系

  CObject

      COrderInfo

类方法分组

访问整数型属性

 

Ticket

获取之前已选择访问的订单单号

TimeSetup

获取订单放置时间

TimeSetupMsc

获取订单放置时间 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数

OrderType

获取订单类型

OrderTypeDescription

获取订单类型的字符串描述

状态

获取订单状态

StateDescription

获取订单状态的字符串描述

TimeExpiration

获取订单执行时间

TimeDone

获取订单执行或取消的时间

TimeDoneMsc

获取订单执行或取消的时间 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数

TypeFilling

以填充类型获取订单执行类型

TypeFillingDescription

以填充类型获取订单执行类型的字符串描述

TypeTime

获取过期订单的类型

TypeTimeDescription

获取过期订单的类型的字符串描述

Magic

获取放置订单的智能交易 ID

PositionId

获取仓位 ID

访问双精度型属性

 

VolumeInitial

获取订单初始交易量

VolumeCurrent

获取订单的未填充交易量

PriceOpen

获取订单价格

StopLoss

获取订单的止损位

TakeProfit

获取订单的止盈位

PriceCurrent

以订单品种获取当前价格

PriceStopLimit

获取设置限价单的距离差价

访问文本型属性

 

Symbol

获取订单品种的名称

Comment

获取订单注释

访问 MQL5 API 函数

 

InfoInteger

获取指定整数型属性的值

InfoDouble

获取指定双精度型属性的值

InfoString

获取指定字符串型属性的值

状态

 

StoreState

保存订单参数

CheckState

检查当前参数并与保存参数对比

选择

 

Select

以单号选择订单, 用于进一步访问其属性

SelectByIndex

以索引选择订单, 用于进一步访问其属性

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare