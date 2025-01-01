- Ticket
- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- StoreState
- CheckState
- Select
- SelectByIndex
COrderInfo
COrderInfo 类用于简便地访问挂单属性。
描述
COrderInfo 类可供访问挂单属性。
声明
|
class COrderInfo : public CObject
标称库文件
|
#include <Trade\OrderInfo.mqh>
|
继承体系
COrderInfo
类方法分组
|
访问整数型属性
|
|
获取之前已选择访问的订单单号
|
获取订单放置时间
|
获取订单放置时间 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数
|
获取订单类型
|
获取订单类型的字符串描述
|
获取订单状态
|
获取订单状态的字符串描述
|
获取订单执行时间
|
获取订单执行或取消的时间
|
获取订单执行或取消的时间 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数
|
以填充类型获取订单执行类型
|
以填充类型获取订单执行类型的字符串描述
|
获取过期订单的类型
|
获取过期订单的类型的字符串描述
|
获取放置订单的智能交易 ID
|
获取仓位 ID
|
访问双精度型属性
|
|
获取订单初始交易量
|
获取订单的未填充交易量
|
获取订单价格
|
获取订单的止损位
|
获取订单的止盈位
|
以订单品种获取当前价格
|
获取设置限价单的距离差价
|
访问文本型属性
|
|
获取订单品种的名称
|
获取订单注释
|
访问 MQL5 API 函数
|
|
获取指定整数型属性的值
|
获取指定双精度型属性的值
|
获取指定字符串型属性的值
|
状态
|
|
保存订单参数
|
检查当前参数并与保存参数对比
|
选择
|
|
以单号选择订单, 用于进一步访问其属性
|
以索引选择订单, 用于进一步访问其属性