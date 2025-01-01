Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCOrderInfoSymbol TicketTimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringStoreStateCheckStateSelectSelectByIndex Symbol Obtiene el nombre del símbolo de la orden. string Symbol() const Valor devuelto Nombre del símbolo de la orden. Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). PriceStopLimit Comment