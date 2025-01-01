ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標オシレーターCiDeMarker 

）CiDeMarker

CiDeMarker はデマーカー（ DeMarker ）テクニカル指標の使用に意図されたクラスです。

説明

CiDeMarker クラスは、デマーカー指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。

宣言

  class CiDeMarker: public CIndicator

タイトル

  #include <Indicators\Oscilators.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiDeMarker

クラスメソッド

属性

 

MaPeriod

平均期間を返します。

作成メソッド

 

Create

指標を作成します。

データアクセスメソッド

 

Main

バッファ要素を返します。

入出力

 

virtual Type

オブジェクトの型の識別子を返します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

クラスから継承されたメソッド CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

クラスから継承されたメソッド CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription