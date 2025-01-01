DocumentaciónSecciones
CiTickVolume

La clase CiTickVolume está diseñada para acceder a los volúmenes de los ticks de las barras del historial.

Descripción

La clase CiTickVolume proporciona acceso a los volúmenes de los ticks de las barras del historial.

Declaración

   class CiTickVolume: public CSeries

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiTickVolume

Métodos de la clase

Métodos de creación

 

Create

Crea una serie temporal

BufferResize

Establece el tamaño del búfer

Métodos de acceso a los datos

 

GetData

Obtiene los datos

Métodos de actualización de datos

 

Refresh

Actualiza los datos

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent