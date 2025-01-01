CiTickVolume
La clase CiTickVolume está diseñada para acceder a los volúmenes de los ticks de las barras del historial.
Descripción
La clase CiTickVolume proporciona acceso a los volúmenes de los ticks de las barras del historial.
Declaración
class CiTickVolume: public CSeries
Título
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Métodos de la clase
Métodos de creación
|
Crea una serie temporal
Establece el tamaño del búfer
Métodos de acceso a los datos
|
Obtiene los datos
Métodos de actualización de datos
|
Actualiza los datos
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent