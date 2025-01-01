DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases baseCSeriesBufferResize 

BufferResize

Establece el tamaño del búfer de la serie temporal o del indicador.

virtual bool  BufferResize(
   const int  size      // tamaño nuevo
   )

Parámetros

size

[in]  Nuevo tamaño de los búferes.

Valor devuelto

true — si se ejecuta correctamente, false — en caso contrario.

Nota

Todos los búferes de la serie temporal o del indicador tienen el mismo tamaño.

 