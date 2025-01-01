Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases baseCSeriesBufferResize NameBuffersTotalTimeframeSymbolPeriodRefreshCurrentBufferSizeBufferResizeRefreshPeriodDescription BufferResize Establece el tamaño del búfer de la serie temporal o del indicador. virtual bool BufferResize( const int size // tamaño nuevo ) Parámetros size [in] Nuevo tamaño de los búferes. Valor devuelto true — si se ejecuta correctamente, false — en caso contrario. Nota Todos los búferes de la serie temporal o del indicador tienen el mismo tamaño. BufferSize Refresh