Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases de series temporalesCiRealVolume 

CiRealVolume

La clase CiRealVolume está diseñada para acceder a los volúmenes reales de las barras del historial.

Descripción

La clase CiRealVolume proporciona acceso a los volúmenes reales de las barras del historial.

Declaración

   class CiRealVolume: public CSeries

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiRealVolume

Métodos de la clase

Métodos de creación

 

Create

Crea una serie temporal

BufferResize

Establece el tamaño del búfer

Métodos de acceso a los datos

 

GetData

Obtiene los datos

Métodos de actualización de datos

 

Refresh

Actualiza los datos

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent