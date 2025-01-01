DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCCheckGroupRowState 

RowState

Establece el estado del ítem especificado.

bool  RowState(
   const int   index,      // índice del ítem
   const bool  select      // estado
   )

Parámetros

index

[in]  Índice del ítem a cambiar.

select

[in]  Estado nuevo.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.