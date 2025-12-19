Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 11): Desarrollo de un sistema de negociación de cuadrícula multinivel

Introducción

En nuestro artículo anterior (Parte 10), desarrollamos un Asesor Experto para automatizar la estrategia Trend Flat Momentum utilizando una combinación de medias móviles y filtros de momentum en MetaQuotes Language 5 (MQL5). Ahora, en la Parte 11, nos centramos en crear un sistema de trading con cuadrículas multinivel que aprovecha un enfoque de cuadrículas por capas para sacar partido de las fluctuaciones del mercado. Estructuraremos el artículo en torno a los siguientes temas:

Al finalizar este artículo, tendrá una comprensión integral y un programa completamente funcional listo para operar en vivo. ¡Vamos a ello!





Comprender la arquitectura de un sistema de cuadrícula multinivel

Un sistema de negociación por cuadrículas multinivel es un enfoque estructurado que aprovecha la volatilidad del mercado colocando una serie de órdenes de compra y venta a intervalos predeterminados en un rango de niveles de precios. La estrategia que estamos a punto de implementar no consiste en predecir la dirección del mercado, sino en sacar provecho del flujo natural de los precios, obteniendo ganancias tanto si el mercado sube como si baja o se mantiene estable.

Basándonos en este concepto, nuestro programa implementará la estrategia de red multinivel mediante un diseño modular que separa la detección de señales, la ejecución de órdenes y la gestión de riesgos. En el desarrollo de nuestro sistema, primero inicializaremos los parámetros clave, como las medias móviles para identificar señales de trading, y configuraremos una estructura de cesta que englobe los detalles de las operaciones, como los tamaños iniciales de los lotes, el espaciado de la cuadrícula y los niveles de take profit.

A medida que el mercado evoluciona, el programa supervisará los movimientos de los precios para activar nuevas operaciones y gestionar las posiciones existentes, añadiendo órdenes en cada nivel de la cuadrícula en función de condiciones predefinidas y ajustando dinámicamente los parámetros de riesgo. La arquitectura también incluirá funciones para recalcular los puntos de equilibrio, modificar los objetivos de toma de ganancias y cerrar posiciones cuando se alcancen los objetivos de ganancias o los umbrales de riesgo. Este plan estructurado no solo organizará el programa en componentes distintos y manejables, sino que también garantizará que cada capa de la red contribuya a una estrategia comercial cohesionada y con gestión de riesgos, lista para una sólida comprobación retrospectiva y una implementación comercial. En pocas palabras, así es como se verá la arquitectura.





Implementación en MQL5

Para crear el programa en MQL5, abra MetaEditor, vaya al Navegador, localice la carpeta Indicadores, haga clic en la pestaña «Nuevo» y siga las instrucciones para crear el archivo. Una vez creado, en el entorno de programación, tendremos que declarar algunos metadatos y variables globales que utilizaremos a lo largo del programa.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades multiple signals with grid strategy using baskets" #property strict #include <Trade/Trade.mqh> CTrade obj_Trade; enum ClosureMode { CLOSE_BY_PROFIT, CLOSE_BY_POINTS }; input group "General EA Settings" input ClosureMode closureMode = CLOSE_BY_POINTS; input double inpLotSize = 0.01 ; input long inpMagicNo = 1234567 ; input int inpTp_Points = 100 ; input int inpGridSize = 100 ; input double inpMultiplier = 2.0 ; input int inpBreakevenPts = 50 ; input int maxBaskets = 5 ; input group "MA Indicator Settings" input int inpMAPeriod = 21 ;

Aquí establecemos los componentes fundamentales de nuestro programa, garantizando una ejecución comercial fluida y una gestión estratégica de las posiciones. Comenzamos incluyendo la biblioteca «Trade/Trade.mqh», que permite acceder a funciones esenciales para la ejecución de operaciones. Para facilitar las operaciones comerciales, instanciamos el objeto «CTrade» como «obj_Trade», lo que nos permite realizar, modificar y cerrar órdenes de manera eficiente dentro de nuestra estrategia automatizada.

Definimos la enumeración «ClosureMode» para proporcionar flexibilidad en la gestión de las salidas de operaciones. El programa puede funcionar en dos modos: «CLOSE_BY_PROFIT», que activa el cierre cuando las ganancias acumuladas totales alcanzan un umbral especificado en la divisa de la cuenta, y «CLOSE_BY_POINTS», que cierra las posiciones en función de una distancia predefinida desde el nivel de equilibrio. Esto garantiza que el usuario pueda ajustar dinámicamente su estrategia de salida en función del comportamiento del mercado y su tolerancia al riesgo.

A continuación, introducimos una sección estructurada input en «Configuración general de EA» para permitir la personalización definida por el usuario de la estrategia de trading. Especificamos «inpLotSize» para controlar el volumen inicial de la operación y utilizamos «inpMagicNo» para identificar de forma única las operaciones del EA, evitando conflictos con otras estrategias activas. Para la ejecución basada en cuadrículas, establecemos «inpTp_Points» para determinar el nivel de take profit por operación, mientras que «inpGridSize» define el espaciado entre órdenes sucesivas de la cuadrícula. Para la ejecución basada en cuadrículas, establecemos «inpTp_Points» para determinar el nivel de take profit por operación, mientras que «inpGridSize» define el espaciado entre órdenes sucesivas de la cuadrícula. Para refinar aún más el control de riesgos, configuramos «inpBreakevenPts», que mueve las operaciones al punto de equilibrio después de un umbral determinado, y «maxBaskets», que limita el número de estructuras de cuadrícula independientes que el EA puede gestionar simultáneamente.

Para mejorar el filtrado de operaciones, incorporamos un mecanismo de media móvil en «MA Indicator Settings». Aquí definimos «inpMAPeriod», que determina el número de períodos utilizados para calcular la media móvil. Esto ayuda a alinear el trading de grid con las tendencias predominantes del mercado, filtrando las condiciones desfavorables y garantizando que las entradas en las operaciones se ajusten al impulso general del mercado. A continuación, dado que tendremos que gestionar muchas instancias de señales, podemos definir una estructura de cesta.

struct BasketInfo { int basketId; long magic; int direction; double initialLotSize; double currentLotSize; double gridSize; double takeProfit; datetime signalTime; };

Aquí definimos la estructura «BasketInfo» para organizar y gestionar cada cesta de la cuadrícula de forma independiente. Asignamos un «basketId» único para realizar un seguimiento de cada cesta y utilizamos «magic» para garantizar que nuestras operaciones se mantengan diferenciadas de las demás. Determinamos la dirección de la operación con «direction», decidiendo si vamos a ejecutar una estrategia de compra o de venta.

Establecemos «initialLotSize» para la primera operación de la cesta, mientras que «currentLotSize» se ajusta dinámicamente para las operaciones posteriores. Utilizamos «gridSize» para establecer el espaciado entre operaciones y «takeProfit» para definir nuestro objetivo de beneficio. Para evitar entradas duplicadas, hacemos un seguimiento de la sincronización de la señal utilizando «signalTime». A continuación, podemos declarar una matriz de almacenamiento utilizando la estructura definida y algunas variables globales iniciales.

BasketInfo baskets[]; int nextBasketId = 1 ; long baseMagic = inpMagicNo; double takeProfitPts = inpTp_Points * _Point ; double gridSize_Spacing = inpGridSize * _Point ; double profitTotal_inCurrency = 100 ; int totalBars = 0 ; int handle; double maData[];

Utilizamos la matriz dinámica «baskets[]» para almacenar la información de las cestas activas, lo que nos permite realizar un seguimiento eficiente de múltiples posiciones. La variable «nextBasketId» asigna identificadores únicos a cada nueva cesta, mientras que «baseMagic» garantiza que todas las operaciones dentro del sistema sean distinguibles utilizando el número mágico definido por el usuario. Convertimos las entradas del usuario en unidades de precio multiplicando «inpTp_Points» e «inpGridSize» por «_Point», lo que permite un control preciso sobre «takeProfitPts» y «gridSize_Spacing». La variable «profitTotal_inCurrency» define el umbral de beneficio necesario para cerrar todas las posiciones cuando se utiliza un modo de cierre basado en divisas.

Para el análisis técnico, inicializamos «totalBars» para realizar un seguimiento del número de barras de precios procesadas, «handle» para almacenar el indicador de media móvil y «maData[]» como una matriz para almacenar los valores de media móvil calculados. Con eso, podemos definir algunos prototipos de funciones arbitrarias que utilizaremos a lo largo del programa cuando sea necesario.

void InitializeBaskets(); void CheckAndCloseProfitTargets(); void CheckForNewSignal( double ask, double bid); bool ExecuteInitialTrade( int basketIdx, double ask, double bid, int direction); void ManageGridPositions( int basketIdx, double ask, double bid); void UpdateMovingAverage(); bool IsNewBar(); double CalculateBreakevenPrice( int basketId); void CheckBreakevenClose( int basketIdx, double ask, double bid); void CloseBasketPositions( int basketId); string GetPositionComment( int basketId, bool isInitial); int CountBasketPositions( int basketId);

Aquí definimos prototipos de funciones que describen las operaciones básicas de nuestro sistema de comercio en cuadrícula multinivel. Estas funciones garantizarán la modularidad, lo que nos permitirá estructurar de manera eficiente la ejecución de operaciones, la gestión de posiciones y el manejo de riesgos. Comenzamos con «InitializeBaskets()», que prepara el sistema para realizar un seguimiento de las cestas activas. La función «CheckAndCloseProfitTargets()» garantiza que las posiciones se cierren una vez que se cumplan las condiciones de beneficio predefinidas. Para detectar oportunidades comerciales, «CheckForNewSignal()» evalúa los niveles de precios para determinar si se debe ejecutar una nueva señal comercial.

La función «ExecuteInitialTrade()» gestionará la primera operación dentro de una cesta, mientras que «ManageGridPositions()» garantizará que los niveles de la cuadrícula se amplíen sistemáticamente a medida que se mueve el mercado. «UpdateMovingAverage()» recupera y procesa los datos del indicador de media móvil para facilitar la generación de señales. Para la gestión comercial, «IsNewBar()» ayuda a optimizar la ejecución al garantizar que las acciones solo se realicen sobre datos de precios recientes. «CalculateBreakevenPrice()» calcula el precio de equilibrio ponderado para una cesta, mientras que «CheckBreakevenClose()» determina si se cumplen las condiciones para salir de las posiciones basándose en criterios de equilibrio.

Para gestionar las posiciones de la cesta, «CloseBasketPositions()» facilita las salidas controladas, garantizando que todas las posiciones dentro de una cesta se cierren cuando sea necesario. «GetPositionComment()» proporciona anotaciones estructuradas sobre las operaciones, lo que mejora el seguimiento de las mismas, y «CountBasketPositions()» ayuda a supervisar el número de posiciones activas dentro de una cesta, lo que garantiza que el sistema funcione dentro de los límites de riesgo definidos.

Ahora podemos comenzar inicializando la media móvil, ya que la utilizaremos únicamente para la generación de señales.

int OnInit () { handle = iMA ( _Symbol , _Period , inpMAPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "ERROR: Unable to initialize Moving Average indicator!" ); return ( INIT_FAILED ); } ArraySetAsSeries (maData, true ); ArrayResize (baskets, 0 ); obj_Trade.SetExpertMagicNumber(baseMagic); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

En el controlador de eventos OnInit, comenzamos inicializando el indicador de media móvil utilizando la función iMA(), donde aplicamos el período y los parámetros especificados para recuperar datos basados en tendencias. Si el identificador no es válido (INVALID_HANDLE), registramos un mensaje de error y terminamos el proceso de inicialización con INIT_FAILED para evitar que el EA se ejecute con datos faltantes.

A continuación, configuramos la matriz de datos de la media móvil utilizando la función ArraySetAsSeries, asegurándonos de que los valores más recientes se almacenen en el índice 0 para un acceso eficiente. A continuación, redimensionamos la matriz «baskets» a cero, preparándola para la asignación dinámica a medida que se abren nuevas operaciones. Por último, asignamos el número mágico base al objeto de negociación utilizando el método «SetExpertMagicNumber()», lo que permite al EA realizar un seguimiento y gestionar las operaciones con un identificador único. Si todos los componentes se inicializan correctamente, devolvemos INIT_SUCCEEDED para confirmar que el EA está listo para comenzar la ejecución.

Dado que hemos almacenado datos, podemos liberar los recursos cuando ya no necesitemos el programa en el controlador de eventos OnDeinit, llamando a la función IndicatorRelease.

void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (handle); }

A continuación, podemos proceder a procesar los datos en cada tick en el controlador de eventos OnTick. Sin embargo, queremos ejecutar el programa una vez por barra, por lo que tendremos que definir una función para ello.

void OnTick () { if (IsNewBar()) { } }

El prototipo de la función es el siguiente.

bool IsNewBar() { int bars = iBars ( _Symbol , _Period ); if (bars > totalBars) { totalBars = bars; return true ; } return false ; }

Aquí definimos la función «IsNewBar()», que comprueba si se ha formado una nueva barra en el gráfico, lo cual es esencial para garantizar que nuestro EA procese los nuevos datos de precios solo cuando aparezca una barra nueva, evitando así recálculos innecesarios. Comenzamos recuperando el número actual de barras en el gráfico utilizando la función iBars, que proporciona el recuento total de barras históricas para el símbolo y el marco temporal activos. A continuación, comparamos este valor con la variable «totalBars», que almacena el recuento de barras registrado anteriormente.

Si el recuento actual de barras es mayor que el valor almacenado en la variable «totalBars», significa que ha aparecido una nueva barra. En este caso, actualizamos la variable «totalBars» utilizando el nuevo recuento y devolvemos «true», lo que indica que el EA debe continuar con los cálculos basados en barras o la lógica de negociación. Si no se detecta ninguna barra nueva, la función devuelve «false», lo que garantiza que el EA no realice operaciones redundantes en la misma barra.

Ahora, una vez que detectamos una nueva barra, necesitamos recuperar los datos de la media móvil para su posterior procesamiento. Para ello, utilizamos una función.

void UpdateMovingAverage() { if ( CopyBuffer (handle, 0 , 1 , 3 , maData) < 0 ) { Print ( "Error: Unable to update Moving Average data." ); } }

Para la función «UpdateMovingAverage()», que garantiza que nuestro EA recupere los últimos valores del indicador de media móvil, utilizamos la función CopyBuffer() para extraer los tres valores más recientes del búfer del indicador de media móvil y almacenarlos en la matriz «maData». Los parámetros especifican el identificador del indicador («handle»), el índice del búfer (0 para la línea principal), la posición inicial (1 para omitir la barra de formación actual), el número de valores (3) y la matriz de destino («maData»).

Si no conseguimos recuperar los datos, registramos un mensaje de error utilizando la función Print() para alertarnos de posibles problemas con la recuperación de datos del indicador, protegiendo al EA contra valores de media móvil incompletos o faltantes y garantizando la fiabilidad en la toma de decisiones. A continuación, podemos llamar a la función y utilizar los datos recuperados para generar la señal.

UpdateMovingAverage(); double ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); CheckForNewSignal(ask, bid);

Después de recuperar los datos del indicador, recuperamos los precios de compra y venta actuales utilizando la función SymbolInfoDouble() con las constantes SYMBOL_ASK y SYMBOL_BID, respectivamente. Dado que los valores de los precios suelen tener varios decimales, utilizamos la función NormalizeDouble con el parámetro _Digits para garantizar que se formateen correctamente según la precisión del precio del símbolo.

Por último, llamamos a la función «CheckForNewSignal()», pasando los precios normalizados de compra y venta. Aquí está el fragmento de código de la función.

void CheckForNewSignal( double ask, double bid) { double close1 = iClose ( _Symbol , _Period , 1 ); double close2 = iClose ( _Symbol , _Period , 2 ); datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if ( ArraySize (baskets) >= maxBaskets) return ; if (close1 > maData[ 1 ] && close2 < maData[ 1 ]) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (baskets); i++) { if (baskets[i].signalTime == currentBarTime) return ; } int basketIdx = ArraySize (baskets); ArrayResize (baskets, basketIdx + 1 ); if (ExecuteInitialTrade(basketIdx, ask, bid, POSITION_TYPE_BUY )){ baskets[basketIdx].signalTime = currentBarTime; } } else if (close1 < maData[ 1 ] && close2 > maData[ 1 ]) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (baskets); i++) { if (baskets[i].signalTime == currentBarTime) return ; } int basketIdx = ArraySize (baskets); ArrayResize (baskets, basketIdx + 1 ); if (ExecuteInitialTrade(basketIdx, ask, bid, POSITION_TYPE_SELL )){ baskets[basketIdx].signalTime = currentBarTime; } } }

Para la función «CheckForNewSignal()», primero recuperamos los precios de cierre de las dos barras anteriores utilizando la función iClose(). Esto nos ayuda a determinar si se ha producido un cruce. También utilizamos la función iTime() para obtener la marca de tiempo de la barra más reciente, lo que garantiza que no procesemos la misma señal varias veces.

Antes de continuar, comprobamos si el número de cestas activas ha alcanzado el límite «maxBaskets». Si es así, la función vuelve a funcionar para evitar una acumulación excesiva de operaciones. Para las señales de compra, comprobamos si el precio de cierre más reciente está por encima de la media móvil, mientras que el precio de cierre anterior estaba por debajo de ella. Si se cumple esta condición cruzada, iteramos a través de las cestas existentes para asegurarnos de que la misma señal no se haya procesado ya. Si la señal es nueva, aumentamos el tamaño de la matriz «baskets», almacenamos la nueva cesta en el siguiente índice disponible y llamamos a la función «ExecuteInitialTrade()» con una orden POSITION_TYPE_BUY. Si la operación se ejecuta correctamente, registramos la hora de la señal para evitar entradas duplicadas.

Del mismo modo, para las señales de venta, comprobamos si el precio de cierre más reciente está por debajo de la media móvil, mientras que el precio de cierre anterior estaba por encima de ella. Si se cumple esta condición y no se encuentra ninguna señal duplicada, ampliamos la matriz «baskets», ejecutamos una operación de venta inicial utilizando la función «ExecuteInitialTrade()» con una orden POSITION_TYPE_SELL y almacenamos la hora de la señal para mantener la unicidad. La función para ejecutar las operaciones es la siguiente.

bool ExecuteInitialTrade( int basketIdx, double ask, double bid, int direction) { baskets[basketIdx].basketId = nextBasketId++; baskets[basketIdx].magic = baseMagic + baskets[basketIdx].basketId * 10000 ; baskets[basketIdx].initialLotSize = inpLotSize; baskets[basketIdx].currentLotSize = inpLotSize; baskets[basketIdx].direction = direction; bool isTradeExecuted = false ; string comment = GetPositionComment(baskets[basketIdx].basketId, true ); obj_Trade.SetExpertMagicNumber(baskets[basketIdx].magic); if (direction == POSITION_TYPE_BUY ) { baskets[basketIdx].gridSize = ask - gridSize_Spacing; baskets[basketIdx].takeProfit = ask + takeProfitPts; if (obj_Trade.Buy(baskets[basketIdx].currentLotSize, _Symbol , ask, 0 , baskets[basketIdx].takeProfit, comment)) { Print ( "Basket " , baskets[basketIdx].basketId, ": Initial BUY at " , ask, " | Magic: " , baskets[basketIdx].magic); isTradeExecuted = true ; } else { Print ( "Basket " , baskets[basketIdx].basketId, ": Initial BUY failed, error: " , GetLastError ()); ArrayResize (baskets, ArraySize (baskets) - 1 ); } } else if (direction == POSITION_TYPE_SELL ) { baskets[basketIdx].gridSize = bid + gridSize_Spacing; baskets[basketIdx].takeProfit = bid - takeProfitPts; if (obj_Trade.Sell(baskets[basketIdx].currentLotSize, _Symbol , bid, 0 , baskets[basketIdx].takeProfit, comment)) { Print ( "Basket " , baskets[basketIdx].basketId, ": Initial SELL at " , bid, " | Magic: " , baskets[basketIdx].magic); isTradeExecuted = true ; } else { Print ( "Basket " , baskets[basketIdx].basketId, ": Initial SELL failed, error: " , GetLastError ()); ArrayResize (baskets, ArraySize (baskets) - 1 ); } } return (isTradeExecuted); }

Definimos la función «ExecuteInitialTrade()» para garantizar que cada cesta tenga un identificador único, asignar un número mágico distinto e inicializar los parámetros clave de negociación antes de realizar la orden. En primer lugar, asignamos un «basketId» incrementando la variable «nextBasketId». A continuación, generamos un número mágico único para la cesta añadiendo un desplazamiento escalado al valor «baseMagic», lo que garantiza que cada cesta funcione de forma independiente. Los tamaños inicial y actual de los lotes se establecen en «inpLotSize» para determinar el tamaño básico de las operaciones de esta cesta. La «dirección» se almacena para diferenciar entre cestas de compra y venta.

Para garantizar que las operaciones sean identificables, llamamos a la función «GetPositionComment()» para generar un comentario descriptivo y aplicamos el número mágico de la cesta al objeto de la operación utilizando el método «SetExpertMagicNumber()». La función se define a continuación, donde utilizamos la función StringFormat para obtener el comentario mediante un operador ternario.

string GetPositionComment( int basketId, bool isInitial) { return StringFormat ( "Basket_%d_%s" , basketId, isInitial ? "Initial" : "Grid" ); }

Si la dirección es POSITION_TYPE_BUY, calculamos el nivel de la cuadrícula restando «gridSize_Spacing» del precio de venta y determinamos el nivel de take profit sumando «takeProfitPts» al precio de venta. A continuación, utilizamos la función «Buy()» de la clase «CTrade» para realizar la orden. Si tiene éxito, registramos los detalles de la operación utilizando la función Print() y marcamos la operación como ejecutada. Si la operación falla, registramos el error utilizando la función GetLastError() y utilizamos la función ArrayResize() para reducir el tamaño de la matriz «baskets», eliminando la cesta fallida.

Para una operación de venta (POSITION_TYPE_SELL), calculamos el nivel de la cuadrícula añadiendo «gridSize_Spacing» al precio de compra y determinamos el nivel de take profit restando «takeProfitPts» del precio de compra. La operación se ejecuta utilizando la función «Sell()». Al igual que con las operaciones de compra, la ejecución correcta se registra mediante la función «Print()», y el fallo da lugar a un registro de errores con GetLastError, seguido del redimensionamiento de la matriz «baskets» mediante «ArrayResize()» para eliminar la cesta fallida.

Antes de ejecutar cualquier operación, la función se asegura de que la matriz tenga suficiente espacio llamando a «ArrayResize()» para aumentar su tamaño. Por último, la función devuelve «true» si la operación se ha ejecutado correctamente y «false» en caso contrario. Al ejecutar el programa, obtenemos el siguiente resultado.

En la imagen podemos ver que hemos confirmado las posiciones iniciales según las cestas o señales realizadas. A continuación, debemos pasar a gestionar estas posiciones gestionando cada cesta de forma individual. Para lograrlo, utilizamos un bucle for para la iteración.

for ( int i = 0 ; i < ArraySize (baskets); i++) { ManageGridPositions(i, ask, bid); }

Aquí, iteramos a través de todas las cestas activas utilizando un bucle for, asegurándonos de que cada cesta se gestione adecuadamente. La función ArraySize determina el número actual de cestas en la matriz «baskets», proporcionando el límite superior del bucle. Esto garantiza que procesemos todas las cestas existentes sin sobrepasar los límites de la matriz. Para cada cesta, llamamos a la función «ManageGridPositions()», pasando el índice de la cesta junto con los precios normalizados de «venta» y «compra». La función es la siguiente.

void ManageGridPositions( int basketIdx, double ask, double bid) { bool newPositionOpened = false ; string comment = GetPositionComment(baskets[basketIdx].basketId, false ); obj_Trade.SetExpertMagicNumber(baskets[basketIdx].magic); if (baskets[basketIdx].direction == POSITION_TYPE_BUY ) { if (ask <= baskets[basketIdx].gridSize) { baskets[basketIdx].currentLotSize *= inpMultiplier; if (obj_Trade.Buy(baskets[basketIdx].currentLotSize, _Symbol , ask, 0 , baskets[basketIdx].takeProfit, comment)) { newPositionOpened = true ; Print ( "Basket " , baskets[basketIdx].basketId, ": Grid BUY at " , ask); baskets[basketIdx].gridSize = ask - gridSize_Spacing; } else { Print ( "Basket " , baskets[basketIdx].basketId, ": Grid BUY failed, error: " , GetLastError ()); } } } else if (baskets[basketIdx].direction == POSITION_TYPE_SELL ) { if (bid >= baskets[basketIdx].gridSize) { baskets[basketIdx].currentLotSize *= inpMultiplier; if (obj_Trade.Sell(baskets[basketIdx].currentLotSize, _Symbol , bid, 0 , baskets[basketIdx].takeProfit, comment)) { newPositionOpened = true ; Print ( "Basket " , baskets[basketIdx].basketId, ": Grid SELL at " , bid); baskets[basketIdx].gridSize = bid + gridSize_Spacing; } else { Print ( "Basket " , baskets[basketIdx].basketId, ": Grid SELL failed, error: " , GetLastError ()); } } } if (newPositionOpened && CountBasketPositions(baskets[basketIdx].basketId) > 1 ) { double breakevenPrice = CalculateBreakevenPrice(baskets[basketIdx].basketId); double newTP = (baskets[basketIdx].direction == POSITION_TYPE_BUY ) ? breakevenPrice + (inpBreakevenPts * _Point ) : breakevenPrice - (inpBreakevenPts * _Point ); baskets[basketIdx].takeProfit = newTP; for ( int j = PositionsTotal () - 1 ; j >= 0 ; j--) { ulong ticket = PositionGetTicket (j); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == baskets[basketIdx].magic) { if (!obj_Trade.PositionModify(ticket, 0 , newTP)) { Print ( "Basket " , baskets[basketIdx].basketId, ": Failed to modify TP for ticket " , ticket); } } } Print ( "Basket " , baskets[basketIdx].basketId, ": Breakeven = " , breakevenPrice, ", New TP = " , newTP); } }

Aquí implementamos la función «ManageGridPositions()» para gestionar dinámicamente las operaciones basadas en cuadrículas dentro de cada cesta activa. Nos aseguramos de que las nuevas posiciones en la red se ejecuten a los niveles de precios correctos y de que se realicen los ajustes de beneficios cuando sea necesario. Comenzamos inicializando el indicador «newPositionOpened» para realizar un seguimiento de si se ha ejecutado una nueva operación de cuadrícula. Mediante la función «GetPositionComment()», generamos una cadena de comentarios específica para cada tipo de operación (inicial o cuadrícula). A continuación, llamamos a la función «SetExpertMagicNumber()» para asignar el número mágico único de la cesta, lo que garantiza que todas las operaciones dentro de la cesta se registren correctamente.

Para las cestas de compra, comprobamos si el precio de venta ha bajado hasta el umbral «gridSize» o por debajo de él. Si se cumple esta condición, ajustamos el tamaño del lote multiplicando «currentLotSize» por el parámetro de entrada «inpMultiplier». A continuación, intentamos realizar una orden de compra utilizando el método «Buy()» del objeto comercial «obj_Trade». Si la operación se ejecuta correctamente, actualizamos «gridSize» restándole «gridSize_Spacing», lo que garantiza que la siguiente operación de compra se posicione correctamente. También registramos la ejecución correcta utilizando la función Print(). Si la orden de compra falla, recuperamos y registramos el error utilizando la función GetLastError().

Para las cestas de venta, seguimos un proceso similar, pero en su lugar, comprobamos si el precio de oferta ha subido hasta el umbral gridSize o por encima de él. Si se cumple esta condición, ajustamos el tamaño del lote aplicando el «inpMultiplier» al «currentLotSize». A continuación, ejecutamos una orden de venta utilizando la función «Sell()» y actualizamos el gridSize añadiendo «gridSize_Spacing» para definir el siguiente nivel de venta. Si la orden se ejecuta correctamente, registramos los detalles con «Print()», y si falla, registramos el error con «GetLastError()».

Si se abre una nueva posición en la cuadrícula y la cesta ahora contiene varias operaciones, procedemos a ajustar la toma de ganancias a un nivel de equilibrio. Primero determinamos el precio de equilibrio llamando a la función «CalculateBreakevenPrice()». A continuación, calculamos un nuevo nivel de take profit basado en la dirección de la cesta:

Para las cestas de compra, el take profit se establece añadiendo «inpBreakevenPts» (convertido en puntos de precio) al precio de equilibrio.

Para las cestas de venta, el take profit se ajusta restando «inpBreakevenPts» del precio de equilibrio.

A continuación, recorremos todas las posiciones abiertas utilizando la función PositionsTotal(), recuperando el número de ticket de cada posición con PositionGetTicket(). Utilizamos PositionSelectByTicket() para seleccionar la posición y verificar su símbolo con la función «PositionGetString». También nos aseguramos de que la posición pertenezca a la cesta correcta comprobando su número mágico con el parámetro «POSITION_MAGIC». Una vez verificada, intentamos modificar su take profit utilizando el método «PositionModify()». Si esta modificación falla, registramos el error.

Por último, registramos el nuevo precio de equilibrio calculado y el nivel de take profit actualizado utilizando la función Print(). Esto garantiza que la estrategia de negociación en red se adapte dinámicamente, al tiempo que mantiene puntos de salida eficientes. La función responsable de calcular el precio promedio es la siguiente.

double CalculateBreakevenPrice( int basketId) { double weightedSum = 0.0 ; double totalLots = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && StringFind ( PositionGetString ( POSITION_COMMENT ), "Basket_" + IntegerToString (basketId)) >= 0 ) { double lot = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); double openPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); weightedSum += openPrice * lot; totalLots += lot; } } return (totalLots > 0 ) ? (weightedSum / totalLots) : 0 ; }

Implementamos la función «CalculateBreakevenPrice()» para determinar el precio de equilibrio ponderado para una cesta de operaciones determinada, lo que garantiza que el nivel de take profit se pueda ajustar dinámicamente en función de los precios de entrada ponderados por volumen de todas las posiciones abiertas dentro de la cesta. Comenzamos inicializando «weightedSum» para almacenar la suma de los precios ponderados y «totalLots» para realizar un seguimiento del tamaño total de todas las posiciones de la cesta. A continuación, iteramos a través de todas las posiciones abiertas.

Para cada posición, recuperamos su número de ticket utilizando PositionGetTicket() y seleccionamos la posición con PositionSelectByTicket(). Verificamos que la posición pertenezca al símbolo comercial actual. Además, comprobamos si la posición forma parte de la cesta especificada buscando el ID de la cesta en la cadena de comentarios utilizando la función StringFind(). El comentario debe contener «Basket_» + IntegerToString(basketId) para clasificarse en la misma cesta.

Una vez verificada la posición, extraemos el tamaño del lote utilizando «PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)» y su precio de apertura utilizando POSITION_PRICE_OPEN. A continuación, multiplicamos el precio de apertura por el tamaño del lote y sumamos el resultado a «weightedSum», asegurándonos de que los lotes más grandes tengan una mayor influencia en el precio de equilibrio final. Al mismo tiempo, acumulamos el tamaño total del lote en «totalLots».

Después de recorrer todas las posiciones, calculamos el precio de equilibrio medio ponderado dividiendo «weightedSum» entre «totalLots». Si no hay posiciones en la cesta («totalLots» == 0), devolvemos 0 para evitar errores de división por cero. Al ejecutar el programa, obtenemos el siguiente resultado.

En la imagen podemos ver que las cestas se gestionan de forma independiente, abriendo las cuadrículas y calculando el promedio de los precios. Por ejemplo, la cesta 2 tiene los mismos niveles de take profit de 0,68074. Podemos confirmarlo en el diario, tal y como se muestra a continuación.

En la imagen podemos ver que, una vez abierta la posición de compra en la cuadrícula para la cesta 4, también modificamos el take profit. Ahora, debemos cerrar las posiciones basándonos en los modos solo por motivos de seguridad, aunque no es necesario, ya que ya hemos modificado los niveles, como se indica a continuación.

if (closureMode == CLOSE_BY_PROFIT) CheckAndCloseProfitTargets(); if (closureMode == CLOSE_BY_POINTS && CountBasketPositions(baskets[i].basketId) > 1 ) { CheckBreakevenClose(i, ask, bid); }

Aquí gestionamos los cierres comerciales basándonos en el «closureMode» seleccionado. Si se establece en «CLOSE_BY_PROFIT», llamamos a «CheckAndCloseProfitTargets()» para cerrar las cestas que alcanzan sus objetivos de beneficio. Si se establece en «CLOSE_BY_POINTS», nos aseguramos de que la cesta tenga varias posiciones utilizando «CountBasketPositions()» antes de llamar a «CheckBreakevenClose()» para cerrar las operaciones en el punto de equilibrio cuando se cumplan las condiciones. Las funciones son las siguientes.

void CheckAndCloseProfitTargets() { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (baskets); i++) { int posCount = CountBasketPositions(baskets[i].basketId); if (posCount <= 1 ) continue ; double totalProfit = 0 ; for ( int j = PositionsTotal () - 1 ; j >= 0 ; j--) { ulong ticket = PositionGetTicket (j); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && StringFind ( PositionGetString ( POSITION_COMMENT ), "Basket_" + IntegerToString (baskets[i].basketId)) >= 0 ) { totalProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); } } if (totalProfit >= profitTotal_inCurrency) { Print ( "Basket " , baskets[i].basketId, ": Profit target reached (" , totalProfit, ")" ); CloseBasketPositions(baskets[i].basketId); } } }

Aquí, comprobamos y cerramos las cestas cuando alcanzan el objetivo de beneficio en el modo «CLOSE_BY_PROFIT». Recorremos las «cestas» y utilizamos «CountBasketPositions()» para asegurarnos de que existen varias posiciones. A continuación, sumamos las ganancias utilizando «PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)» para todas las posiciones de la cesta. Si el beneficio total alcanza o supera «profitTotal_inCurrency», registramos el evento y llamamos a «CloseBasketPositions()» para asegurar las ganancias. La función «CountBasketPositions» se define a continuación.

int CountBasketPositions( int basketId) { int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && StringFind ( PositionGetString ( POSITION_COMMENT ), "Basket_" + IntegerToString (basketId)) >= 0 ) { count++; } } return count; }

Utilizamos la función «CountBasketPositions()» para contar las posiciones en una cesta específica. Recorremos todas las posiciones, recuperamos cada «ticket» con la función PositionGetTicket() y comprobamos si POSITION_COMMENT contiene el ID de la cesta. Si se encuentra una coincidencia, incrementamos «count». Por último, devolvemos el número total de posiciones en la cesta. La definición de la función «CloseBasketPositions()» también es la siguiente.

void CloseBasketPositions( int basketId) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket) && StringFind ( PositionGetString ( POSITION_COMMENT ), "Basket_" + IntegerToString (basketId)) >= 0 ) { if (obj_Trade.PositionClose(ticket)) { Print ( "Basket " , basketId, ": Closed position ticket " , ticket); } } } }

Utilizamos la misma lógica para iterar a través de todas las posiciones, verificarlas y cerrarlas utilizando el método «PositionClose». Por último, tenemos la función responsable de forzar el cierre de posiciones cuando superan los niveles objetivo definidos.

void CheckBreakevenClose( int basketIdx, double ask, double bid) { double breakevenPrice = CalculateBreakevenPrice(baskets[basketIdx].basketId); if (baskets[basketIdx].direction == POSITION_TYPE_BUY ) { if (bid >= breakevenPrice + (inpBreakevenPts * _Point )) { Print ( "Basket " , baskets[basketIdx].basketId, ": Closing BUY positions at breakeven + points" ); CloseBasketPositions(baskets[basketIdx].basketId); } } else if (baskets[basketIdx].direction == POSITION_TYPE_SELL ) { if (ask <= breakevenPrice - (inpBreakevenPts * _Point )) { Print ( "Basket " , baskets[basketIdx].basketId, ": Closing SELL positions at breakeven + points" ); CloseBasketPositions(baskets[basketIdx].basketId); } } }

Aquí implementamos cierres basados en el punto de equilibrio utilizando «CheckBreakevenClose()». Primero determinamos el precio de equilibrio con «CalculateBreakevenPrice()». Si la cesta está en dirección de COMPRA y el precio de oferta supera el umbral de equilibrio más el umbral definido («inpBreakevenPts * _Point»), registramos el evento y ejecutamos «CloseBasketPositions()» para asegurar los beneficios. Del mismo modo, para las cestas SELL, comprobamos si el precio de venta cae por debajo del umbral de equilibrio menos el umbral, lo que desencadena el cierre. Esto garantiza que las posiciones se mantengan una vez que el movimiento del precio se alinea con las condiciones de equilibrio.

Por último, dado que cerramos las posiciones por take-profit al principio, esto significa que tenemos «cáscaras» vacías o cestas de posiciones que ensucian el sistema. Por lo tanto, para garantizar la limpieza, debemos identificar las cestas vacías que no contienen ningún elemento y eliminarlas. Implementamos la siguiente lógica.

for ( int i = ArraySize (baskets) - 1 ; i >= 0 ; i--) { if (CountBasketPositions(baskets[i].basketId) == 0 ) { Print ( "Removing inactive basket ID: " , baskets[i].basketId); for ( int j = i; j < ArraySize (baskets) - 1 ; j++) { baskets[j] = baskets[j + 1 ]; } ArrayResize (baskets, ArraySize (baskets) - 1 ); } }

Aquí nos aseguramos de que las cestas inactivas, que ya no contienen posiciones abiertas, se eliminen de manera eficiente. Iteramos a través de la matriz «baskets» en orden inverso para evitar problemas de desplazamiento de índices durante la eliminación. Utilizando «CountBasketPositions()», comprobamos si una cesta no tiene operaciones pendientes. Si está vacío, registramos su eliminación y desplazamos los elementos posteriores hacia abajo para mantener la estructura de la matriz. Por último, llamamos a ArrayResize() para ajustar el tamaño de la matriz, evitando el uso innecesario de memoria y asegurando que solo se realice un seguimiento de las cestas activas. Este enfoque mantiene la gestión de la cesta eficiente y evita el desorden en el sistema. Al ejecutarlo, obtenemos el siguiente resultado.

En la imagen podemos ver que gestionamos eficazmente la eliminación del desorden y que podemos controlar las posiciones de la cuadrícula, logrando así nuestro objetivo. Lo que queda por hacer es realizar pruebas retrospectivas del programa, lo cual se aborda en la siguiente sección.





Prueba retrospectiva

Tras realizar pruebas retrospectivas exhaustivas durante un año, 2023, utilizando la configuración predeterminada, obtenemos los siguientes resultados.

Gráfico de prueba retrospectiva:

Informe de prueba retrospectiva:





Conclusión



En conclusión, hemos desarrollado un asesor experto MQL5 de negociación en cuadrícula multinivel que gestiona de manera eficiente las entradas de operaciones por capas, los ajustes dinámicos de la cuadrícula y la recuperación estructurada. Al integrar un espaciado escalable entre posiciones, una progresión controlada de lotes y salidas en punto de equilibrio, el sistema se adapta a las fluctuaciones del mercado al tiempo que optimiza el riesgo y la recompensa.

Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene fines exclusivamente educativos. El trading conlleva un riesgo financiero significativo y las condiciones del mercado pueden ser impredecibles. Es esencial realizar pruebas retrospectivas adecuadas y gestionar los riesgos antes de la implementación en vivo.

Al aplicar estas técnicas, podrá mejorar sus habilidades en el trading algorítmico y perfeccionar su estrategia basada en cuadrículas. Sigue realizando pruebas y optimizaciones para lograr el éxito a largo plazo. ¡Mucha suerte!