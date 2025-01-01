- OrderCalcMargin
PositionSelectByTicket
Elige una posición abierta para trabajar posteriormente con ella según el ticket indicado. Retorna true en caso de que la función se ejecute con éxito. Retorna false en caso de que la función no se ejecute con éxito. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
bool PositionSelectByTicket(
Parámetros
ticket
[in] Ticket de la posición.
Valor devuelto
Valor del tipo bool.
Observación
La función PositionSelectByTicket() copia los datos sobre la posición en el entorno programático, y las siguientes llamadas de PositionGetDouble(), PositionGetInteger() y PositionGetString() retornarán los valores copiados anteriormente. Esto significa que la propia posición podría no existir ya (o haber modificado su volumen, dirección, etc.), pero sus datos podrían ser obtenidos todavía. Para obtener de forma garantizada datos recientes sobre una posición, se recomienda llamar a la función PositionSelectByTicket() justo antes de solicitarlos.
Ejemplo:
#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber
Véase también
PositionGetSymbol(), PositionsTotal(), Propiedades de las posiciones