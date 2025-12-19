Discusión sobre el artículo "Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 11): Desarrollo de un sistema de negociación de cuadrícula multinivel"
¡Un código muy bueno y un EA muy rápido!
Desafortunadamente hay un problema con el cálculo del tamaño del lote - multiplicadores con un decimal (como 1,3, 1,5, etc) puede causar problemas con las funciones de orden MQL como el tamaño del lote da a veces los códigos de error 4756 cuando el multiplicador no es 1 o 2.
Sería muy bueno si el cálculo de tamaño de lote podría ser cambiado marginalmente para asegurar que los tamaños de lote se calculan adecuadamente para la alimentación en las funciones de orden para todos los valores de multiplicador.
Gracias por sus amables comentarios. Por supuesto.
Hola,
Despues de leer el articulo, lo encontre util y definitivamente lo probare. Sin embargo, parece que no estoy viendo o tal vez me perdí en el artículo sobre la separación de la primera posición TP que creo que también es útil y sostenible para la estrategia de negociación.
Artículo publicado Automatización de estrategias de trading en MQL5 (Parte 11): Desarrollo de un sistema de negociación de cuadrícula multinivel:
Un sistema de negociación por cuadrículas multinivel es un enfoque estructurado que aprovecha la volatilidad del mercado colocando una serie de órdenes de compra y venta a intervalos predeterminados en un rango de niveles de precios. La estrategia que estamos a punto de implementar no consiste en predecir la dirección del mercado, sino en sacar provecho del flujo natural de los precios, obteniendo ganancias tanto si el mercado sube como si baja o se mantiene estable.
Basándonos en este concepto, nuestro programa implementará la estrategia de red multinivel mediante un diseño modular que separa la detección de señales, la ejecución de órdenes y la gestión de riesgos. En el desarrollo de nuestro sistema, primero inicializaremos los parámetros clave, como las medias móviles para identificar señales de trading, y configuraremos una estructura de cesta que englobe los detalles de las operaciones, como los tamaños iniciales de los lotes, el espaciado de la cuadrícula y los niveles de take profit.
A medida que el mercado evoluciona, el programa supervisará los movimientos de los precios para activar nuevas operaciones y gestionar las posiciones existentes, añadiendo órdenes en cada nivel de la cuadrícula en función de condiciones predefinidas y ajustando dinámicamente los parámetros de riesgo. La arquitectura también incluirá funciones para recalcular los puntos de equilibrio, modificar los objetivos de toma de ganancias y cerrar posiciones cuando se alcancen los objetivos de ganancias o los umbrales de riesgo. Este plan estructurado no solo organizará el programa en componentes distintos y manejables, sino que también garantizará que cada capa de la red contribuya a una estrategia comercial cohesionada y con gestión de riesgos, lista para una sólida comprobación retrospectiva y una implementación comercial. En pocas palabras, así es como se verá la arquitectura.
Autor: Allan Munene Mutiiria