PositionGetTicket
La función retorna el ticket de la posición según un índice de la lista de posiciones abiertas y elige de forma automática esta posición para trabajar posteriormente con ella con la ayuda de las funciones PositionGetDouble, PositionGetInteger, PositionGetString.
ulong PositionGetTicket(
Parámetros
index
[in] Índice de la posición en la lista de posiciones abiertas, empezando por el 0.
Valor devuelto
Ticket de la posición. En caso de ejecución fallida, devuelve 0.
Observación
En el registro de posiciones con "compensación" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING y ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) de cada símbolo en cualquier momento solo puede abrirse una posición, que es el resultado de una o más operaciones. Es mejor no confundir las posiciones con las órdenes pendientes en activo, que también se muestran en la pestaña "Trading" en el panel "Herramientas".
En el caso de que las posiciones se representen independientemente (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), de cada símbolo pueden abrirse a la vez varias posiciones.
Para obtener de forma garantizada datos recientes sobre una posición, se recomienda llamar a la función PositionSelect() justo antes de solicitarlos.
Ejemplo:
Véase también
PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Propiedades de las posiciones