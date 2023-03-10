WA Order Block FVG bos MT5
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
O WA Order Block FVG bos MT5 é um indicador com base no estudo de SMC (Smart Money Concepts) criado pelo ICT Inner Circle Trader, eleplota no seu gráfico as informações de Order Blocks em 3 tempos gráficos diferentes, fair Value Gaps e Regiões de Liquidez além do BOS ( Break os Structures), tudo em um só indicador.
Dessa forma você não precisa colocar essas informações de forma manual.
Agora você tem tudo isso de forma automática em seu gráfico.