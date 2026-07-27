Router Regime eurusd M15

Router Regime EURUSD M15 is a rule-based Expert Advisor for MetaTrader 5, designed mainly for EURUSD on the M15 timeframe.


The EA uses a multi-timeframe structure:

M15 for entries

H1 for market regime

H4 for directional bias


It does not use artificial intelligence, martingale, grid, arbitrage or news trading. All decisions are based on objective technical rules.


Main strategy modules:

Trend pullback

Asian/London breakout

False breakout

Range logic

Squeeze breakout

MA Cross SELL continuation


Main filters:

Trading session filter

Maximum spread filter

ADX filter

Minimum ATR filter

Support and resistance distance

Daily trade limit

Consecutive loss limit


Risk management:

ATR-based stop loss

R-multiple take profit

Break even

ATR trailing stop

Fixed lot or percentage risk


The EA includes an on-chart information panel showing status, active mode, latest filter reason, levels, spread and trade information. It can also display visual indicators on the chart.


Recommended setup:

Symbol: EURUSD

Chart timeframe: M15

Platform: MetaTrader 5

VPS: recommended for continuous operation


Before using on a live account, test the EA in the MetaTrader 5 Strategy Tester and on a demo account with your broker's spread, commission and execution conditions.


Risk warning:

Forex and CFDs involve high risk. Backtest results and past performance do not guarantee future results. This product is an automated trading tool and does not constitute financial advice.



Router Regime EURUSD M15 e um Expert Advisor baseado em regras para MetaTrader 5, desenvolvido principalmente para EURUSD no timeframe M15.


O EA usa uma estrutura multitemporal:

M15 para entradas

H1 para regime de mercado

H4 para vies direcional


Ele nao usa inteligencia artificial, martingale, grid, arbitragem ou operacao por noticias. Todas as decisoes sao baseadas em regras tecnicas objetivas.


Modulos principais:

Trend pullback

Rompimento Asia/Londres

Falso rompimento

Logica de range

Squeeze breakout

MA Cross SELL por continuacao


Filtros principais:

Filtro de sessao

Filtro de spread maximo

Filtro ADX

Filtro de ATR minimo

Distancia de suporte e resistencia

Limite diario de trades

Limite de perdas consecutivas


Gerenciamento de risco:

Stop loss baseado em ATR

Take profit por multiplo de R

Break even

Trailing stop por ATR

Lote fixo ou risco percentual


O EA inclui painel informativo no grafico com status, modo ativo, motivo do ultimo filtro, niveis, spread e informacoes da operacao. Tambem pode exibir indicadores visuais no grafico.


Configuracao recomendada:

Simbolo: EURUSD

Timeframe do grafico: M15

Plataforma: MetaTrader 5

VPS: recomendado para operacao continua


Antes de usar em conta real, teste o EA no Strategy Tester do MetaTrader 5 e em conta demo com as condicoes de spread, comissao e execucao da sua corretora.


Aviso de risco:

Forex e CFDs envolvem alto risco. Resultados de backtest e desempenho passado nao garantem resultados futuros. Este produto e uma ferramenta automatizada e nao constitui recomendacao financeira.

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Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.6 (10)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Experts
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
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Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
WDO TrendBreakout ProPanel é um Expert Advisor desenvolvido para operar o Mini Dólar brasileiro no MetaTrader 5, com foco em rompimentos intradiários, controle de risco e acompanhamento visual no gráfico. A estratégia combina rompimento de canal no M5, filtro de tendência em timeframe superior, VWAP, EMA, ATR, limite diário de operações, controle de spread, stop financeiro por operação e limite de perda diária. O objetivo é operar de forma disciplinada, evitando martingale, grid, preço médio ou
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Donchian Portfolio Visual
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
Donchian Portfolio Visual MT5: that is attached to only one chart, but can monitor and trade more than one symbol internally. The concept is simple: These figures are historical test results only and do not guarantee future performance. Always run yourown test with your broker's spread, commission and execution conditions. Included Presets Default H4: recommended and most robust setup H1: secondary testing setup M15 Experimental: for research and testing only Who Is This EA For? This EA is suit
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Intraday Range Momentum
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
SHORT DESCRIPTION An automated opening-range breakout EA with higher-timeframe trend confirmation, volatility filters and controlled risk management. FULL DESCRIPTION Intraday Range Momentum is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to trade intraday breakouts after a configurable opening range. The EA first records the highest and lowest prices during the selected range-building period. After the range is complete, it monitors closed candles for a confirmed breakout. An option
Donchian Portifolio Pro
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
DONCHIAN PRO - PORTFOLIO EA FOR METATRADER 5 Donchian Pro is a multi-symbol trend-following Expert Advisor designed to monitor a focused Forex portfolio from a single MT5 chart. The default setup combines long-term Donchian breakouts, an EMA 200 trend filter, ATR-based trade management and account-level risk protection. Signals are evaluated using completed H4 candles only. The EA does not use martingale, grid recovery or position averaging. Every accepted trade is opened with an initial Sto
Win Petr4 Duo B3
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
Win Petr4 Duo B3 Multi-ativo robô para o MetaTrader 5 focado no mercado brasileiro, com um estratégia intradiária para WIN e PETR4, painel visual, controle de risco, e Detecção automática com rolagem do contrato atual do mini índice. Win Petr4 Duo B3  é um Consultor Expert desenvolvido para negociação dois dos ativos mais seguidos pela comunidade brasileira de day trading: o mini índice WIN e PETR4. Estratégia de Entrada O O Painel de Regime Win Petr4 utiliza uma estratégia intradiária baseada n
WDO Range Reversal ProPanel
Marcelo Do Couto Rodrigues
Experts
WDO Range Reversal ProPanel Expert Advisor intradiário para WDO que opera reversões após falsos rompimentos confirmados da faixa de abertura, com saídas baseadas em ATR, controles diários e painel informativo em inglês. Descrição do produto WDO Range Reversal ProPanel é um Expert Advisor intradiário desenvolvido para o contrato futuro de mini dólar negociado na B3. O robô constrói uma faixa de abertura entre 09:00 e 09:45, considerando o horário do servidor da corretora. Depois que a faixa
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