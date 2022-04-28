RaysFX Supertrend Line
- Indicators
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Davide RappaYouTube Channel: https://www.youtube.com/@RaysFX_Trading
- Version: 1.3
- Updated: 19 February 2024
RaysFX Supertrend + Alert
RaysFX Supertrend è un indicatore di tendenza superiore progettato per i trader che desiderano avere un vantaggio nel mercato. Questo indicatore utilizza una combinazione di CCI (Commodity Channel Index) e ATR (Average True Range) per identificare le tendenze del mercato e fornire segnali di trading accurati.Caratteristiche principali
- Indicatori CCI e ATR: Utilizza due degli indicatori più popolari e affidabili per identificare le tendenze del mercato e generare segnali di trading.
- Allerta sonora: L’indicatore ha un’opzione per attivare un allarme sonoro ogni volta che la tendenza cambia, aiutandoti a rimanere aggiornato senza dover monitorare costantemente i grafici.
- Facile da usare: Nonostante la sua potenza, RaysFX Supertrend è incredibilmente facile da usare. Basta applicarlo al tuo grafico e iniziare a fare trading!
Extremely reliable.