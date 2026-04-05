RaysFX Multi Meter
- Indicators
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Davide RappaYouTube Channel: https://www.youtube.com/@RaysFX_Trading
- Version: 1.0
- Activations: 5
Questo indicatore è studiato per analizzare:
- Lo Stochastic Oscillators,
- la Moving Averages,
- il MACD,
- il crossover MA,
- e per finire i Parabolic SAR.
Il tutto viene racchiuso in un grafico che indicherà con frecce e spettri il momento ideale per aprire un trade.
"La precisione dei segnali dipende sempre dai valori impostati, con i valori stock si ha un ottima affidabilità "