RaysFX Fractal Indicator Whit Alert
- Indicators
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Davide RappaYouTube Channel: https://www.youtube.com/@RaysFX_Trading
- Version: 1.0
- Activations: 5
- Questo indicatore fractal ti invierà un messaggio telefonico (tramite app mt4)
- non è necessaria la configurazione dell'indicatore, basta impostare l'ID del tuo smartphone e potrai ricevere il messaggio BUY o SELL in tempo reale (affidabilità 80%)
per qualsiasi domanda o dubbio non esitate a contattarmi su mql5.com o telegram (link al gruppo disponibile in bio)