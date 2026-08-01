RaysFX Pattern Detector MT5
- Indicators
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- Version: 1.0
RaysFX Pattern Detector è uno strumento di analisi tecnica all'avanguardia progettato per i trader che basano le loro decisioni sull'azione dei prezzi (Price Action). Questo indicatore scannerizza automaticamente il grafico in tempo reale per identificare e segnalare i pattern candlestick più affidabili e noti, eliminando il lavoro manuale e aiutandoti a non perdere mai un'opportunità di trading.
Che tu sia un trader discrezionale, un principiante che sta imparando a riconoscere le candele, o un professionista che cerca uno strumento per confermare le proprie analisi, RaysFX Pattern Detector è il compagno ideale per il tuo MetaTrader 5.
🎯 Perché scegliere RaysFX Pattern Detector?
- Copertura Completa: Rileva automaticamente 24 pattern candlestick diversi, suddivisi in pattern a 1, 2 e 3 candele.
- Visualizzazione Intuitiva: Frecce colorate (Verdi per il rialzo, Rosse per il ribasso) e etichette di testo dirette sul grafico. Saprai subito quale pattern si è formato senza dover indovinare.
- Altamente Personalizzabile: Puoi decidere esattamente quali pattern mostrare. Disabilita i pattern che non usi per mantenere il grafico pulito e focalizzato sulla tua strategia.
- Sensibilità Calibrabile: A differenza di molti indicatori rigidi, qui puoi regolare matematicamente le soglie di rilevamento (es. rapporto corpo/ombra per Hammer e Doji) per adattarle alla volatilità di qualsiasi asset.
- Ottimizzazione Grafica: Imposta la distanza delle frecce e delle etichette dal prezzo in modo che non si sovrappongano mai alle candele, anche su timeframe bassi.
📊 Pattern Rilevati (24 in totale)
L'indicatore include i pattern più ricercati dal sistema giapponese, ognuno attivabile/disattivabile singolarmente:
Pattern a 1 Candela:
- Doji, Dragonfly Doji, Gravestone Doji
- Marubozu Bull, Marubozu Bear
- Hammer, Hanging Man
- Inverted Hammer, Shooting Star
Pattern a 2 Candele:
- Bullish Engulfing, Bearish Engulfing
- Bullish Harami, Bearish Harami
- Piercing Line, Dark Cloud Cover
- Tweezer Top, Tweezer Bottom
Pattern a 3 Candele:
- Morning Star, Evening Star
- Three White Soldiers, Three Black Crows
- Three Inside Up, Three Inside Down
⚙️ Parametri di Input e Personalizzazione
L'indicatore è diviso in sezioni logiche per una configurazione semplice:
Impostazioni Visive:
- Mostra etichette testuali : Attiva/disattiva il nome del pattern sul grafico.
- Mostra frecce : Attiva/disattiva le frecce di ingresso.
- Dimensione font , Distanza freccia/etichetta (punti) , Colori : Personalizza l'aspetto grafico per adattarlo al tuo template.
Sensibilità Matematica (Esclusivo RaysFX):
- Soglia Doji : Definisci il rapporto corpo/range per considerare una candela Doji (default 10%).
- Soglia corpo lungo : Definisci quando un corpo è considerato "lungo" per i Marubozu/Star (default 60%).
- Rapporto ombra/corpo : Calibra la sensibilità per Hammer e Shooting Star (default 2.0).
Filtri Pattern: Gruppi dedicati per accendere o spegnere specifici pattern a 1, 2 o 3 candele.
💡 Come utilizzarlo nella tua strategia di trading
- Conferma di Trend: Usa pattern come Three White Soldiers o Marubozu per confermare la continuazione di un trend forte.
- Punti di Inversione: Cerca Morning/Evening Star o Engulfing in zone chiave di supporto/resistenza per identificare potenziali inversioni di mercato.
- Trading di Breakout/Ritracciamento: I Tweezer e gli Harami sono eccellenti per individuare zone di consolidamento o brevi ritracciamenti prima di un nuovo move direzionale.
⚠️ Note Importanti
- Progettato per funzionare su qualsiasi strumento finanziario (Forex, Azioni, Indici, Criptovalute, Materie Prime) e su qualsiasi timeframe.
- Non ridipingge (non-repainting): una volta che il pattern è confermato alla chiusura della candela, il segnale rimane stabile e non si sposta.