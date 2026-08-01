RaysFX Pattern Detector MT5

RaysFX Pattern Detector è uno strumento di analisi tecnica all'avanguardia progettato per i trader che basano le loro decisioni sull'azione dei prezzi (Price Action). Questo indicatore scannerizza automaticamente il grafico in tempo reale per identificare e segnalare i pattern candlestick più affidabili e noti, eliminando il lavoro manuale e aiutandoti a non perdere mai un'opportunità di trading.

Che tu sia un trader discrezionale, un principiante che sta imparando a riconoscere le candele, o un professionista che cerca uno strumento per confermare le proprie analisi, RaysFX Pattern Detector è il compagno ideale per il tuo MetaTrader 5.

🎯 Perché scegliere RaysFX Pattern Detector?

Copertura Completa: Rileva automaticamente 24 pattern candlestick diversi, suddivisi in pattern a 1, 2 e 3 candele.

Rileva automaticamente 24 pattern candlestick diversi, suddivisi in pattern a 1, 2 e 3 candele. Visualizzazione Intuitiva: Frecce colorate (Verdi per il rialzo, Rosse per il ribasso) e etichette di testo dirette sul grafico. Saprai subito quale pattern si è formato senza dover indovinare.

Frecce colorate (Verdi per il rialzo, Rosse per il ribasso) e etichette di testo dirette sul grafico. Saprai subito quale pattern si è formato senza dover indovinare. Altamente Personalizzabile: Puoi decidere esattamente quali pattern mostrare. Disabilita i pattern che non usi per mantenere il grafico pulito e focalizzato sulla tua strategia.

Puoi decidere esattamente quali pattern mostrare. Disabilita i pattern che non usi per mantenere il grafico pulito e focalizzato sulla tua strategia. Sensibilità Calibrabile: A differenza di molti indicatori rigidi, qui puoi regolare matematicamente le soglie di rilevamento (es. rapporto corpo/ombra per Hammer e Doji) per adattarle alla volatilità di qualsiasi asset.

A differenza di molti indicatori rigidi, qui puoi regolare matematicamente le soglie di rilevamento (es. rapporto corpo/ombra per Hammer e Doji) per adattarle alla volatilità di qualsiasi asset. Ottimizzazione Grafica: Imposta la distanza delle frecce e delle etichette dal prezzo in modo che non si sovrappongano mai alle candele, anche su timeframe bassi.

📊 Pattern Rilevati (24 in totale)

L'indicatore include i pattern più ricercati dal sistema giapponese, ognuno attivabile/disattivabile singolarmente:

Pattern a 1 Candela:

Doji, Dragonfly Doji, Gravestone Doji

Marubozu Bull, Marubozu Bear

Hammer, Hanging Man

Inverted Hammer, Shooting Star

Pattern a 2 Candele:

Bullish Engulfing, Bearish Engulfing

Bullish Harami, Bearish Harami

Piercing Line, Dark Cloud Cover

Tweezer Top, Tweezer Bottom

Pattern a 3 Candele:

Morning Star, Evening Star

Three White Soldiers, Three Black Crows

Three Inside Up, Three Inside Down

⚙️ Parametri di Input e Personalizzazione

L'indicatore è diviso in sezioni logiche per una configurazione semplice:

Impostazioni Visive:

Mostra etichette testuali : Attiva/disattiva il nome del pattern sul grafico.

Mostra frecce : Attiva/disattiva le frecce di ingresso.

Dimensione font , Distanza freccia/etichetta (punti) , Colori : Personalizza l'aspetto grafico per adattarlo al tuo template.

Sensibilità Matematica (Esclusivo RaysFX):

Soglia Doji : Definisci il rapporto corpo/range per considerare una candela Doji (default 10%).

Soglia corpo lungo : Definisci quando un corpo è considerato "lungo" per i Marubozu/Star (default 60%).

Rapporto ombra/corpo : Calibra la sensibilità per Hammer e Shooting Star (default 2.0).

Filtri Pattern: Gruppi dedicati per accendere o spegnere specifici pattern a 1, 2 o 3 candele.

💡 Come utilizzarlo nella tua strategia di trading

Conferma di Trend: Usa pattern come Three White Soldiers o Marubozu per confermare la continuazione di un trend forte. Punti di Inversione: Cerca Morning/Evening Star o Engulfing in zone chiave di supporto/resistenza per identificare potenziali inversioni di mercato. Trading di Breakout/Ritracciamento: I Tweezer e gli Harami sono eccellenti per individuare zone di consolidamento o brevi ritracciamenti prima di un nuovo move direzionale.

⚠️ Note Importanti