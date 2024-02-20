RaysFX Candlestick Signals

RaysFX Candlestick Signals

RaysFX Candlestick Signals è un potente strumento progettato per migliorare la tua esperienza di trading su MT4. Questo indicatore personalizzato è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire segnali di trading precisi e tempestivi basati su specifiche configurazioni di candele e l’indicatore RSI.

Caratteristiche principali:

  1. Segnali di acquisto e vendita: L’indicatore genera segnali di acquisto e vendita basati su specifiche configurazioni di candele e valori dell’indicatore RSI. Questi segnali possono aiutarti a identificare potenziali opportunità di trading.

  2. Notifiche personalizzabili: Puoi scegliere di ricevere avvisi, notifiche o e-mail quando si verifica un segnale di trading. Questo ti permette di rimanere sempre aggiornato sulle opportunità di trading, anche quando non stai guardando direttamente i grafici.

  3. Visualizzazione grafica: L’indicatore visualizza i segnali di trading direttamente sul grafico, rendendo facile e intuitivo capire quando e dove si sono verificati i segnali.


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Trade Direction
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The oscillator shows trend direction using its own algorithm, which is based on calculating price values ​​by analyzing prices of separate currencies (original valuation of currencies). The histogram shows the average value of physical price change over the selected period. When the histogram has a positive value, the trend is rising, if negative - the trend id falling. The indicator uses standard RSI to determine the current market direction on a selected period as follows: the default value of
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Delta Fusion Pro – Advanced Order Flow Analysis for Intraday Trading Delta Fusion Pro is a professional indicator for MetaTrader 4 that reveals aggressive order flow, showing the intensity and direction of institutional pressure in real time. Unlike traditional volume indicators, it analyzes the delta between Ask and Bid volumes to anticipate reversals, confirm trends, and identify professional interest zones. Key Features Intelligent Auto-Tuning System Automatically adjusts all parameters ba
PipMaster Indicator
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PipMaster is built using a powerful trend + momentum following algorithm. Made after years of testing and with market noise filtering built-in.  Aggressive traders can enter a trade as soon as an arrow appear. Conservative traders should wait for a visual alert after a closed candle bar. This indicator is a great tool to be used with your most trusted trend/momentum trading strategy and with solid money management rules. Key Benefits: -Super easy to use by following color coded arrow pointing t
Prophet
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Prophet is a trend indicator. Shows the direction of turning points. Can be used with an optimal risk-to-profit ratio. The arrows indicate favorable moments and directions for entering the market. Uses one parameter for setting (adjust from 1 to 3). The probability of a successful trend is very high. In the course of work, the take-profit is much larger than the stop-loss! Works on all currency pairs and on all timeframes.
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This strategy is best used for Trend based trading. While market is trending, price still makes smaller ranges. Darvas boxes show breakouts from these small ranges, while still following the original market trend. Detailed Description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747919 Features: Darvas - Check Darvas Box Breakout -   Check Price Above/Below MA or Darvas Box has crossed MA -   Min, Max Box Height -   Max Distance Between Entry Price and Darvas Box Other Indicators: - NRTR Trend Check
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Renko Trade Alarm
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Renko Trade Alarm   is designed to work on chart with Renko and Mean Renko candles. It generate B uy and S ell signals on the chart and send notifications. Visualization of signals: Swing  - Formations 123. Pattern  - Double Bottom, Double Top, Triple Bottom, Triple Top, Formations 123 Reverse. Scalp  - Periodic change in the price direction, plus additional filters in the form of oscillators Stochastic  and  MACD. Ichi  - Signals filtered by the Ichimoku indicator. For correct operation an offl
RenkoSarMA
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The indicator calculates and displays renko bars using MA and PSAR data as well as provides buy/sell signals. Renko is a non-trivial price display method. Instead of displaying each bar within a time interval, only the bars where the price moved a certain number of points are shown. Renko bars do not depend on a time interval, therefore the indicator works on any timeframe without losing its efficiency. Buy signal forms when PSAR readings are moving down, MA is moving up, the price is closing ab
Power Renko MT4
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Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
RSI TrendLine Divergency Message
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Un stop pab
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Lợi nhuận từ ngoại hối không thể bị ngăn chặn – hiển thị các tín hiệu mua/bán thông minh    Bạn có thể làm được điều đó không?   Lợi nhuận từ Forex là không thể ngăn cản - Giai đoạn 9 - Yếu tố 2.   Các tính năng chính   Tín hiệu mua – Mũi tên xanh   Tín hiệu bán – Mũi tên màu cam   Tín hiệu thị trường – Đánh dấu trên biểu đồ   Tín hiệu được hiển thị trực tiếp trên biểu đồ   Các pha và yếu tố có thể điều chỉnh   Hỗ trợ kiểm thử ngược dữ liệu lịch sử   Hệ thống báo độn
Advanced reversal system RRR 1 to 5
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The indicator shows entry points with Risk-Reward-Ratio 1 to 5. Main timeframe H1. Works on every pair. The main logic - is to find a reversal level, and then track the price reaction to this level. Doesn't need any settings. As a standard, it paint 5 levels of the same take-profit (red / blue for sellers and buys) and 1 stop-loss level - orange. ATTENTION! The full version of indicator. You can t est full work of indicator free only on the USDCAD pair here  https://www.mql5.com/en/market/produ
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
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Advanced UT Bot & HTS Indicator This indicator is an advanced technical analysis tool that combines two methods: UT Bot and HTS (Higher Timeframe Smoothing) , to generate accurate buy and sell signals. 1. Indicator Structure Works within the main chart window and utilizes 11 buffers to store various data points, including arrows (buy/sell signals) and bands from both UT Bot and HTS systems. Uses colored arrows to represent different trading conditions: Blue arrows : Normal buy signals. Red arro
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
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The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
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Heiken Color Indicator Heiken Color is a simple indicator showing Heiken Ashi candles color, not in your chart but rather in a separate window. The indicator is useful if you want to use Heiken Ashi indicator without changing your chart display. Heiken Ashi can be used to filter signals or spot better entry after another indicator gave you a signal. Heiken Color indicator has no inputs. Heiken Color indicator can be used with any class of assets: Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities
Williams fractal trailing stop
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Williams Fractal Trailing Stop is a professional trading tool that combines the principles of Bill Williams fractal analysis with an adaptive trailing stop mechanism. The indicator provides an accurate definition of the moments for entering a trade and minimizing market risks. The system automatically identifies fractal structures on the chart and calculates optimal levels for moving a stop order. This allows you to protect profits and limit losses. The indicator continuously analyzes marke
Extremes Day
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ADM Multiframe
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RenkoZigZag
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The indicator displays Renko bars on the chart and uses them to plot the ZigZag - trend lines connecting the local Lows and Highs of the price movement. Renko - specialized display of the price action, in which the graph is displayed not every bar of the time frame, but only under the condition that the price had passed more than the specified number of points. Renko bars are not bound to a time frame, so the indicator can work on any time frame with the same efficiency. This implementation of t
Pluuto Alert
Mati Maello
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This indicator Pluuto Alert indicator.Indicator displays trend movement. Indicator calculates automatically line.Alert = arrow.When the alert is up the next alert is down,when the alert is down the next alert is up (new bar). Features FiltPer - displays indicator period.Line1. FiltPer2 - displays indicator period.Line2. Multiplier - displays indicator multiplier.(FlitPer,Line1;step) Deviation1 - displays indicator deviation.(Line2) Deviation2 - displays indicator deviation.(Arrow) Trend - displa
Instantaneous cycle identifier
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This is first public release of detector code entitled "Enhanced Instantaneous Cycle Period" for PSv4.0 I built many months ago. Be forewarned, this is not an indicator, this is a detector to be used by ADVANCED developers to build futuristic indicators in Pine. The origins of this script come from a document by   Dr   . John   Ehlers   entitled "SIGNAL ANALYSIS CONCEPTS". You may find this using the NSA's reverse search engine "goggles", as I call it. John Ehlers' MESA used this measurement to
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Indicators
RaysFX Supertrend + Alert RaysFX Supertrend è un indicatore di tendenza superiore progettato per i trader che desiderano avere un vantaggio nel mercato. Questo indicatore utilizza una combinazione di CCI (Commodity Channel Index) e ATR (Average True Range) per identificare le tendenze del mercato e fornire segnali di trading accurati. Caratteristiche principali Indicatori CCI e ATR: Utilizza due degli indicatori più popolari e affidabili per identificare le tendenze del mercato e generare segnal
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RaysFX EMA Crossover
Davide Rappa
Indicators
RaysFX   EMA  Crossover Scopri i potenziali punti di inversione del mercato con l’indicatore di Crossover EMA di RaysFX. Questo indicatore utilizza una combinazione di due medie mobili esponenziali (EMA) - una più veloce e una più lenta - per identificare i possibili punti di ingresso e uscita. Caratteristiche principali : Due EMA : Utilizza una EMA più veloce e una più lenta per catturare i movimenti di mercato a breve e lungo termine. Segnali di crossover : Genera un segnale quando l’EMA più v
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RaysFX Stochastic
Davide Rappa
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Indicators
RaysFX Stochastic  L'indicatore RaysFX Stochastic è un indicatore personalizzato per la piattaforma MetaTrader 4. Caratteristiche principali: -Indicatori separati: L'indicatore viene visualizzato in una finestra separata sotto il grafico principale. -Livelli dell'indicatore: L'indicatore ha due livelli predefiniti, 20 e 80, che possono essere utilizzati come livelli di ipervenduto e ipercomprato. -Buffer dell'indicatore: L'indicatore utilizza quattro buffer per calcolare e memorizzare i suoi
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RaysFX CCI e RSI
Davide Rappa
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Il nostro Indicatore Combinato RaysFX CCI-RSI è uno strumento unico che combina due dei più popolari indicatori di analisi tecnica: l’Indice di Forza Relativa (RSI) e l’Indice del Canale delle Materie Prime (CCI). Caratteristiche : Combinazione di CCI e RSI : L’indicatore calcola la differenza tra i valori di CCI e RSI per ogni barra del grafico. Media Mobile Semplice (SMA) : L’indicatore calcola una SMA su queste differenze e traccia due linee sul grafico. Segnali di trading : Ogni volta che qu
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RaysFX Market Trend Histogram
Davide Rappa
Indicators
RaysFX Market Trend Histogram Il RaysFX Market Trend Histogram è un indicatore personalizzato per la piattaforma di trading MetaTrader 4. Utilizza il Commodity Channel Index (CCI) per identificare le tendenze del mercato e visualizza queste informazioni in un istogramma intuitivo. Caratteristiche principali: Identificazione delle tendenze: L’indicatore calcola il CCI per ogni periodo di tempo e lo utilizza per determinare se il mercato è in una tendenza al rialzo o al ribasso. Visualizzazione in
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RaysFX StochRsi
Davide Rappa
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RaysFX StochRSI Presentiamo un indicatore MQL4 sviluppato da RaysFX, un rinomato sviluppatore nel campo del trading algoritmico. Questo indicatore è una combinazione semplice ma potente di due indicatori popolari: RSI e Stocastico. Caratteristiche principali: RSI : Un indicatore di momentum che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi. Stocastico : Un indicatore di momentum che confronta il prezzo di chiusura di un titolo con la gamma dei suoi prezzi durante un certo periodo
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RaysFX WPR Strategy
Davide Rappa
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RaysFX WPR Strategy Indicator RaysFX WPR Strategy è un indicatore di strategia di trading basato sul calcolo del WPR (Williams Percent Range). Questo indicatore utilizza tre lunghezze diverse per il calcolo del WPR e pesa i risultati per fornire un valore complessivo del WPR. Caratteristiche: - Calcola il WPR utilizzando tre lunghezze diverse (9, 33, 77) - Utilizza un sistema di pesi per combinare i tre valori del WPR in un unico valore - Genera alert in base al numero di alert impostato dall'
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RaysFX StepMAStoch
Davide Rappa
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RaysFX StepMA+Stoch  Caratteristiche Principali Adattabilità: Il nostro indicatore RaysFX StepMA+Stoch è progettato per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. Utilizza l’Average True Range (ATR) per misurare la volatilità del mercato e regolare di conseguenza le sue strategie di trading. Precisione: L’indicatore genera segnali di trading quando la linea minima incrocia la linea media. Questi segnali sono rappresentati come frecce sul grafico, fornendo punti di ingresso e di uscita chiari
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RaysFX Trade Info
Davide Rappa
Indicators
RaysFX Trade Info  Ciao a tutti, sono entusiasta di presentarvi il nostro ultimo indicatore,   RaysFX Trade Info . Questo strumento è stato progettato per fornire informazioni dettagliate sulle vostre operazioni di trading direttamente sul vostro grafico MT4. Caratteristiche principali Informazioni in tempo reale : RaysFX Trade Info fornisce informazioni in tempo reale sulle vostre operazioni aperte e chiuse. Potete vedere il profitto in punti, in valuta e in percentuale. Personalizzabile : L’in
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RaysFX Order Assistant
Davide Rappa
Utilities
Questa utility di base non agisce in automatico, ma supporterà il trader, ti aiuterà nella gestione dei lotti tramite: possibilità di impostare la size possibilità di   impostare TP e SL (in pip) Consiglio: Questo EA ti aiuterà nella gestione dei tuoi ordini ed è  ottimo abbinarlo a delgi indicatori (trovate nel nostro store molti indicatori utili, fra cui il RaysFX Strategy )
RaysFX Fractal Indicator Whit Alert
Davide Rappa
Indicators
Questo indicatore fractal ti invierà un messaggio telefonico (tramite app mt4) non è necessaria la configurazione dell'indicatore, basta impostare l'ID del tuo smartphone e potrai ricevere il messaggio BUY o SELL in tempo reale (affidabilità 80%) per qualsiasi domanda o dubbio non esitate a contattarmi su mql5.com o telegram (link al gruppo disponibile in bio)
RaysFX Pattern Detector
Davide Rappa
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What Is MT4 Candlestick Pattern Indicator Candlestick patterns are groups of candlestick that have a meaning for the trader. These groups are usually composed of two, three, four, or five candles and indicate some form of price action happening. In many cases traders use these patterns to decide what to do next. Candlestick Pattern Indicator for MT4 is a plugin that allows you to see the most common candlestick patterns on your chart. The indicator scans the chart and detects popular patterns, m
RaysFX Multi Meter
Davide Rappa
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Questo indicatore è studiato per analizzare: Lo Stochastic Oscillators , la Moving Averages , il MACD , il crossover MA , e per finire i Parabolic SAR. Il tutto viene racchiuso in un grafico che indicherà con frecce e spettri il momento ideale per aprire un trade. "La precisione dei segnali dipende sempre dai valori impostati, con i valori stock si ha un ottima affidabilità "
RaysFX Trade Assistant
Davide Rappa
Indicators
Trade Assistant MetaTrader indicator  — a multi-timeframe indicator that is based on three standard indicators:   Stochastic oscillator ,   RSI   (Relative Strength Index), and   CCI   (Commodity Channel Index). It displays current trend directions for M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, and MN1 timeframes. When you follow such an indicator you have a clear picture of the trends across all important timeframes. It doesn't matter which timeframe you attach this indicator to. The indicator can be d
Delfino V6
Davide Rappa
Experts
Nuova versione disponibile direttamente sul sito:  https://delfino-7-2-4j3krvd.gamma.site/ NON COMPRATE QUESTA VERSIONE, MA SOLO QUELLA SUL SITO QUI SOPRA ↑↑↑↑ Delfino 7.2 – Il Nuovo Standard del Trading Automatico su MT4! Dopo mesi di sviluppo, ottimizzazione e test intensivi, Delfino 7.2 è finalmente qui. Un bot di trading evoluto, studiato per garantire efficienza, stabilità e performance superiori. Ecco perché sempre più trader lo scelgono Backtest (1 anno su XBRUSD – M15)
RaysFX Donchian Channel
Davide Rappa
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RaysFX  Donchian Channel Questo indicatore può essere utile per identificare i livelli di supporto e resistenza, nonché per visualizzare visivamente la gamma di prezzo di un determinato periodo. Variabili Valore Periodo 20 TimeFrame Current Mode High/Low(true) o Close (false) Modalità true Telegram:  https://t.me/SmartSaverOfficial Store:  https://www.mql5.com/it/users/rays96/seller Questo indicatore è stato Progettato da RaysFX
RaysFX TMAT3
Davide Rappa
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RaysFX TMAT3 è uno strumento potente che combina due tipi di medie mobili per aiutarti a identificare e seguire le tendenze del mercato. L’indicatore utilizza una media mobile triangolare centrata (TMA) e un T3 Moving Average. Queste due medie mobili lavorano insieme per fornire segnali di trading chiari e tempestivi. Quando il T3 Moving Average è inferiore alla TMA, l’indicatore considera che la tendenza del mercato sia al rialzo e genera un segnale di acquisto. Al contrario, quando il T3 Movin
RaysFX Forecaster
Davide Rappa
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RaysFX Forcaster è un indicatore avanzato per MetaTrader 4, progettato per fornire previsioni accurate del mercato. Questo indicatore utilizza un algoritmo sofisticato per calcolare i valori futuri basandosi su una serie di parametri configurabili dall'utente. Caratteristiche principali: - TimeFrame : Permette all'utente di impostare il timeframe desiderato. Supporta diversi timeframes come M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 e MN. - HalfLength : Questo parametro determina la lunghezza della metà
RaysFX Engulfing
Davide Rappa
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RaysFX Engulfing RaysFX   Engulfing  è uno strumento potente per identificare i pattern di engulfing nel mercato Forex. Questi pattern sono segnali di inversione di tendenza che possono fornire opportunità di trading preziose. Caratteristiche principali : Rilevamento di pattern engulfing : L’indicatore identifica i pattern engulfing rialzisti e ribassisti, che sono segnali di possibili inversioni di tendenza. Segnali visivi : I pattern rilevati vengono evidenziati sul grafico con frecce blu e ro
RaysFX DMI
Davide Rappa
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RaysFX DMI Presentiamo l’Oscillatore RaysFX DMI, un indicatore personalizzato per la piattaforma di trading MetaTrader 4. Questo indicatore unico è progettato per fornire segnali di trading chiari e precisi basati sull’Indice di Movimento Direzionale (DMI). Caratteristiche principali: Oscillatore DMI:   Calcola un oscillatore DMI basato su un periodo DMI specificato e un metodo di media mobile. Smoothing:   L’oscillatore DMI viene ulteriormente lisciato in base a un periodo di lisciatura e a un
RaysFX Dynamic Cycle Explorer
Davide Rappa
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RaysFX Dynamic Cycle Explorer (DCE) MT5 --->  https://www.mql5.com/it/market/product/183907 RaysFX Dynamic Cycle Explorer (DCE) è un potente indicatore di trading sviluppato per la piattaforma MetaTrader 4. Progettato con l’obiettivo di fornire ai trader un vantaggio competitivo, DCE utilizza algoritmi avanzati per identificare e segnalare le opportunità di trading più promettenti. Caratteristiche principali Multi-periodo: DCE utilizza sei periodi diversi per calcolare i suoi segnali, offrendo u
RaysFX Master Inside Bars
Davide Rappa
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RaysFX Master Inside Bars Master Inside Bars : L’indicatore identifica una serie di “Inside Bars” consecutive, formando un “Master Inside Bar”. Puoi personalizzare il numero minimo di “Inside Bars” consecutive necessarie per formare un “Master Inside Bar”, così come il colore e la larghezza dell’istogramma del “Master Inside Bar”. Inside Bars : L’indicatore identifica le “Inside Bars”, candele che si trovano completamente all’interno dell’intervallo della candela precedente. Puoi personalizzare
RaysFX Auto Fibo
Davide Rappa
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RaysFX Auto Fibo RaysFX Auto Fibo v2.1 è un indicatore di trading essenziale per tutti i trader che utilizzano la piattaforma MetaTrader 4. Questo strumento automaticamente disegna i ritracciamenti di Fibonacci sul tuo grafico, risparmiando tempo e fatica. Caratteristiche principali: Disegno automatico : Non dovrai più tracciare manualmente i livelli di Fibonacci. L’indicatore lo fa per te, risparmiandoti tempo e garantendo precisione. Personalizzabile : Puoi personalizzare il colore, lo stile
RaysFX Auto TrendLine
Davide Rappa
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RaysFX Auto TrendLine Linee di tendenza automatiche : L’indicatore disegna automaticamente le linee di tendenza sul tuo grafico, risparmiandoti tempo e fatica. Personalizzabile : Periodo (nPeriod) : Questo parametro determina il numero di barre che l’indicatore considera per il calcolo delle linee di tendenza. Ad esempio, se imposti     nPeriod     a 10, l’indicatore considererà le ultime 10 barre per disegnare le linee di tendenza. Un periodo più lungo renderà l’indicatore meno sensibile
RaysFX Reversal Bar
Davide Rappa
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RaysFX Reversal Bar RaysFX Reversal Bar è un potente strumento di trading progettato per la piattaforma MetaTrader 4. Questo indicatore è stato sviluppato per individuare le inversioni di mercato basate su un modello di candela specifico. Caratteristiche principali: Rilevamento di inversioni : L’indicatore cerca specifici modelli di inversione di 2 barre nel mercato. Questi modelli includono una barra rialzista seguita da due barre ribassiste per un segnale di acquisto, e una barra ribassista
RaysFX 3 Stoch
Davide Rappa
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RaysFX 3 Stoch! Sei un trader alla ricerca di un vantaggio competitivo? L’indicatore RaysFX 3 Stoch è l’aggiunta perfetta al tuo arsenale di trading.  Caratteristiche principali: Stocastico a 3 livelli : L’indicatore RaysFX 3 Stoch utilizza tre livelli di stocastico per fornire segnali di trading accurati e tempestivi. Personalizzabile : Puoi personalizzare i periodi di K, D e Slowing, così come i periodi dei tre stocastici, per adattarsi al tuo stile di trading. Allerta integrata : L’ind
RaysFX Supertrend Bar
Davide Rappa
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RaysFX Supertrend Bar RaysFX Supertrend Bar è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4. Utilizza l'indice di canale delle materie prime (CCI) per generare segnali di trading. L'indicatore mostra dei puntini in una finestra separata sotto il grafico principale per indicare i segnali di trading. Caratteristiche principali: Calcola il CCI per diversi periodi temporali. Visualizza puntini per indicare i segnali di trading. Permette all'utente di modificare i periodi temporali e la distanza tra
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